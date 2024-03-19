Военная операция на Украине идет уже третий год. Какие задачи поставит перед военными Путин на свой пятый президентский срок, при каких условиях может случиться новая мобилизация, есть ли шансы на переговоры и ждать ли “черного лебедя” — в материале спецкоров RTVI Алексея Сочнева, Евгении Чукалиной и Андрея Федотова.

Вероятность мобилизации

В первый год конфликта Россия провела частичную мобилизацию, было призвано более 300 тысяч человек. Это привело к нарастающему стрессу в обществе. Минобороны проявило гибкость и перешло от частичной мобилизации к плану пополнения войск за счет контрактников, которым предлагалось высокое денежное содержание. Планировалось набрать за 2023 год 420 тысяч контрактников, а к концу 2024 года довести численность контрактников до 745 тысяч.

Указ о завершении частичной мобилизации до сих пор не подписан президентом. В какой-то степени, это стало пищей для слухов о предстоящей новой волне мобилизации.

В начале марта 2024 года в соцсетях стали распространять информацию о якобы возможном начале второй волны мобилизации в России сразу после выборов. Например, в одном из мессенджеров устроили рассылку сообщения такого содержания: “новая мобилизация начнется 25 марта. И продлится до 1 июня. Приказ уже подписан Шойгу и спущен в воинские части. Призовут 300 тысяч человек”. Достоверность данных авторы сообщения подтверждали, тем, что у знакомого якобы есть “родственники в Минобороны”.

Позже в сетях появилось фото документа, похожего на приказ Шойгу о «дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации». В нем указано, что с 25 марта по 1 июня 2024 года необходимо мобилизовать 300 тысяч человек.

Фейковый документ практически идентичен тому, что распространялся по соцсетям прошлой осенью, только в нынешнем сменили дату, номер приказа, количество призывников с 200 на 300 тысяч и подпись постарались подделать, а не наносить машинным путем.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Эти фейки — проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ», — пояснил RTVI председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При каких условиях может возникнуть потребность в новой мобилизации: поток добровольцев иссякнет, российская армия понесет серьезное поражение на фронте, либо среди целей и задач СВО появится необходимость брать крупный город.

К примеру, прошлая частичная мобилизация была объявлена после контрнаступления ВСУ в Харьковской области в сентябре 2022 года, когда российской армией были оставлены Изюм, Балаклея, Красный Лиман, Волчанск, Купянск и Святогорск. Эта ситуация поставила перед Россией проблему несоответствия численности российской группировки потенциалу ВСУ. На Украине мобилизация с февраля 2022 года стала перманентной, и численность ее войск в какой-то момент стала превосходить российскую группировку, участвующую в военной операции.

Для занятия крупных городов, например Запорожья и Херсона нужна значительно большая численность войск. Не говоря уже о том, чтобы дойти до Киева (как, например, предлагают Рамзан Кадыров и Дмитрий Медведев).

Военный волонтер и российский провоенный блогер Алексей Живов считает, что для того, чтобы провести “киевскую операцию” в сентябре-октябре 2024 года, мобилизацию надо объявлять сразу после президентских выборов.

«К следующей мобилизации уже готовы и законы, и учебные центры. И думаю, списки мобилизации тоже готовы. Пока власти не теряют надежды обойтись набором контрактников, но он не работает так, как бы хотелось», — писал Живов.

Среди сторонников новой мобилизации также те, кто считает, что нынешних сил для выполнения задач не хватает из-за увеличения безвозвратных и санитарных потерь, возросших из-за перехвата российской армией инициативы и ухода ВСУ в оборону.

“Сейчас по всей линии фронта ведутся очень тяжелые бои. Происходит именно то, о чем я вам писал, когда все праздновали провал украинского наступления. Сейчас мы находимся в их положении, потому что имеем дело с аналогичной нашей линией обороны, благодаря чему несем тяжелые потери. Все это происходит на фоне сильнейшего дефицита человеческого ресурса, потому что остро необходимая мобилизация так и не была проведена”, — пишет боец ДШРГ «Русич» Евгений Рассказов (позывной Топаз).

“Кремлю надо было как-то дотянуть до президентских выборов, любой ценой избрать Путина, а уж потом можно и проводить мобилизацию. А до этого надо забыть о ней”, — сказал в разговоре c RTVI накануне выборов полковник авиации Виктор Алкснис.

Алкснис уверен, что мобилизация, необходима, так как от этого зависит потенциал Вооруженных сил в этом конфликте, а также для проведения ротации военнослужащих, тех же мобилизованных. Алкснис считает, что комплектовать армию за счет добровольцев вдолгую не выйдет, потенциал комплектования будет неизбежно снижаться.

Каких изменений ждать на фронте

Россия продолжает проводить военные действия на фронте большой протяженности. Ей противостоит многочисленный и хорошо вооруженный противник, подкрепленный военно-политической помощью стран НАТО, Японии и Австралии. Несмотря на масштабные экономические санкции, Россия сумела перевести экономику страны на военные рельсы. Удалось также достичь договоренности с дружественными странами о помощи снарядами и прочей военной номенклатурой. В итоге, необходимой военной техники у России больше, чем у Украины, хотя за два года ей тоже поставили немалое количество вооружения.

После неудачной попытки переговоров в Стамбуле весной 2022 года российская сторона сосредоточилась на том, чтобы выбить ВСУ с территории ДНР и ЛНР. С того момента России удалось занять четыре города: Соледар, Бахмут, Марьинку и Авдеевку, два последних были фактически крепостями, которые готовили к войне восемь лет.

Военную задачу занять весь Донбасс с тех пор никто не отменял, она будет основной и после выборов президента. Наиболее вероятными ближайшими задачами станут — занятие городов Красногоровка, Часов Яр, Северск и Угледар.

За скобками остается возврат других территорий, где проходил референдум о присоединении к России — правобережной Херсонской области с ее центром Херсоном, города Запорожье, а также города Снигиревка в Николаевской области.

На Запорожском направлении ведутся активные бои. После неудачного контрнаступления ВСУ летом-осенью 2023 года российская армия перехватила инициативу и отвоевывает потерянные позиции. Говорить о наступлении на Запорожье не рискуют даже самые смелые военные эксперты. С Херсоном ситуация еще сложнее — он находится на более высоком берегу, что осложняет его штурм. В целом херсонское направление — единственное, где российская армия не предпринимает наступательных действий, даже, наоборот, находится в обороне от регулярных десантных операций ВСУ.

Возможны ли переговоры

Не исключено, что о будущем Херсона и Запорожья удастся договориться. Владимир Путин в своих заявлениях и интервью настаивает, что готов сесть за стол переговоров, но учитывая “реалии на земле”.

После малорезультативного украинского контрнаступления и начала войны между Израилем и Палестиной основной донор финансовой и военно-технической помощи Украины — США — сократили финансирование и поставки техники. По мнению директора ЦРУ Роберта Бернса, без дополнительной военной поддержки от США Украине придется начать мирные переговоры с Россией уже через год, то есть в 2025 году. Об этом он сообщил он на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США. Но не стоит думать, что Бернс — сторонник переговоров, скорее наоборот, его фраза должна была подтолкнуть колеблющихся политиков на сторону Украины. По его словам, Путин стремится к таким переговорам, где он может ставить свои условия, а это не устраивает Украину и ее союзников.

В Турции также считают, что переговоры неизбежны.“Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня”, — заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Мирные условия Путина публично не заявлены, но примерные очертания ясны — в них точно будут включены требования с предыдущих переговоров с поправкой на изменившуюся в пользу России ситуацию на поле боя.

Условия мирных переговоров в марте-апреле 2022 года озвучил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, а затем более полную версию договоренностей опубликовало издание The Wall Street Journal (WSJ). Тогда переговоры были прекращены с подачи украинской стороны.

В частности, договоренности включали в себя отказ Украины от вступления в НАТО, сохранение нейтрального статуса, сокращение украинской армии до 85 тысяч военных, 342 танков и 519 артиллерийских орудий. Предусматривался также запрет на размещение иностранных военных и вооружения, включая ракетное. Крым оставался за Россией, без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. Также не было запрета на вступление Украины в ЕС. Будущее ДНР и ЛНР должно было быть определено в ходе переговоров Путина и Зеленского. О статусе других территорий, находящихся под контролем России, в документе не говорилось — не исключено, что предполагался вывод российских войск и возврат территорий под контроль Украины.

В марте 2022 года были одни условия завершения конфликта на Украине, а сегодня — другие, и другой юридический статус территорий, которые стали российскими регионами, заявил после публикации WSJ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Судя по всему в Кремле не рассматривают популярный среди западных аналитиков и военных вариант заморозки конфликта по линии нынешнего боевого соприкосновения. Дмитрий Медведев условием будущих переговоров называет “полную и безоговорочную капитуляцию Украины”.

На Украине, в свою очередь, законодательно запрещены любые переговоры с Россией. Политиков, которые публично бы поддерживали идею переговоров так же нет. Даже слова папы Римского Франциска, который сказал, что иногда поднять белый флаг ради сохранения жизней людей — это проявление мужества, на Украине подвергли жесткой критике и высмеяли.

Украинские власти утверждают, что без финансовой и военной поддержки США они начнут терять территории, и ситуация начнет ухудшаться уже в апреле. В целом неготовность к переговорам делает этот конфликт “войной на истощение” при медленном продвижении России в ожидании внутренних и внешних перемен.

Изменится ли внешняя политика

В случае победы Владимира Путина на выборах внешняя политика России будет и дальше направлена на развитие связей со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с RTVI. Он не исключил возможности оформления военного союза Москвы и Пекина — в случае ужесточения отношений с Западом. При этом эксперт предположил, что Россия будет стремиться к началу переговоров с Киевом.

«Российская дипломатия будет искать возможность запуска переговорного процесса. Но вряд ли с президентом Украины Владимиром Зеленским, скорее с украинскими военными. Они, скорее всего, к этому готовы», — отметил немецкий политолог.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что президентские выборы никак не повлияют на украинское направление в политике Москвы.

«У нас неожиданностей вообще не будет, мы это все хорошо знаем. Речь идет о вполне себе продолжающейся политике. Есть такой узкий термин «континуум» — это бесконечный звук на одной ноте. Так что пока мы не достигнем тех целей, которые у нас изначально были поставлены, ни о каких изменениях в политике речи идти не может. Думаю, что не может быть и переговоров в том числе», — сказал он RTVI.

На западном направлении Москва будет дожидаться результатов президентской гонки в США, считает Рар. По его мнению, переизбрание Джо Байдена — менее выгодный вариант для России. Если же кресло в Овальном кабинете займет экс-президент Дональд Трамп, то Москва будет ждать предложений от Вашингтона, «как решить украинский конфликт через компромиссы», прогнозирует эксперт.

«Именно с Трампом Россия и договорится о новой архитектуре безопасности в Европе в рамках многополярного мира», — допускает политолог.

В целом следующие годы могут ознаменоваться дальнейшим «разрушением прежних институтов — структур однополярного мирового порядка, основанного на правилах», предположил Александр Рар.

В то же время эксперт сказал, что конфликт на Украине может закончиться весьма неожиданным образом — из-за масштабного события, которое может произойти за его пределами.

«Черный лебедь» — концепция американо-ливанского экономиста Нассима Талеба, которая описывает почти не прогнозируемые и редкие события, обладающие огромными последствиями для всего мира. Такими «черными лебедями» стали авария на Чернобыльской АЭС, внедрение интернета, распад Советского Союза, теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

«Может сыграть фактор «черного лебедя», что полностью изменит ситуацию. Возможно, это произойдет где-то за пределами Европы, что принудит всех отвернуться от украинского конфликта, быстро его замять и закончить любой ценой, чтобы ориентироваться на спасение планеты совсем в другой части мира. И будет вынужденный мир», — заключил Александр Рар.