Обманутые ожидания, тревога и туманный образ будущего — с таким настроением российское общество встречает новогодние праздники. Каким был уходящий 2025 год, чего ждать от грядущего 2026 года и какие перемены назревают в России, RTVI рассказывает политолог, автор телеграм-канала «The Гращенков» Илья Гращенков.

Главные внутриполитические итоги 2025 года

2025 год для многих оказался годом обманутых ожиданий. Он начался и прошел в ожидании мира, но его так и не удалось достичь. Причем есть ощущение, что этому так или иначе противились все стороны, завышая свои требования и не идя ни на какие компромиссы.

Во внутренней политике эти ожидания отразились тем, что опять вырос уровень тревожности, в том числе среди элит. Обманутые ожидания совпали с истощением ресурсов на государственном уровне. В результате правительство стало повышать налоги, тарифы и сборы, а также постепенно изымать и обращать в доход государства многие крупные богатые предприятия, не принадлежащие влиятельным фамилиям.

Истощение государственных ресурсов совпало с ростом общественной тревожности.

Люди впервые поняли, что государство лезет уже не только в постель, в голову, к детям, но и в карман. А это, как правило, самая болезненная часть общественного договора, когда государство требует затянуть пояса, и людям приходится платить больше налогов, штрафов и отчислений на жилищно-коммунальные услуги.

Туманный образ будущего

Это, в свою очередь, вызывает определенную политизацию, что тоже стало одним из итогов 2025 года. Граждане теперь задаются вопросом — а кто же все эти люди, которым мы теперь должны будем отдавать еще больше денег? Если раньше мы голосовали за них, то, может быть, на выборах в 2026 году избрать кого-то другого?

Пик такой политизации мы увидели в деле Долиной, когда люди вдруг поняли, что государство, олицетворением которого для них является суд, стоит на страже интересов прежде всего элитариев, а не обычных граждан. Россияне внезапно осознали, что все их зыбкие достижения после развала СССР — приватизованная квартира, садовый участок и купленная машина — у них могут легко отобрать, и ничего с этим не поделать.

Выяснилось, что никаким «прайвеси» простые люди совсем не защищены. В 2025 году оказалось, что и не все представители элиты в полном объеме защищены правами собственности.

Рост тревожности и турбулентности, снижение доверия к институтам власти, назревающий запрос на политизацию, ощущение обманутых надежд и туманный образ будущего — такие общественные настроения доминируют в России к исходу 2025 года.

Ожидать ли большой перерассадки — кадровых изменений во власти

Что касается подмороженных перестановок во власти, то они вполне возможны в 2026 году сразу после выборов в Госдуму. Но это может случиться и раньше, если повторится сценарий 2020 года. Тогда, за полтора года до парламентских выборов, отправили в отставку правительство Медведева, чтобы погасить негатив в отношении исполнительной власти и партии власти.

К Мишустину нет таких претензий, как когда-то к Медведеву, его работа оценивается достаточно позитивно. Тем не менее, какая-то часть правительства все-таки может стать жертвой этих перестановок. Есть отрасли, которыми люди недовольны, и даже без смены премьер-министра какая-то значительная ротация позволит создать ощущение, что государство все-таки пытается решить наиболее острые проблемы.

Поэтому возможна ротация в формате полной или частичной смены правительства или уже следует ждать глобальной ротации после 2026 года. Дело в том, что выборы в Госдуму — это всегда такой горизонтальный разгон. Какая-то часть нынешних министров и губернаторов наверняка уйдет в Госдуму, а некоторые депутаты сегодняшней Госдумы могут получить назначения в исполнительные органы власти.

Соответственно, это же может затронуть и силовые ведомства, полпредства, администрацию президента, может смениться и спикер Госдумы. Некоторые перестановки уже случились — например, генеральный прокурор Игорь Краснов теперь возглавил Верховный суд России.

Есть ожидания перестановок среди силовиков — например, в МВД и, может быть, в органах госбезопасности. Но здесь всегда трудно что-то прогнозировать, потому что ротации в этих сферах являются прерогативой непосредственно президента Путина.

Два сценария возможных ротаций

Если удастся заключить перемирие, то, возможно, система немного разморозится и ротации будут более масштабными, чем изначально планировалось. Если мира достигнуть не удастся и система не разморозится, то будущие ротации могут стать минимальными, затронув лишь некоторые министерства и отдельные регионы.

Самое важное в этих ротациях и вообще в грядущих выборах в Госдуму то, что в каком-то смысле это новый сезон перед президентскими выборами в 2030 году.

Пройдет 2026 год, останется три года до выборов президента, и может опять встать вопрос о преемнике. Хотя на данный момент актуален консервативный сценарий, что Путин снова пойдет на выборы в 2030 году, но никто не исключает и вариантов, при которых может опять возникнуть конструкция преемника.

В таком случае здесь всё будет связано с возможными претендентами на эту роль и, соответственно, усилением или балансированием тех элитных групп, которые могли бы их выдвинуть. Некоторые элитные группы были бы не прочь усилиться и за счет того, чтобы их человек возглавил новое правительство. Поэтому перестановки в верхах действительно могут произойти, вопрос лишь в их масштабах и объемах.

Как власть готовится к парламентским выборам 2026 года

Есть два сценария развития событий в 2026 году в зависимости от дальнейшего хода СВО. Если военный конфликт удастся закончить, но только в формате заморозки и временной передышки, то станет востребована консервативно-патриотическая линия. В таком случае наибольший запрос со стороны простых россиян будет иметь не только партия власти с ее риторикой в духе борщевого набора, но и левопатерналистские партии с лозунгами вроде «всё отнять и поделить».

Если удастся достичь достаточно крепкого перемирия, которое можно будет объявить победой, и потом хотя бы частично отменят западные санкции, как это обещает Трамп, то государство наверняка пойдет другим путем. В таком случае ему потребуется продемонстрировать уход от тотальной антизападной риторики и некоторое замирение с Западом или хотя бы только с США.

Тогда можно ожидать некоторую оттепель — например, отмену наиболее раздражающих людей законов, разрешения некоторых запрещенных соцсетей и мессенджеров, прекращения давление на подрастающее поколение или хотя бы снижения его объема. В таких обстоятельствах у людей будет востребована риторика таких партий как «Новые люди» или либерального крыла «Единой России».

Возможно, что возобладает промежуточный подход, который окажется посередине между двумя этими крайними вариантами. Может так случиться, что до выборов еще окажется неясным, есть ли мир или нет. Скорее всего, будут идти конкурирующие предвыборные кампании, и власть станет готовиться к выборам в Госдуму, держа наготове оба сценария.

Опасается ли власть выборов в Госдуму в 2026 году

Любые выборы — это стресс для действующей политической системы, поскольку представляют собой поле для официальной критики власти. Тут то же самое, что и с делом Долиной. Люди боялись критиковать суды за вынесенные решения и ругали певицу, хотя это же не она сама себе вынесла такой вердикт.

В момент выборов российские граждане начинают политизироваться и смотреть, кто еще представлен на политической поляне, помимо партии власти. Во время предвыборной кампании в регионах между собой станут конкурировать одномандатники, и кто знает, может быть, некоторые из них смогут собрать не только залы, но и организовать какие-то пикеты или даже митинги. Иначе говоря, вся эта предвыборная ситуация будет точечно создавать пространство для политизации людей.

Конечно, всего этого власть боится. Она чувствует, что ее позиции постоянно проверяются на прочность, что она не источник стабильности, а, наоборот, источник турбулентности. Опасаясь всяких «майданов» и прочих цветных революций, она пытается проводить определенную профилактику. Но как это часто бывает с неправильной профилактикой, власть таким образом рискует сама создать ту химеру, которую опасается.

Все стрессы власть сама мониторит, сама на них реагирует, и сама же во многом продуцирует какие-то проблемы и конфликты.

Помимо дела Долиной, весь 2025 год власть придумывала различные законы, которые только раздражали и нервировали общество — от вмешательства в личную жизнь граждан до очередного залезания в их карман. Поэтому всё это тоже может стать стресс-тестом для российской политической системы.

Будет ли перед выборами 2026 года новая зачистка политического поля

С одной стороны, политическое поле зачищено от любой внесистемной оппозиции. С другой стороны, мы сейчас переходим к уже внутрисистемной конкуренции, где действительно можно ожидать определенные зачистки. Во всяком случае уже сейчас мы видим зачистки в правом ура-патриотическом лагере, в Z-сообществе, когда зачищают радикальных лидеров, которые слишком громко критикуют существующую систему и слишком рьяно апеллируют к националистическим лозунгам.

Мы наблюдаем, что общественные организации, которые взяли на себя функцию неких моральных камертонов, тоже сейчас подвергаются зачистке. Соответственно, зачищают и вполне системную, но довольно радикальную в своих взглядах партию «Яблоко», один из региональных руководителей которой сейчас сидит в СИЗО.

Идет зачистка по региональным группам влияния, то есть устраняют возможных конкурентов на уровне регионов. В принципе, зачистка политического поле уже идет и, наверное, до парламентских выборов будет только нарастать. Причем она может коснуться даже высших эшелонов власти, где между собой конкурируют разные влиятельные политические акторы. Мы понимаем, что и среди политических кураторов есть определенные разногласия, которые каким-то образом должны будут разрешиться.

Поэтому зачистки и конкуренция, наверное, перед выборами действительно будут нарастать.

Что обычным россиянам в 2026 году ждать, чего опасаться и к чему готовиться

Готовиться надо к тому, что те меры, которые государство, к сожалению, отвоевало у гражданского общества, уже никуда не денутся — ужесточение контроля, повышение налогового бремени и всяких штрафов, а также прочие неприятные новшества. Противостоять этому можно только протестом — выходить на митинги, организовывать акции гражданского неповиновения или демонстративно не платить. Иными словами, реагировать на это точно так же, как на дело Долиной. Кстати, в этой истории народ почувствовал вкус крови и обратно уже вряд ли сдаст.

Следует ожидать возможный кризис на авторынке. Кто не успел купить автомобиль в 2025 году, в следующем году, наверное, этого уже сделать не смогут. Государство будет и дальше продавливать покупку отечественных локализованных автомобилей. К этому тоже придется привыкать, как и к давлению отечественными программными продуктами и мессенджерами.

Вопрос здесь в том, сумеет ли гражданское общество отстоять какую-то удобную для себя позицию. Понятно, что придется иметь дело с отечественным мессенджером, но станет ли он монополистом или все-таки сохранится какая-то альтернатива вроде телеграма. Хотелось бы, чтобы россияне, как и в деле Долиной, и в этом случае тоже были бы готовы отстаивать свои гражданские права и уметь противостоять чересчур волюнтаристским решениям.

В следующем году нас ожидает введение цифрового рубля. Этого надо опасаться и к этому надо готовиться многим, потому что это новшество наше государство станет активно использовать в качестве инструмента контроля над гражданами.

Что касается ставки рефинансирования, то есть явный тренд на ее дальнейшее снижение. Я думаю, что в 2026 году она упадет где-нибудь до 12-14%, что немного оживит рынок кредитования. К этому россиянам тоже следует быть готовыми — если они хотят взять ипотеку, купить квартиру или машину, то надо будет найти время и поймать самую выгодную для себя ставку, потому что дальнейшее будущее станет еще более туманным.

Но также нужно готовиться и к еще большему закручиванию гаек, если социально-экономическая обстановка будет и дальше ухудшаться, а во время выборов проснутся некоторые акторы, которые захотят воспользоваться возможным ослаблением государства и попытаться раскачать лодку.

Нашим гражданам следует уяснить, что следующий год будет для всех непростым в финансовом плане. Можно ожидать закрытия многих бизнесов и, соответственно, потерь рабочих мест.

Если удастся заключить мирные соглашения, то с фронта станут возвращаться люди. Найдут ли они себя в мирной жизни, смогут ли нормально интегрироваться в общество и возникнут ли с ними проблемы? На все эти важные вопросы пока ответов нет.

