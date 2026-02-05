Когда в Таиланде начнут расплачиваться картами «МИР», есть ли угроза новой войны с Камбоджей, получат ли США россиянина, арестованного на Пхукете по запросу ФБР, какие главные ошибки совершают туристы, с которыми потом разбираются дипломаты, — об этом в «Специальном интервью» RTVI накануне Дня дипломатического работника 10 февраля рассказал посол России в Таиланде Евгений Томихин.

О работе дипломатов и туристах

Работы, честно говоря, хватает, потому что Таиланд — важная страна на перекрестке путей и дорог. И у нас много гостей, так что нашим коллегам, которые занимаются консульской работой, тоже хватает забот.

В прошлом году у нас был установлен очередной рекорд: почти 1 миллион 900 тысяч российских туристов побывали в Таиланде — это почти плюс 9% к предыдущему году. Посмотрим, что будет в этом году. Могу сказать, что за 25 дней января в Таиланде побывали уже более 220 тысяч россиян.

Динамика пока стабильная: Таиланд превратился в круглогодичный курорт. Это круглогодичное направление для российских туристов, и даже летом сюда приезжает много людей.

О двусторонних отношениях

Таиланд — не только туристическое направление. Это, конечно, наш важный партнер в АСЕАН, в Юго-Восточной Азии. У нас наблюдается рост взаимной торговли, реализуется целый ряд проектов. Развиваются обмены в сфере культуры, образования.

В прошлом году мы провели II Форум ректоров университетов двух стран. Также мы завершили первый тематический проект в истории двусторонних отношений — перекрестный Год культурных обменов и туризма. И по решению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2026 году в Таиланде пройдут «Русские сезоны». Это тоже уникальный проект под эгидой Министерства культуры, который предусматривает проведение целого ряда культурных мероприятий.

Торговля у нас за прошлый год выросла примерно на 15% по таиландской статистике — это примерно 1 млрд 800 миллионов долларов (по российской статистике, наверное, будет чуть больше). Ресурсы и возможности достаточно большие, и мы надеемся, что при улучшении нынешней ситуации — геоэкономической и геополитической — мы сможем значительно продвинуться и в экономической области.

О том, что самое экзотическое поступает из Таиланда в Россию

Сегодня наш рынок настолько насыщен всякими товарами, что уже трудно понять, что является экзотическим для российского потребителя, а что не является. Может быть, несколько лет назад манго или рамбутан были экзотическими фруктами — сегодня, мне кажется, для многих это вполне обыденно (по крайней мере, для тех, кто может позволить себе такого рода товары).

Сегодня те, кто захотят приготовить суп том-ям, — а это блюдо номер один в тайской кухне, — вполне смогут это сделать, потому что в наших крупных супермаркетах продаются целые наборы для приготовления супа том-ям. Есть и таиландские продукты, и самые разнообразные соусы, и, конечно же, фрукты.

Вообще таиландский экспорт в Россию чуть превышает наш экспорт в Таиланд, и как раз из Таиланда идет достаточно много продукции сельского хозяйства.

Мы страны разные: Россия — северная страна, Таиланд — тропическая страна с тропическим климатом. Соответственно, и морепродукция отличается. Если у нас это в основном рыбы холодного пояса, то из Таиланда идет, например, тунец. То же самое касается и фруктов: здесь, в Таиланде, яблоки не производят, а мы, конечно, богаты такими фруктами, как яблоки, груши…

О том, что Россия продает Таиланду

Наверное, время берет свое, и спрос приносит результаты, потому что, по крайней мере, на онлайн-маркетах в Таиланде сегодня без проблем можно приобрести гречку, детское питание, геркулес, печенье, различные консервы. Ну, и «живьем» в магазинах тоже можно это увидеть. Раньше такого не было. <…>

По структуре нашей торговли с Таиландом первое место по итогам прошлого года заняли минеральные удобрения: в Таиланд было экспортировано почти 600 тысяч тонн. Это довольно много. Это первая статья нашего экспорта в страну.

Помимо этого мы экспортируем и другую продукцию — алюминий, различные изделия, в том числе машинно-технические. Такие предметы, как меха, драгоценные и полудрагоценные камни, тоже присутствуют в структуре нашей торговли. <…>

Да, наверное, временами таиландцы заинтересованы в наших мехах. Во-первых, здесь достаточно развита фэшн-индустрия, есть и модные дома, и дизайнеры. А во-вторых, таиландцы тоже немало путешествуют по миру и в зимний сезон предпочитают иметь что-то наготове, чтобы выехать в холодный климат, чем что-то приобретать на месте.

О том, продает ли Россия энергоресурсы в Таиланд

Если говорить об энергоресурсах в целом (нефть, газ, атомная энергетика), то это очень перспективное направление для наших контактов с Таиландом.

В свое время были подписаны достаточно долгосрочные соглашения с нашими крупнейшими компаниями («Газпромом», «Роснефтью»). Потом случилась пандемия ковида, изменились и геополитические условия. Но я не сомневаюсь, что энергетика — очень перспективное направление в нашем практическом сотрудничестве с Таиландом. В том числе, возможно, и в области атомных реакторов малой и средней мощности для промышленности и для народного хозяйства.

О том, готовятся ли контракты с «Росатомом»

Таиландские друзья на эту тему тоже начинают думать. Наверное, негативный эффект Фукусимы постепенно уходит. А поскольку Таиланд имеет достаточно амбициозные цели, в том числе по созданию хабов по развитию искусственного интеллекта, больших баз данных, всё это требует больших энергозатрат. Соответственно, необходимы и дополнительные генерации.

Пока я бы не стал говорить [о контрактах]. Идут контакты, идут переговоры. Конечно, мы надеемся, что это принесет какие-то результаты.

О том, как санкции влияют на торговлю — логистику и транзакции

Санкции влияют так же, как и в других странах.

Негативный эффект от санкций — или, точнее, от нелегитимных односторонних ограничений, которые были введены западными странами в отношении России, — был наиболее заметен в первое время. Но бизнес-сообщество сейчас креативное во всех странах и постепенно находит варианты решения тех проблем, которые возникают.

Собственно, было две главных проблемы — это логистика и трансграничные платежи. И то, и другое сейчас решается, иначе бы мы не видели второй год подряд роста товарооборота.

О том, когда в Таиланде заработают карты «МИР»

Проект с картами «МИР» у нас был достаточно продвинут до пандемии, когда заметно росло количество наших туристов, и карта «МИР» становилась всё более популярным инструментом международного туризма наших граждан. И в принципе у нас всё находилось на достаточно продвинутой стадии.

Насколько я знаю из того, что мне говорили таиландские коллеги, даже был проведен тестовый платеж, который оказался успешным. Но это было всё до пандемии.

Потом случилась пандемия, туризм упал почти до нуля. Потом изменились геополитические обстоятельства.

Но я должен сказать, что в принципе проект использования карт «МИР» в Таиланде находится на достаточно высоком уровне или в достаточно высокой степени готовности. Как только будет политическое решение, как только будет решение регулятора, таиландского Центрального банка, — я думаю, что запустить его будет не очень сложно.

А это, соответственно, будет решаться с учетом всех обстоятельств и с учетом той геополитики, которая на сегодня складывается.

О том, зачем военные корабли России заходят в воды Таиланда

Вообще деловые заходы, дружественные визиты в порты других стран — это нормальная практика для Военно-морских сил, или Военно-морского флота России. Это нормальная практика, в том числе с Таиландом.

В прошлом году действительно было два таких деловых захода наших дальневосточников, тихоокеанцев. Эта практика продолжается и, безусловно, будет продолжена в этом году.

Что касается учений, это тоже рядовая практика — проводить учения самого разного уровня с нашими зарубежными партнерами. Регулярно проводятся учения с китайскими друзьями, с так называемыми дружественными странами; у нас были учения со странами АСЕАН.

С Таиландом проводились совместные учения, или тренировки по маневрированию и по координации действий. На повестке дня действительно стоит вопрос о проведении более масштабных учений, но всё это находится в стадии обсуждения.

О том, приглашали ли таиландцы Россию присоединиться к многонациональным учениям Cobra Gold с участием США, Китая и других стран

Действительно, Cobra Gold проводится уже более 40 лет. Ежегодно составляется замысел учения, принимаются решения по распределению ролей.

Вы упомянули Китай, возможно, какие-то другие страны — каждая принимает для себя решение, в каком формате участвовать. Есть государства, которые направляют на учения военнослужащих; есть те, которые ограничиваются наблюдательными миссиями или штабной работой.

Насколько я помню, Россия в Cobra Gold не участвовала. Это не означает, что мы не будем участвовать в каких-то других учениях, о чем я говорил выше. Но наши специалисты, конечно же, наблюдают за тем, как эти учения проходят.

О том, есть ли у России интерес открыть военную базу в Таиланде

Не думаю, что это вопрос по адресу. Честно говоря, я не слышал о том, чтобы такая тема обсуждалась.

У нас существует механизм военного сотрудничества с таиландской стороной, ежегодно принимаются планы военных обменов. Но что касается базы, это вопрос более серьезный, конечно же, он политического уровня. Пока я не слышал о таких планах.

О том, действительно ли Трамп остановил войну между Таиландом и Камбоджей и предлагала ли Россия посредничество

Наверное, любой двусторонний конфликт или кризис, который возникает, — неважно, в горячей фазе или в холодной, — должен, прежде всего, быть урегулирован по двусторонним каналам. Насколько я помню, таиландская сторона (я работаю в Таиланде, поэтому могу говорить за таиландскую сторону) с самого начала предлагала как раз двусторонние консультации с камбоджийской стороной. У них есть и совместная пограничная комиссия, и другие механизмы.

Вообще вся проблема возникла, как и во многих других частях света, из-за того, что окончательно не изжиты последствия колониальной эпохи, когда границы между странами зачастую чертились на карте просто как придется. И из-за того, что этот вопрос до сих пор должным образом не урегулирован между соседними странами, время от времени возникают такого рода осложнения.

Мы, конечно же, с самого начала выступали за то, чтобы Таиланд и Камбоджа постарались найти взаимоприемлемое решение. И Таиланд, и Камбоджа для нас давние партнеры, давние друзья; мы с самого начала искренне желали им найти соответствующее решение, договориться о прекращении огня. Что, собственно, и было сделано, — может быть, не с первого раза, но тем не менее.

В конце декабря состоялось заседание совместной пограничной комиссии, где они договорились о прекращении огня и о дальнейших шагах по деэскалации обстановки. Пока с конца декабря каких-то серьезных инцидентов не отмечается. Были некоторые ситуации, которые вызывали ряд вопросов, но это не привело к возобновлению боевых действий. <…>

Об обмене военнопленными, насколько я помню, речь не шла. Речь шла о передаче задержанных камбоджийских военнослужащих таиландской стороной обратно на родину, что, собственно, и было сделано.

О том, стоит ли туристам опасаться нового обострения на границе

С самого начала мы получали очень много вопросов и от средств массовой информации, и просто от российских граждан. Когда эти проблемы возникли, многие писали нам, спрашивали, насколько им безопасно вообще ехать в Таиланд.

Я должен сразу сказать, что тот район, который прилегает к камбоджийской границе, не относится к наиболее популярным туристическим местам в Таиланде. Конечно, есть туристы, в том числе иностранные, которые интересуются теми регионами, но это не район массового посещения.

Я уже упоминал, что в прошлом году почти 1 миллион 900 тысяч россиян побывали в Таиланде, так вот из них примерно 1 миллион 100 тысяч побывали на Пхукете. Представляете, только Пхукет — это больше половины всего числа наших туристов.

Конечно же, с самого начала обострения ситуации мы и размещали соответствующую информацию в соцсетях, и призывали наших граждан внимательно следить за информацией, которая публикуется на различных местных сайтах, чтобы избегать ненужных проблем.

Были отдельные звонки — в основном интересовались ситуацией в той части Таиланда, но обращений от российских туристов на предмет оказания им срочной помощи или еще чего-то мы не получали.

О депортации российского блогера, который снимал видео с границы во время обострения конфликта

Еще раз хочу посоветовать [россиянам] следовать тем правилам, которые существуют в этой стране (как и в любой другой стране), прислушиваться к рекомендациям властей, интересоваться сообщениями, которые мы размещаем.

Вы упомянули тот случай с блогером. Наверное, он действительно действовал вопреки рекомендациям властей, потому что сложно представить, чтобы кто-то полез в пекло и начал вести видеосъемку без каких-либо согласований. Я уже не говорю о проблеме личной безопасности. Причем, насколько я помню, он делал это дважды: один раз его задержали и отпустили, второй раз — задержали и депортировали.

Ну, что здесь можно сказать? Еще раз повторяю: [нужно] следовать рекомендациям властей, которые публикуются.

Об аресте российского трэш-блогера за съемку интимных сцен

Повторю: в прошлом году в Таиланде побывали 1 миллион 900 тысяч российских туристов. Возьмите любой город-миллионник: мы с вами понимаем, что в каждом миллионнике каждый год происходят самые разные ситуации — и дорожно-транспортные происшествия, и ситуации криминального свойства.

Конечно, среди такого количества туристов могут быть отдельные персонажи, которые решают устроить некий перформанс. Другой вопрос — насколько это соответствует местному законодательству, местным правилам и традициям.

Очень часто обращаешь внимание наших туристов, чтобы они все-таки не пренебрегали собственной, личной безопасностью. Очень часто видишь, к сожалению, наших туристов, которые ездят в известных курортах на мотоцикле без шлема. И в ответ тебе говорят: «Ну, местные, таиландцы тоже ездят без шлема». Я говорю: «Ну, ребят, вы должны понять, что вы все-таки, прежде всего, должны позаботиться о личной безопасности».

И всякого рода инциденты, в том числе ДТП, происходят, к сожалению, именно по причине пренебрежения вот такого рода мерами личной безопасности.

Что касается того блогера — да, так сказать, это вызвало оживление в соцсетях, как и любое такое событие может вызвать оживление в соцсетях и бурное обсуждение. Такие ситуации возникают время от времени. Но я еще раз говорю: на фоне общего количества наших туристов это минимум.

О том, за что в Таиланде можно получить пожизненный срок или смертный приговор

Что касается строгости наказания за те правонарушения, которые в этой стране фиксируются. Конечно же, строго карается оборот наркотиков, особенно в крупных масштабах; строго караются тяжелые преступления. Есть люди, которые приговариваются к пожизненному сроку.

Среди наших граждан есть целая группа людей, которая как раз приговорена к достаточно длительным срокам тюремного заключения именно за такого рода правонарушения.

О том, много ли россиян находятся в тюрьмах Таиланда

По состоянию на конец 2025 года у нас имеется информация примерно о 20 россиянах. Точнее, по-моему, 18 человек уже отбывают заключение в соответствии с вынесенными и вступившими в силу приговорами, и, если не ошибаюсь, 5 человек находятся на стадии судебного разбирательства.

Конечно, даже один — это много, но на общем фоне того пассажиропотока, который мы имеем с Таиландом, 18—20 человек — это, к счастью, не такая большая цифра.

Тем не менее мы стараемся заниматься каждым индивидуальным случаем. Сотрудники нашего консульского отдела в Бангкоке, как и наши коллеги, работающие в генеральном консульстве на Пхукете, — мы стараемся вникнуть в обстоятельства каждого такого дела. Посещения организуются регулярно и для тех, кто находится в камерах предварительного заключения, и для тех, кто уже отбывает срок после вступившего в силу приговора. Это касается и поддержания контактов с близкими, передачи каких-то посылок.

Соответственно, если наши граждане ведут себя, что называется, примерным образом, они могут рассчитывать на амнистию, на сокращение срока в ходе очередной королевской амнистии.

Об условиях содержания в тайских тюрьмах

«Бангкок Хилтон» — это, конечно, такой нарратив, засевший в головах многих наших соотечественников. Но с тех пор прошло уже лет 40, если не ошибаюсь.

Я не сомневаюсь [что условия содержания улучшились] — точно так же, наверное, как и улучшилось состояние тюрем в других странах. Есть целый ряд ведомств, которые занимаются этой сферой, есть надзирающие органы, которые внимательно смотрят и мониторят ситуацию. И есть [сами] заключенные, их родственники и правозащитные организации, которые всегда обращают на это внимание.

Наши коллеги регулярно посещают и регулярно интересуются у наших соотечественников условиями содержания, претензиями, если таковые имеются. И я могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев соотечественники нам говорят, что условия содержания удовлетворительные.

Об аресте гражданина России по запросу ФБР на Пхукете по обвинению в хакерских атаках на США

Действительно, гражданин был арестован местными правоохранительными органами по обращению американской стороны.

Хочу обратить внимание на то, что после обращения американской стороны не сразу поступил запрос на его выдачу. Есть процедура, предусмотренная договором о выдаче, который существует между Таиландом и Соединенными Штатами Америки, равно как и теперь между Таиландом и Российской Федерацией.

У нас в прошлом году вступил в силу договор [между Россией и Таиландом] о выдаче, который теперь не только облегчает процедуру, но и дает нам важное преимущество — рассчитывать на выдачу наших граждан в приоритетном порядке в страну происхождения.

Что касается конкретного случая, продолжается судебное разбирательство. Российская сторона также заинтересована в том, чтобы он был выдан в Российскую Федерацию. Все формальности соблюдены, и официальный запрос на выдачу был передан нашим таиландским коллегам. Работают адвокаты. Так что процесс пока еще продолжается.

О том, был ли перечень иноагентов (музыкантов, актеров, комиков и т.д.), который российская сторона передавала тайской с просьбой не допустить их выступлений в стране

В идеальном случае, наверное, такой список был бы желателен. Но здесь, на мой взгляд, происходит смещение акцентов, потому что если конкретно разбираться по каждому случаю… Скажем, по Максиму Галкину*: насколько я помню, здесь очень плохо продавались билеты на его выступление, и организаторы были вынуждены его выступление отменить. Это то, что мне известно.

Что касается «Би-2», они въехали в Таиланд по обычным визам, не имея разрешения на работу, на профессиональную деятельность. Не говоря уже о том, что несколько человек из них ехали по израильским паспортам, по паспортам других стран (там была также Австралия).

И когда возникла вся эта ситуация, местные правоохранители были удивлены обращениями со стороны наших консульских сотрудников. Потому что так положено: наши граждане попадают в трудную ситуацию — мы, естественно, стараемся поинтересоваться, требуется ли какая-то помощь. Нам тогда было сказано: «А чего вы волнуетесь? Они же вообще-то въехали по израильскому паспорту (или по австралийскому паспорту)».

Поэтому каждая ситуация, знаете, имеет свою специфику. Какого-то здесь заговора со стороны посольства, или генконсульства, или Министерства иностранных дел, конечно же, не существует. Мы всегда стараемся работать в рамках законов и в рамках тех правил, которые существуют.

Тем более мы с вами знаем, что январь, новогодние праздники — это, наверное, самый популярный период с точки зрения организации концертов различных исполнителей в Таиланде. Вот и в этом году, я помню, практически каждый день, а то и два раза в день и на Пхукете, и в Бангкоке, и в Паттайе выступали различные представители популярной музыки, самые разные популярные исполнители, в том числе которые включены в список иноагентов. Ну, это уже, как говорится, коммерческое дело.

О сообщениях СМИ, что полиция Таиланда привлекала российских и украинских дипломатов к совместной борьбе с нелегальным бизнесом

Честно говоря, я не припомню такой информации. Наверное, здесь действительно произошла какая-то путаница. Во-первых, полиция не может привлечь к чему-то иностранных дипломатов. Тем более, как мы с вами понимаем, какое-либо взаимодействие между дипломатами России и Украины в третьей стране сегодня, наверное, вряд ли актуально. Поэтому, честно говоря, я не вполне понимаю, о чем шла речь в тех публикациях.

Но мы как представители российской стороны активно взаимодействуем с таиландскими властями, с туристическими властями, с миграционными властями — и с целью обеспечить наиболее благоприятные условия для пребывания наших граждан здесь, и с целью оперативного разрешения тех ситуаций, которые возникают.

О том, много ли россиян занимаются нелегальным бизнесом в Таиланде

Ну, наверное, какое-то количество иностранцев занимаются незаконным бизнесом.

Вообще с точки зрения таиландского законодательства есть целый ряд профессий, которые по закону закрыты для иностранцев. Даже, например, работать гидом здесь не разрешено, поэтому нужно получать соответствующее разрешение на профильную деятельность.

Я должен сказать, что россияне далеко не в лидерах среди нарушителей. Да, почему-то существует такой нарратив — во многих СМИ пишут, что «россияне сделали то», «россияне сделали это». Я вас уверяю: россияне далеко не в лидерах среди тех иностранцев, которые злостно нарушают таиландское законодательство. Тем более что здесь достаточно многочисленная наша диаспора. И люди, которые проживают здесь годами, конечно же, очень хорошо знают и законы, и правила, и те традиции, которые существуют в этой стране.

О том, повлияют ли выборы в парламент Таиланда 8 февраля на отношения с Россией

Естественно, я контактирую с представителями разных политических сил (здесь много разных партий, разного спектра), и я всегда всем говорю: для меня важно, чтобы был внутриполитический консенсус в отношении развития дружественных отношений с Россией.

У нас отношения установлены достаточно давно — через год мы будем отмечать 130 лет дипломатических отношений, а двусторонние контакты, конечно же, зародились еще раньше. Наши отношения и в Москве, и в Бангкоке характеризуются как давние и дружеские. У нас действительно очень доброе взаимодействие в самых-самых различных областях.

Выборы здесь проходят, конечно же, не в первый раз. В этот раз выборы — внеочередные, поскольку парламент был распущен досрочно. Политические партии, которые участвуют в предвыборной гонке, в основном сфокусированы на внутриполитических проблемах, очень мало говорится о международных темах.

Действительно, ситуация в стране требует повышенного внимания со стороны правительства, чтобы постараться придать импульс экономическому развитию. Во время ковида и после ковида экономика очень серьезно замедлилась и требует структурных изменений.

Выборная кампания идет нормально. Кстати, 1 февраля уже прошло предварительное голосование, а 8 февраля — это основной день голосования в стране. Кто будет победителем этой гонки, пока сложно сказать. Скорее всего, будет сформировано коалиционное правительство.

Но еще раз говорю: мы стараемся со всеми политическими партиями выстраивать дружеские, взаимоуважительные отношения и рассчитывать на то, что при любом правительстве в Таиланде российско-таиландские отношения будут развиваться поступательно.

О том, идут ли российские релоканты в местную политику

Вы знаете, я [о таком] не слышал. Во-первых, россияне в основном сохраняют российское гражданство. Но есть, конечно, небольшое количество наших соотечественников, которые когда-то женились либо вышли замуж за подданных Таиланда — наверное, они имеют теоретическую возможность [баллотироваться]. Но пока я не слышал о каких-то восходящих звездах политической сцены российского происхождения.

О том, когда Таиланд может вступить в БРИКС

Таиланд еще в 2024 году, когда Россия председательствовала в БРИКС, на уровне правительства принял решение о присоединении к этой группе в качестве полноформатного члена.

Как раз в том году происходило расширение БРИКС, было много новых участников. И это требовало определенного времени по инкорпорированию новых стран, по выполнению ими соответствующих процедур с точки зрения многосторонних документов, договорной базы и так далее.

Поэтому была предложена такая категория, как страны- партнеры БРИКС. Насколько я помню, здесь нет никаких ограничений в том, сколько нужно быть партнером перед тем как стать полноформатным участником этого объединения.

Таиланд продолжает двигаться в этом направлении. Наши таиландские коллеги, в том числе из правительственных органов, говорят нам, что решение о присоединении к БРИКС в качестве полноформатного члена неизменно. Я думаю, что это решение было принято таиландской стороной, исходя из той ситуации, которая складывается в мире, исходя из тех изменений, которые происходят в мировой экономической системе.

Насколько я понимаю, Таиланд — сторонник многополярности, сторонник многосторонности (извините за тавтологию) и верит в то, что именно мультилатерализм способен создать более благоприятные условия для стран Глобального Юга, для малых стран, учесть их интересы. Потому что в принципе группа БРИКС появилась неслучайно. Эта группа возникла, объединив страны с примерно похожими повестками дня, с теми проблемами, которые приходилось решать каждодневно. Поэтому те, кто присоединился к БРИКС в качестве новых членов или в качестве государств-партнеров, разделяют эту повестку дня.

И мы надеемся, что таиландские друзья будут двигаться вперед. Статус государства-партнера позволяет не только участвовать в каких-то основных мероприятиях, но и принимать участие в самого разного рода событиях.

И, собственно, по прошлому году, когда Таиланд уже был партнером, я могу сказать, что страна неоднократно приглашалась на различные мероприятия, форумы, сессии, круглые столы, фестивали и так далее. Когда Россия выступала председателем БРИКС, было проведено больше 200 мероприятий.

Мы с самого начала рассматривали Таиланд как сильного партнера, сильного кандидата на членство в БРИКС. Но действует правило консенсуса, поэтому таиландские друзья ведут диалог со всеми участниками этого объединения. Мы им желаем успеха.

В этом году, как известно, в БРИКС председательствует Индия, которая будет принимать саммит объединения. Наверняка тема расширения, тема членства или участия будет обсуждаться лидерами, а до этого — министрами иностранных дел, и никто не мешает поднять вопрос о статусе той или иной страны.

Повторюсь: нет никаких временных рамок для того, чтобы пройти этап партнерства. Всё решается консенсусом.

С 1 января 2025 года Таиланд, подававший заявку на вступление в БРИКС, получил статус страны-партнера объединения. Годом ранее к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Аргентина отозвала заявку после к власти нового президента-либертарианца Хавьера Милея. Саудовская Аравия, чье вступление также было одобрено, предпочла сохранить статус приглашенной страны.

О том, не пугают ли Таиланд тарифные угрозы со стороны Трампа

Я думаю, что вряд ли кого-то в принципе радуют такого рода угрозы. В течение прошлого года мы с вами видели несколько волн такого рода угроз. Но, насколько я знаю, вплоть до конца прошлого года не так много стран завершили переговоры с американской стороной по этой тарифной тематике.

Таиланд продолжает переговоры с американской стороной, и пока они не пришли к какому-то единому решению. Что из этого получится, сложно гадать.

Но хочу заметить, что США являются вторым торговым партнером Таиланда (первый — это Китай). И США являются первым партнером таиландцев в плане экспорта из Таиланда — дисбаланс в торговле в пользу Таиланда примерно три к одному. Торговля в прошлом году приблизилась к 100 миллиардам долларов — из них 3:1 в пользу Таиланда по экспорту/импорту.

О приглашении Таиланда войти в Совет мира Трампа

Сейчас на повестке в Таиланде тема номер один— это, конечно же, всеобщие выборы. Должны пройти выборы в парламент, затем парламент соберется на первое заседание, будет рассматриваться кандидатура нового премьер-министра, затем будет формироваться кабинет министров. И, наверное, в этой ситуации вполне логичным было услышать заявление действующего главы кабинета министров (господина Анутхина Чанвиракуна) о том, что желательно, чтобы решение о вхождении или невхождении в Совет мира было принято уже будущим кабинетом.

Поэтому здесь не торопятся, здесь заняты, прежде всего, внутриполитическими делами. Ну а после выборов, наверное, руки дойдут и до такого рода решений.

Конечно, каждый раз, когда мы встречаемся с нашими таиландскими коллегами из Министерства иностранных дел, из других ведомств, мы обсуждаем разные вопросы, они делятся своими соображениями. Конечно, они обращают внимание на то, как было сделано это предложение [войти в Совет мира], кто сразу согласился, кто согласился, а потом передумал… Конечно, они обратили внимание на то, что приглашение поступило и в адрес Российской Федерации, и они видят, что пока Россия тоже не приняла окончательного решения.

В общем, они внимательно смотрят за тем, как этот процесс развивается и какое будет решение. Я думаю, нужно подождать.

О позиции Таиланда по Украине

Таиланд с самого начала украинского кризиса заявил о своей нейтральности. Таиландское правительство, уже несколько раз сменившись, подтверждало эту позицию, они говорили: «мы занимаем нейтральную позицию в отношении этого конфликта», «мы дружим со всеми», «мы ценим те отношения, которые у нас сложились с Россией», «мы ценим историю этих отношений».

А история — очень интересная, начиная со времен императора Николая II, точнее, даже еще до того, как он стал императором. Будучи цесаревичем, он посетил в 1891 году королевство Сиам… Поэтому таиландская сторона придерживается линии на нейтралитет.

Что касается различного рода инициатив, которые продвигают западные страны, Таиланд если и принимает в них участие или присутствует, то обычно в качестве наблюдателя, как нам кажется. Никакой активной позиции таиландской стороны, чтобы она демонстрировала ее в тех или иных обстоятельствах, я не припомню.

Об участии Таиланда в конференции по Украине в Швейцарии, которую Москва критиковала

Вы упомянули Швейцарию — наверное, вы имеете в виду почти что почивший в бозе так называемый Бюргенштокский процесс. Ну, он, собственно, как мне кажется, закончился пока ничем. От Таиланда там действительно были представители на достаточно рабочем уровне, которые просто созерцали, что происходит, чтобы просто быть в курсе того, что там говорят и куда клонят.

Но таиландские коллеги, конечно, внимательно следят за кризисом на Украине. Они, как мне кажется, достаточно хорошо понимают все обстоятельства и первопричины сложившейся ситуации и следуют своей линии на нейтралитет.

О сообщениях в СМИ, что Таиланд использовал в войне с Камбоджей украинские танки «Оплот», и о том, покупает ли Бангкок российское вооружение

Вы знаете, я не стал бы утверждать, что таиландская армия использовала украинские танки «Оплот». Это, наверное, такой хороший заголовок для любой публикации…

Я хочу сказать следующее: задолго до конфликта с Камбоджей, задолго до обострения кризиса на Украине Таиланд действительно приобрел какое-то количество бронетехники на Украине. Потом возникали проблемы, связанные с обслуживанием этой техники (в условиях, так сказать, кризиса украинской стороне, наверное, было непросто осуществлять такого рода услуги).

Что касается военно-технических связей с другими странами, Таиланд активно развивает их с разными странами: и с США, и с Китаем, и с Республикой Корея, и, конечно же, с Россией.

Я не могу сказать, что у нас есть какие-то масштабные проекты (пока), но тем не менее таиландская сторона внимательно изучает и технические характеристики [российского оружия], и тем более сейчас специалисты внимательно следят за тем, как те или иные системы, то или иное оружие проявляет себя на поле боя. За этим, наверное, следят не только таиландцы, но и многие другие иностранцы. Поэтому это, наверное, является важным фактором, который в дальнейшем может повлиять на принятие того или иного решения.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов