Дональд Трамп неоднократно обещал завершить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа. В первые сутки на посту президента США ему этого сделать не удалось, и СМИ вспомнили про еще один заявленный срок урегулирования — 100 дней. Что Трамп говорил о конфликте в первые часы своего второго президентского срока — в материале RTVI.

Первые заявления президента Трампа

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп упомянул Мексику, Панаму, Китай и даже Марс, но не Россию с Украиной. Впрочем, в последующей беседе с журналистами в Овальном кабинете президент США заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский хочет заключить соглашение об окончании конфликта, а о подобном намерении со стороны российского президента Владимира Путина ему неизвестно.

«Ему [Путину] следует заключить сделку. Думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на инфляцию в России», — сказал Трамп.

Республиканец вспомнил про свои «прекрасные» отношения с Путиным и выразил надежду, что президент России «захочет заключить сделку». «Он [Путин] не может быть в восторге, у него дела идут не очень хорошо», — добавил президент США.

Путин в день инаугурации Трампа 20 января поздравил того со вступлением в должность и заявил, что Москва открыта для диалога по Украине с новой американской администрацией.

А 21 января Трамп предупредил, что может ввести дополнительные санкции в отношении России, если Путин откажется вести переговоры. Американский президент добавил, что его администрация рассматривает вопрос поставок оружия Киеву, и отметил, что ожидает большего от Евросоюза в вопросе поддержки Украины. Тогда же Трамп рассказал, что общается с Зеленским и собирается в ближайшее время поговорить с Путиным.

Каким будет первый шаг

Дональд Трамп поручил своим помощникам как можно быстрее провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, сообщал 21 января CNN. Этот подход отличается от поведения предшественника Трампа Джо Байдена, который лично не общался с Путиным почти три года.

Новый президент США уверен в необходимости прямого контакта с его российским коллегой, чтобы найти решение по российско-украинскому конфликту, рассказал источник CNN. «Как, черт возьми, вы собираетесь найти выход из этой неразберихи, если вы не разговариваете?» — так собеседник телеканала описал подход Трампа.

Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 21 января, что подготовка телефонного разговора между российским и американским президентами еще не началась. О том, что подобных предложений из Вашингтона не поступало, говорил и помощник российского президента Юрий Ушаков.

Почему Трамп не уложился в обещанные 24 часа

CNN называет «сложной» задачу, которая стоит перед Трампом. Телеканал отмечает, что президент США не предпринял никаких публичных попыток добиться мира между Москвой и Киевом в первые 24 часа после вступления в должность, а также не говорил об этом конфликте во время инаугурационных мероприятий.

На вопрос, почему Трамп не выполнил свое обещание прекратить боевые действия на Украине за один день, пришлось отвечать новому госсекретарю США Марко Рубио. Тот заявил, что переговоры по этому «более сложному» конфликту «публично проводиться не будут».

По словам Рубио, военные действия нанесли огромный ущерб как Украине и России, так и стабильности Европы. «Единственный способ решить эти проблемы — это вернуться к прагматизму и относиться к этому со всей серьезностью, это тяжелая дипломатическая работа. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживаем Украину, но этот конфликт должен закончиться», — подчеркнул новый госсекретарь.

Роль Китая в урегулировании конфликта

Трамп утверждает, что «надавил» на главу КНР Си Цзиньпина, чтобы тот повлиял на завершение конфликта на Украине. «Он [Си Цзиньпин] не очень много сделал для этого. У него много… власти, как и у нас много власти. Я сказал: „Вам следует разобраться с этим“. Мы обсудили это», — сказал Трамп 21 января.

В тот же день Владимир Путин обсудил с Си Цзиньпином по видеоконференцсвязи контакты с новыми американскими властями. В Москве еще раз отметили свою готовность к диалогу по конфликту на Украине с новой администрацией США, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Он добавил, что запланированный еще в декабре разговор Путина с Си не был приурочен к инаугурации Трампа.

Именно Си Цзиньпин сыграет «решающую роль в скорейшем окончании» конфликта на Украине, считает профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон. «Отношения между Китаем Си и Россией Путина — это „самый значимый необъявленный альянс в мире“», — сказал он в беседе с Reuters.

Сто дней Келлога

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп поручил генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу, своему специальному представителю по России и Украине, добиться завершения конфликта за 100 дней. О том же сроке Келлог говорил в разговоре с Fox News еще в начале января.

Бывшие коллеги Келлога в беседе с WSJ выразили сомнение, что тот будет напрямую участвовать в общении с Москвой и Киевом. Издание полагает, что контролировать ход переговоров будет лично Трамп — несмотря на то, что у Келлога есть план, разработанный вместе с другим советником президента США Фредом Флейтцем.

План Келлога и Флейтца предусматривает заморозку российско-украинского конфликта по текущим линиям фронта и приостановку вступления Украины в НАТО. Если Киев не согласится вступить в мирные переговоры, то США прекратят оказывать ему военную помощь. Но если от переговоров откажется Москва, то тогда Вашингтон усилит свою помощь Украине.

Экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Келлог «просто сделает то, что Трамп ему скажет». По мнению Болтона, Келлог не сможет сдерживать влияние Путина на Трампа на переговорах, из-за чего президент США может заставить Украину пойти на уступки России.

При этом Трампу может быть важен прошлый военный опыт своего советника, чтобы взвесить последствия предоставления или прекращения помощи Украине, отмечают бывшие коллеги Келлога.