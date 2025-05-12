Президент России Владимир Путин предложил властям Украины возобновить прямой диалог 15 мая в Стамбуле — «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны» в 2022 году. Состоится ли «Стамбул 2.0» уже на этой неделе, чего от него стоит ожидать и как проходили первые стамбульские переговоры между Москвой и Киевом — в материале RTVI.

Что о перспективах «нового Стамбула» говорят эксперты

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов выделил несколько ключевых вопросов в преддверии вероятных переговоров Москвы и Киева: какой будет формат и кто в них будет участвовать.

Сразу после предложения Путина о встрече в Стамбуле появились комментарии о формировании делегации с российской стороны, напомнил собеседник RTVI. Он предположил, что страны будут представлены на уровне экспертов, вовлеченных в процесс переговоров.

«Все прекрасно понимают: чтобы встречались лидеры, тем более подписывали те или иные соглашения, необходимо создать и проработать эти соглашения. Только после этого лидеры будут их рассматривать, уточнять и подписывать. Поэтому я сильно сомневаюсь, что такой формат будет в настоящий момент. А будут ли какие-то практические шаги после Стамбула? Хотелось бы верить, что да», — предположил Денисов.

Однако, по его словам, важно понимать, что такие инициативы, как 30-дневное перемирие и встреча на уровне глав государств, можно воспринимать с точки зрения publicity, но не конкретики или реальности.

«Ни разу за последние 50 лет подобное перемирие не сработало. Чтобы оно сработало, необходимо четко проработать, кто будет оценивать, наблюдать за этим перемирием, кто будет отслеживать нарушения, какие будут санкции против стороны, которая нарушит перемирие», — подчеркнул собеседник RTVI.

Эксперт предложил смоделировать ситуацию, при которой перемирие и переговоры начинаются в одно и то же время, но спустя несколько дней одна из сторон теряет интерес к диалогу. В случае мельчайшей провокации на линии соприкосновения могут последовать заявления о несоблюдении перемирия, и, как следствие, о прекращении переговоров.

«Так что эти форматы не работают. Тут необходим совершенно другой подход. Это все они прекрасно понимают, но продолжают работать приоритетно в публичной сфере, что точно не сказывается позитивно на урегулировании конфликта в целом», — заключил Денисов.

Пока еще не ясно, действительно ли в Стамбуле 15 мая состоятся переговоры между делегациями из России и Украины, отметил в беседе с RTVI эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Киев настроен на диалог на высшем уровне, Москва может не согласиться. В любом случае, просто „вернуться к Стамбулу“ трехлетней давности не получится, слишком многое поменялось за это время», — подчеркнул он.

Как проходил «Стамбул 1.0»

Первые прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле проходили весной 2022 года. Им предшествовали неоднократные встречи делегаций от двух стран в Беларуси, а также мероприятие с участием глав МИД России Сергея Лаврова и Украины Дмитрия Кулебы в Анталье.

На переговорах в Беларуси украинскую сторону представлял финансист Денис Киреев, сотрудничавший с украинской разведкой. 5 марта 2022 года он был убит в Киеве сотрудниками СБУ.

По утверждению WSJ, именно Киреев предупредил украинские власти о начале боевых действий незадолго до 24 февраля. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк позже объяснил убийство банкира «несогласованными действиями силовых структур».

Российскую делегацию в Стамбуле возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, а украинскую — председатель правящей фракции Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Со стороны России в переговорах три года назад также участвовали замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Диалог между сторонами в итоге зашел в тупик. По утверждению Арахамии, на это повлиял в том числе британский экс-премьер Борис Джонсон, посоветовавший президенту Украины Владимиру Зеленскому не подписывать какие-либо соглашения и «просто воевать» с Россией.

«Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», — говорил украинский политик.

Сам Джонсон позже заявил о своей непричастности к срыву российско-украинских переговоров и назвал эти утверждения «полным бредом» и «российской пропагандой».

Как рассказывал Мединский, на переговорах в Стамбуле в 2022 году Москва, в частности, требовала от Киева признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО.

«В числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса», — уточнил он.

Согласно сообщению немецкой газеты Welt am Sonntag, стамбульский документ также предписывал Украине взять на себя обязательство не разрешать иностранным войскам использовать свою военную инфраструктуру, не проводить у себя международные военные учения и придерживаться «трех неядерных принципов»: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

В свою очередь, Россия соглашалась на всеобъемлющие гарантии безопасности Украине со стороны пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. При этом под действие этих гарантий не попадал Крым, статус которого Киев требовал уточнить в течение 10-15 лет.

Ранее Путин называл проект договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, основой для возможного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Полный документ до сих пор полностью не публиковался.