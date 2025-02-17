18 февраля пройдут первые с начала боевых действий на Украине переговоры России и США. Местом встречи выбрали Эр-Рияд — столицу Саудовской Аравии. По словам Дмитрия Пескова, делегации обсудят восстановление «всего комплекса российско-американских отношений», урегулирование российско-украинского конфликта и организацию встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Кто примет участие в переговорах и что по этому поводу говорят власти Украины — в материале RTVI.

Рубио, Уолтц и Уиткофф — от США

Госсекретарь США Марко Рубио уже прилетел в Саудовскую Аравию. Вместе с ним на переговорах с российской стороной, которые состоятся 18 февраля в Эр-Рияде, будут присутствовать советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, а также спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Первой встрече представителей Москвы и Вашингтона предшествовали два телефонных разговора. Первый — между Трампом и президентом России Владимиром Путиным — состоялся 12 февраля. Именно тогда лидеры договорились о начале переговорного процесса по Украине. Тогда же президенты пригласили друг друга в гости.

Второй прошел в то время, когда в Мюнхене вовсю шла конференция по безопасности. Как рассказали в МИД России, разговор состоялся «по инициативе американской стороны».

«Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

Не прошло и двух дней, как стало известно, что представители Москвы и Вашингтона встретятся в столице Саудовской Аравии.

В интервью CBS News Марко Рубио заявил, что Путин заинтересован в мире на Украине, а Трамп стремится достичь завершения военного конфликта, чтобы мир «был прочным и защищал суверенитет Украины», а условия, на которых он будет заключен, не привели к повторению через 3-4 года.

«Это первый шаг, но нам предстоит пройти долгий путь. Опять же, один звонок, одна встреча не сделает этого [не завершит военный конфликт на Украине]. Предстоит много работы», — добавил госсекретарь США.

Несмотря на то, что на встрече 18 февраля будут присутствовать только представители США и России, в дальнейшем, по словам Рубио, в переговорный процесс предполагается вовлечь и Украину, и страны Европы, «так как они вводили санкции против России и Владимира Путина».

Как писало агентство Bloomberg, встреча российской и американской делегаций нужна для того, чтобы «подготовить почву для потенциального саммита лидеров, который состоится уже в конце февраля», то есть до начала Рамадана в марте.

А Дональд Трамп накануне заявил, что сможет встретиться с Владимиром Путиным «очень скоро». Президент США добавил, что Владимир Зеленский также будет участвовать в переговорах.

Лавров, Ушаков и Дмитриев — от России

Россию на встрече с американцами в Саудовской Аравии представят глава МИД Сергей Лавров и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом, это будет первая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио, который после их недавнего телефонного разговора признался в интервью CBS, что прежде «никогда в жизни не разговаривал с господином Лавровым». Также это будут первые официальные переговоры главы МИД России и госсекретаря США с 24 февраля 2022 года. В марте 2023-го Лавров и на тот момент глава Госдепартамента Энтони Блинкен пообщались «на ходу» во время министерского совещания G20 в Индии. «Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — говорила тогда официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По данным источника «Интерфакса» в Эр-Рияде, в переговорах для обсуждения экономических вопросов примет участие и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Об участии Дмитриева, бывшего банкира с американским образованием, также сообщало Reuters со ссылкой на свой источник в столице Саудовской Аравии. Как отмечает агентство, Дмитриев работал над установлением контактов между Москвой и администрацией Трампа в начале его первого президентского срока, а также выстраивал российско-саудовские отношения.

Так, глава РФПИ несколько раз проводил переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Они оба повлияли на освобождение заключенного в России американца Марка Фогеля, утверждало Reuters со ссылкой на источник, близкий к российско-американским переговорам.

Более того, как передает CNN со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии, Эр-Рияд не просто примет делегации из Москвы и Вашингтона 18 февраля, но также выступит в роли посредника. По словам собеседника телеканала, саудовскую делегацию возглавит советник по национальной безопасности страны.

Зеленский будет позже

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля, на следующий день после переговоров США и России. Об этом его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил агентству AFP. «Это официальный визит, который планировался давно», — передает слова Никифорова Le Figaro.

Еще 16 февраля министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала на Facebook* о своем приезде в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского. «В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона», — отмечала она.

А 17 февраля Зеленский провел в Абу-Даби, где объявил о «важном» экономическом соглашении Украины с ОАЭ. Там же он заявил, что Киев ничего не знал о грядущих переговорах Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

«Мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал президент Украины (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Украину не приглашали на переговоры в Саудовской Аравии, подтвердили NBC News два американских чиновника. Впрочем, по их словам, США намерены сначала провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, а уже после этого организовать совместные переговоры.

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