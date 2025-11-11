На прошлой неделе в Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия — США». Чем интересен этот регион американцам, хотят ли они вытеснить оттуда Россию и Китай и станет ли Центральная Азия поставщиком стратегического сырья для США, RTVI рассказывает научный сотрудник Лаборатории современных исследований стран Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Дарья Сапрынская.

О целях саммита

Проведение саммита «Центральная Азия — США» показывает, что геополитические задачи Вашингтона остаются неизменными — сдерживание России и Китая лежит в основе его внешнеполитического курса. Для нынешнего руководства США саммит стал не только геополитическим инструментом, но и площадкой, обозначившей ряд других приоритетов.

Во-первых, США сейчас очень интересуются редкоземельными ресурсами и ураном, и страны Центральной Азии способны обеспечить их потребности в этом, но при должной технической поддержке. Во-вторых, для США очень важна демонстрация своей инициативы в регионе. До этого Дональд Трамп уже провел множество турне по Восточной Азии, встречался с партнерами на Ближнем Востоке. Теперь очередь дошла и до Центральной Азии.

Всё это говорит о том, что внимания и влияния нынешней американской администрации хватит для всех регионов мира.

В-третьих, в 2025 году подходит к своему финалу действовавшая с 2019 года стратегия США в отношении стран Центральной Азии. Ее концептуальные задачи в первую очередь связаны с безопасностью, хотя там есть разделы, касающиеся экономики и доступа к тем же редкоземельный ресурсам.

Но сейчас эта стратегия, очевидно, будет пересматриваться. И саммит должен был стать важной площадкой для диалога американцев со странами региона по вопросам продолжения дальнейшего взаимодействия в разных сферах.

О возможной реакции России и Китая

В западной прессе открыто пишут, что Трамп стремится противостоять России и Китаю на их собственном заднем дворе, тем более что совсем недавно состоялись саммиты ШОС в китайском Тяньцзине и «Центральная Азия — Россия» в Душанбе.

Я думаю, что США действительно стремятся создать некую разбалансировку во взаимодействии России и Китая со странами Центральной Азии, но в реальности даже показатели товарооборота не могут подтвердить такую возможность. На долю России за 2024 год приходится около 45 миллиардов долларов, Китая — 94 миллиардов, а США — всего лишь 7,2 миллиарда.

Но в чем преуспевают американцы в регионе, так это в своем ярком имиджевом позиционировании. Я считаю, что саммит «Центральная Азия — США» оказался преимущественно имиджевым мероприятием, хотя на нем были подписаны важные соглашения и контракты.

Конечно, из Москвы или Пекина может последовать ревнивая реакция на это событие. Россия и Китай в регионе действуют довольно традиционно. Что касается нашей страны, то мы подтверждаем наше стратегическое сотрудничество, вносим новые инициативы, продолжающие уже существующий контур нашего взаимодействия, заключаем новые контракты, и всё это работает поступательно.

О красивых словах для Трампа

Будут ли на самом деле работать заявленные между Узбекистаном и США баснословные сделки на 35 миллиардов долларов за три года и 100 миллиардов за 10 лет — это еще вопрос. Пока неясно, способна ли экономика Узбекистана переварить такой колоссальный объем инвестиций.

На мой взгляд, участники саммита постоянно называли все эти впечатляющие цифры и произносили красивые слова во многом для того, чтобы придать этой встрече больше значимости.

Но для США сейчас важнее возможность дальнейшего укрепления своего политического позиционирования в регионе. Приветственные слова Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева — президентов Узбекистана и Казахстана — в адрес Дональда Трампа, которые привлекли столько внимания в прессе и социальных сетях, на самом деле были практически ритуальными фразами, сказанными в качестве подтверждения ведущей роли США в мировой политике.

Это такой политический реверанс, тем более главы этих государств знают, как лучше общаться с Трампом, чтобы произвести на него благоприятное впечатление. Неслучайно из всех стран Центральной Азии именно Казахстан и Узбекистан сейчас наиболее заинтересованы в сотрудничестве с американцами по совместному использованию своих сырьевых ресурсов. За этой завесой пафосной и лестной риторики стоят вполне конкретные идеи и предложения.

О давлении США и санкциях против России

Стратегическое значение саммита состоит в том, что он показал изменение концепции американской политики в отношении Центральной Азии. Раньше Соединенные Штаты подходили к региону с точки зрения мягкой силы и продвижения своих ценностей с помощью организаций вроде пресловутой USAID.

Например, на предыдущем саммите «Центральная Азия — США», который проходил в 2023 году в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, была совсем другая повестка. Тогда происходило обострение украинского кризиса, и президенту Байдену было важно очертить контур, в рамках которого страны региона согласились бы при взаимодействии с Россией учитывать пожелания Вашингтона.

Но сейчас этот контур сильно изменился, и подобные вопросы уже не так важны. Теперь американцы действуют конкретно и прямолинейно — они ввели новый санкционный пакет против России, и отныне «Лукойл» фактически лишен возможности работать на внешнем рынке, что может негативно сказаться на его проектах на Карачаганакском и Тенгизском нефтегазовых месторождениях в Казахстане.

Вряд ли США станут ужесточать давление на страны Центральной Азии по вопросам санкций против России. В этом нет прямой необходимости, потому что эти государства и так по возможности стараются соблюдать все ограничения, чтобы не попасть под вторичные санкции.

О вытеснении России из региона

Сейчас американцам выгоднее предложить странам Центральной Азии инвестиционные контракты, реализация которых в теории показывает высокую эффективность.

Но проникновение США вряд ли уменьшит в регионе роль России или Китая — сейчас такое в принципе невозможно.

И здесь работают факторы не только нашего совместного исторического прошлого и общего культурного бэкграунда, но и тесной экономической взаимосвязи. Ни то, ни другое невозможно в одночасье разрушить.

Именно этим занимались американцы до 2025 года с помощью USAID, подрывая российское присутствие в регионе с точки зрения каких-то идеологических нарративов. И когда кто-то предрекает, что теперь пути России и Центральной Азии расходятся, то это во многом отражение не объективной реальности, а политической позиции и картины мира того, кто так говорит. Я бы не стала торопиться и делать скоропалительные и далеко идущие выводы по результатам саммита в Вашингтоне.

Экономически связи России со странами Центральной Азии до сих пор остаются очень тесными и устойчивыми. Например, нынешнее обновление энергетической инфраструктуры региона происходит при активном содействии России — в частности, Росатома. Поэтому если кто-то надеется, что скоро в Центральную Азию придут американцы, освободят ее от русского и китайского засилья, и затем быстро станут ключевым экономическим партнером региона, то такого в обозримой перспективе точно не случится.

Об эксплуатации сырьевых ресурсов

Я думаю, что саммит «Центральная Азия — США» стал попыткой понять, насколько нынешние власти Казахстана и Узбекистана готовы к тому, что американцы будут активно устремлять свой взор к их сырьевым ресурсам. Соединенным Штатам важно знать, возможны ли такие же сценарии с другими странами региона. Повестка со стороны США нарочито касается редкоземельных металлов и минералов.

Именно сырьевой вопрос был ключевым в повестке многосторонней встречи в Вашингтоне.

Действительно, для американской экономики эти ресурсы критически необходимы. Воплощение заявленных планов Трампа обогнать всех в мире в том числе в производстве ядерного вооружения очень сильно зависит от наличия стратегического сырья. Поэтому саммит, как и весь внешнеполитический курс нынешней администрации, очень прагматичен, хотя и не лишен геополитики.

Нет оснований назвать встречу в Вашингтоне удачной попыткой разбалансировки сил России и Китая в регионе. Пока такая угроза на повестке дня не стоит. В чем саммит «Центральная Азия — США» действительно оказался успешным, так это в медийно-информационном плане, поскольку собрал вокруг себя много внимания, критики и восторгов. Но о реальных его результатах пока рано говорить.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции