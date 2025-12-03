Министр обороны США Пит Хегсет хотел бы устроить «ужин мира» с участием американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в подкасте бывшей сотрудницы администрации Трампа Кэти Миллер, опубликованном в соцсети Х.

Миллер спросила Хэгсета, который участвовал в шоу вместе с женой, кого из ныне живущих людей он пригласил бы на «ужин мечты» и какие блюда там бы подавали. Глава Пентагона сначала предложил своей супруге ответить на этот вопрос, а затем, после некоторого раздумья, сказал, что на данном этапе гостями были бы Трамп, Путин и Зеленский.

«И посмотрим, что получится», — сказал Хэгсет под общий смех.

Министр предположил, что на ужин подавали бы хорошо прожаренные стейки и салат с «русской заправкой».

«Все, что захотел бы [из еды] президент [Трамп], и посмотрим, что получится. Это был бы ужин во имя мира», ― заявил он.

В конце ноября США представили новый проект плана по урегулированию конфликта на Украине. Изначально он состоял из 28 пунктов и предполагал, среди прочего, отказ Киева от контролируемых территорий в Донбассе и от вступления в НАТО, а также сокращение численности ВСУ и заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях.

После украинско-американских переговоров в Женеве и Абу-Даби Трамп сообщил, что проект мирного плана сократился. Президент России, заявлял, что документ нужно тщательно проработать и изложить в «корректных дипломатических формулировках».

30 ноября во Флориде прошли переговоры американской и украинский делегаций. Со стороны Вашингтона в них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. Украинскую группу возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров.

2 декабря Уиткофф и Кушнер встретились в Москве с президентом России. Встреча, которая продлилась почти пять часов, была полезной, конструктивной и весьма содержательной, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, на переговорах обсуждалась суть американского мирного плана, а не конкретные формулировки. Путин «не скрывал критическое, даже отрицательное отношение» к некоторым предложениям, отметил помощник президента.

Однако «некоторые наработки» Вашингтона «выглядят более-менее приемлемо» и их можно обсуждать, добавил Ушаков. Он отметил, что конкретно обсуждались «территориальные проблемы», без работы над которыми Москва не видит разрешения конфликта, и «огромные» перспективы экономического сотрудничества между Россией и США.

Ушаков подчеркнул, что по итогам переговоров стороны «точно» не стали дальше, но «предстоит еще большая работа как в Вашингтоне, так и в Москве».

Зеленский в тот же день заявил, что шансы положить конец российско-украинскому конфликту «как никогда» высоки, но простых решений не будет. На 3 декабря была запланирована встреча Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским в Брюсселе, однако журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рауфоглу сообщил со ссылкой на источники, что она отменена.