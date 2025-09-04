Заслуженный артист России Михаил Ефремов официально стал актером театра режиссера Никиты Михалкова «Мастерская «12»». Его первым спектаклем на новой сцене будет постановка «Без свидетелей», премьера которой ожидается в феврале 2026 года, сообщается на сайте культурного учреждения.

Режиссер лично представил артиста на собрании труппы, посвященном открытию нового театрального сезона — оно прошло в обновленном здании на Поварской улице, где завершилась реставрация.

Как рассказал Михалков, Ефремов, прошедший через серьезные жизненные испытания, вышел из тюрьмы на свободу и обратился к нему с предложением возобновить творческую карьеру в «Мастерской «12»». Он добавил, что по его мнению, пережитые актером трудные годы послужили ему уроком и заставили многое переоценить.

«В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — приводит слова режиссера пресс-служба театра.

В спектакле «Без свидетелей» по одноименному фильму Михалкова помимо Михаила Ефремова сыграет актриса Анна Михалкова, художником постановки выступит Юрий Купер. В ближайшие месяцы театральный коллектив «Мастерской «12»» планирует адаптировать постановки текущего репертуара к новой сцене.

О том, что Ефремов будет работать в театре Михалкова впервые стало известно в июне 2025 года. О трудоустройстве артиста первой рассказала журналистка Ксения Собчак. По ее словам, актер написал режиссеру личное письмо, которое его тронуло. Позднее информацию об этом подтвердил и сам Михалков.

Основанный в октябре 2019 года под руководством Никиты Михалкова, Центр театра и кино в мае 2024 года был переименован в «Мастерскую «12» Никиты Михалкова» по решению столичного департамента культуры. Труппу театра в основном формируют выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

Дело Ефремова

Михаил Ефремов был досрочно освобожден из колонии в апреле 2025 года по решению суда об условно-досрочном освобождении (УДО). Основанием для его заключения стало смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения летом 2020 года. В результате аварии, произошедшей из-за выезда автомобиля Ефремова на встречную полосу, погиб водитель фургона «Лада», он скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

В сентябре 2020 года суд вынес актеру приговор в виде восьми лет лишения свободы. Однако уже в октябре Московский городской суд пересмотрел дело и смягчил наказание, сократив срок заключения до 7,5 лет. В 2023 году актер предпринял попытку изменить меру пресечения, запросив замену оставшегося срока на принудительные работы, однако в итоге отозвал свое прошение.

В феврале актер подал прошение об УДО, оно было одобрено судом в марте. Адвокат Ефремова сообщал, что после освобождения из колонии его подзащитный собирался отправиться в Москву для лечения хронической болезни легких.

В августе телеграм-канал Shot написал, что Ефремов проходит лечение в санатории в Кисловодске. Стоимость его оздоровительной программы составляла около 300 тысяч рублей.