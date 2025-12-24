Бойцы спецподразделения «Ахмат» обратились с видеообращением к федеральным правоохранительным органам с требованием привлечь к ответственности бойца смешанных единоборств (ММА) и военнослужащего Минобороны РФ Максима Дивнича. По мнению бойцов «Ахмата», Дивнич в своем блоге разжигает межконфессиональную и межнациональную рознь. Следом военнослужащих других подразделений начали публиковать видео в поддержку Дивнича. Что пишут по этому поводу российские военкоры, провоенные блогеры и общественные деятели — в материале RTVI.

Экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук, телеграм-канал «Рыбарь»:

«Недавняя трагедия с убийством таджикского школьника в Одинцово стала триггером для всплеска радикальных реакций в части исламистских сообществ: от обвинений русских в „нацизме“ до распространения откровенных фейков.

Ожидаемо это вновь подогрело старые конфликты в медийной среде и дало импульс новым разборкам между отдельными публичными фигурами. На этом фоне Апти Алаудинов заявил, что дело против чеченского военнослужащего, фигурировавшего в истории вокруг луганского бассейна, прекращено, но возбуждено новое — против русского бойца ММА и патриотического блогера Макса Дивнича.

По версии Алаудинова, инициатором конфликта был именно Дивнич; приводится тезис о наличии „18 свидетелей“, готовых подтвердить эту трактовку, и звучат обещания „последствий“.

В таких историях главный риск — подмена предмета. Когда личные счеты или ведомственные конфликты начинают решать через национальный вопрос, воронка радикализации расширяется сама собой: инициаторы такого подхода получают соблазн „монетизировать“ эмоции аудитории, а разогретые сообщества начинают жить своей логикой.

Это крайне рискованная тактика: она легко выходит из-под контроля и в итоге бьет по тем, кто первым решил использовать этничность как рычаг давления».

Священник Вячеслав Андреев:

«На Максе Дивниче, такое ощущение, отрабатывается технология по ликвидации русских патриотических и православный сообществ. Сегодня Макс Дивнич, завтра на его месте может оказаться каждый русский человек».

Командир подразделения связи в спецназе «Ахмат» Тимсо:

«…Спецназ „Ахмат“ совместно со 2-м армейским корпусом, освободил 36 населенных пунктов Луганской народной республики, среди которых Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Кременная.

Мы участвовали в освобождении Курской области, встречая основной ударный клин врага, участвовали в операции „Поток“, освобождали Белгородскую область и продолжаем сражаться во благо России и ее народа.

Мы устали смотреть за беспределом в сети, который организовывает группа тыловых скрытых врагов, которые ничего для Родины и для победы не сделали.

Наш командир, генерал-лейтенант, герой России, Апти Аронович Алаудинов призывает к сплочению, к общему делу в победе над врагом, в то время как такие как Дивнич угрожают государству вывести людей на улицы, во время Специальной военной операции.

Что он сделал для общей победы, кроме дискредитации и оскорбления нашего подразделения, а также разобщения народа России?»

Ветеран СОБРа, Admin, телеграм-канал RSOTM:

«Я пытаюсь логическую цепочку провести, так как все-таки я тупой. Русские люди просят возбудить уголовное дело на русского типа, за то что тот заступился за русских людей в бассейне.

И русские люди записывают видео в поддержку. А другие русские люди записывают видео чтоб наказали.

Причём все на сво.

В MI6 агенты разведки, мне кажется сейчас а….ли».

Военблогер Сергей Колясников, телеграм-канал Zergulio:

«Это просто беспредел. Макс в ситуации был на 100% прав. Уголовное дело на основе вранья сбежавшего из воинской части уголовника и вымогателя — это сильно.

На наших глазах снова раскалывают общество. Ничуть не слабее, чем с „делом Долиной“.

Нам открыто навязывают вывод, что уголовник Берсаев, бросавшийся на людей, угрожавший убийством, обзывавший луганчан „лугандонами“ — белый и пушистый. А Дивнич, выходит, разжигает межнациональную рознь тем фактом, что пресек бесчинства.

Еще раз — это беспредел. И чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, что Берсаев вытворял на видео.

И тот факт, что такое мнение разделяет „Русская Община“, в том числе в моем родном Екатеринбурге, еще одно свидетельство нашей правоты».

Историк Евгений Норин:

«Я не знаю, кто такой Дивнич, но я уже теряюсь в догадках, а у нас война или „Дом-2“? А медсестра Собчак будет голосованием определять, кому прострелят колени?»

Писатель Роман Антоновский, телеграм-канал «Сыны монархии»:

«Украинское ЦИПСО денно и нощно ведет пропаганду среди русской молодежи правых взглядов, внушая им, что у нас в стране всем якобы заправляют диаспоры , исламисты и мигранты. А такие люди, как Дивнич, наоборот, вправляют мозги русской молодежи и направляют ее энергию на поддержку своей Родины и государства. <…>

Вообще, очевидно, что диаспоралы затаили на Дивнича обиду со времен, когда он сыграл важную роль в переносе строительства мечети для мигрантов со Святого Озера. <…>

Надеюсь, наши силовики и государство не дадут в обиду православного блогера, патриота, гуманитарщика и участника СВО, наглядно всем показав, что в нашей стране правит справедливость и закон, а не диаспоры».

Военная организация «Эспаньола»:

«Дивнич, после того, как мы вписались за него, когда он плакал о помощи после потасовки в Луганском бассейне, а затем «забыл» поблагодарить Эспаньолу из-за «сломавшегося интернета», после этого никто из нас его и за человека-то не считает…»