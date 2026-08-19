Москва будет готова рассмотреть возможность отмены ограничений на импорт из Армении, когда получит от Еревана отчет о принятых мерах по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили «Известиям» в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор ожидает от армянской стороны результатов расследования и информацию о принятых мерах, а также алгоритм действий, предложенный армянской стороной по соблюдению ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС», — говорится в ответе ведомства.

В Роспотребнадзоре, куда газета также обратилась с вопросом, не уточнили, есть ли конкретные даты, к которым Москва ожидает отчета Армении.

Ранее в августе глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что важнейшим условием возобновления импорта армянских товаров является их соответствие нормам ЕАЭС.

Она пояснила, что Ереван должен обеспечить безопасность своей сельхозпродукции, в том числе не использовать сырье из третьих стран, не входящих в ЕАЭС, осуществлять надзор за обращением с пестицидами, контролировать поставки и выполнять другие обязательства в рамках Союза.

Армянский политолог Норайр Дунамалян отметил в интервью «Ленте.ру», что показатель ВВП республики начал расти после ее присоединения к ЕАЭС в 2015 году, а выход из объединения приведет к его падению на 5-6%. По его словам, Армения потеряет огромный рынок, прежде всего российский.

Дунамалян считает, что если в Ереване сменится власть, проблемы российско-армянских отношений вряд ли исчезнут, потому что противоречия приобрели структурный характер.

По мнению политолога, наиболее вероятным способом преодолеть кризис могла бы стать «депрессивная» модель взаимодействия.

«Политические, экономические, культурные и другие связи будут постепенно терять прежнее значение до тех пор, пока страны не найдут новую модель отношений», — пояснил эксперт.

Россельхознадзор с мая поэтапно ограничивал поставки в Россию армянских товаров, в том числе цветов, коньяка и вина, рыбы, минеральной воды, овощей, зелени, ягод, фруктов и сухофруктов, молочной продукции. Москва при этом требует от Еревана поскорее определиться, сохранять ли членство в ЕАЭС или продолжать курс на интеграцию с ЕС. Как предупреждают в РФ, пользоваться преимуществами ЕАЭС при стремлении в Евросоюз не получится.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в августе, что Ереван продолжит двигаться по пути расширения и диверсификации экономических связей, даже если Россия полностью снимет ограничения на импорт.

Комментируя требование Москвы сделать выбор, глава правительства сказал, что такой шаг «еще не созрел», а также допустил, что страна вовсе откажется от обоих вариантов.