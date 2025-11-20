Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что ему передали проект подготовленного США плана по урегулированию вооруженного конфликта. В ближайшее время украинский лидер обсудит этот документ со своим американским коллегой Дональдом Трампом, пояснили в офисе.

В сообщении, которое опубликовало издание «РБК-Украина», говорится, что в ближайшие дни двое лидеров обсудят «дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира», — во всяком случае, Зеленский на это рассчитывает. В его офисе подчеркнули, что целью украинско-американского сотрудничества, с точки зрения Киева, является «достойное окончание конфликта».

Сегодня, 20 ноября, Зеленский встречался в украинской столице с делегацией из Пентагона, которую возглавлял министр армии США Дэн Дрисколл. В ходе состоявшихся переговоров они обсудили возможность возобновления переговорного процесса между Киевом и Москвой. Некий американский чиновник на условиях анонимности заявил порталу «РБК-Украина», что впоследствии Дрисколл может встретиться с «представителями России».

Со своей стороны вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Россию и Украину начать восстанавливать отношения вместо того, чтобы продолжать конфликт. Он также выразил уверенность в том, что если мирная инициатива Трампа сработает, ему должны присудить Нобелевскую премию мира.

О том, что Вашингтон по согласованию с Москвой тайно разработал план урегулирования украинского конфликта, сообщило накануне издание Axios. В этом процессе, по данным американских СМИ, участвовал зять президента США Джаред Кушнер. Проект создавался по примеру соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое также было инициировано Вашингтоном.

Впоследствии интернет-газета Politico со ссылкой на свой анонимный источник заявила, что этот рамочный документ может быть согласован со всеми сторонами еще до конца текущей недели. Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя эти сообщения, подчеркнула, что лидеры стран ЕС не участвовали в разработке проекта соглашения.

По данным Financial Times, подготовленный план включает передачу России всего Донбасса с территориями, на данный момент остающимися под контролем ВСУ, присвоение русскому языку статуса государственного на Украине, а местной структуре РПЦ — официального статуса, сокращение численности личного состава ВСУ и их отказ от ключевых видов вооружения. Источник Bloomberg сообщил, что предложения США также включают снятие антироссийских санкций.

Историк-американист, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор ГАУГН Александр Петров заявил RTVI, что разработанный Вашингтоном план урегулирования украинского конфликта может быть не принят в его нынешней версии, но впоследствии стать основой для мирного соглашения, которое уже «не за горами».