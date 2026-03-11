Военкор Юрий Котенок сообщил, что бывший помощник президента и бывший замглавы президентской администрации Владислав Сурков якобы экстренно покинул Россию. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил RTVI, что у Кремля нет информации об отъезде экс-чиновника из страны.

«Мы такой информацией не располагаем. И что значит „покинул“? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — сказал он.

9 марта военкор Юрий Котенок сообщил в своем телеграм-канале, что Сурков «экстренно покинул Россию».

«Понятия не имею, адекватно ли персонифицировать ответственность за этот „слив“ — слишком многоплановой и масштабной комбинация была. Но „слили“, значит, у Суркова и Ко получилось», — написал он, уточнив, что речь идет о неподтвержденной информации.

О том, что Сурков якобы «спешно» выехал за пределы России, также написал анонимный телеграм-канал «Дневник разведчика» со ссылкой на свои источники. В публикации говорится, что экс-помощник президента находится в одной из стран, не имеющих прямого договора об экстрадиции с РФ — предположительно, ОАЭ или государстве Латинской Америки.

Как утверждает «Дневник разведчика», поводом для якобы отъезда Суркова стала информация о готовящихся материалах, которые могут лечь в основу уголовного дела, связанного с курированием украинского направления и распределением бюджетов в период 2014—2020 годов. В ближайшее время бывший помощник президента может быть объявлен в федеральный, а затем в международный розыск, пишет телеграм-канал.

В апреле 2022 года бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* сообщил со ссылкой на собственные источники, что Сурков якобы находится под домашним арестом в рамках следственных мероприятий «по делу о хищениях в Донбассе с 2014 года». Песков тогда заявил, что Кремль не располагает информацией об аресте экс-замглавы АП.

Осенью 2023 года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что московская полиция проводит доследственную проверку статьи Суркова «Рождение Севера» на «наличие или отсутствие признаков состава преступления». Собеседник РИА Новости тогда рассказал, что в правоохранительные органы поступило обращение с просьбой проверить статью, но не уточнил, от кого. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что такая информация к ним не поступала.

В статье «Рождение Севера» Сурков делает предположение, что Россия, США и Европа в будущем объединятся в «Великий Север» — «триединый северный геополитический кластер». По его мнению, это произойдет «нескоро» и «не в нашу смену», а все участники процесса «еще переживут трагические трансформации», после чего «начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта».

Владислав Сурков считается идеологом «Единой России» и автором концепции о суверенной демократии. С конца 1990-х годов он работал в администрации президента (АП): сначала был заместителем главы ее руководителя, затем первым замглавы АП. С декабря 2011-го по май 2013-го занимал пост вице-премьера. С декабря 2013-го по февраль 2020-го Сурков был помощником президента, он курировал украинское направление и выступил одним из авторов минских соглашений 2014-2015 годов. После его отставки за это направление на протяжении более пяти лет отвечал Дмитрий Козак.

Активность Суркова после ухода из АП

После ухода из администрации президента Сурков не занимал должностей на госслужбе. Его публичная активность свелась к написанию колонок и стихотворений. Сам он после отставки говорил о желании продолжить заниматься политикой, но практиковать «малые политические формы» — «кухонные дебаты, выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности».

За несколько дней до начала военных действий на Украине Сурков написал статью, в которой выразил мнение, что после распада СССР Россия без войн и поражений оказалась в границах Брестского мира, который заключили большевики с Германией в 1918 году. По его словам, РФ не сможет долго оставаться в границах «похабного мира», и стране предстоит впереди «много геополитики», причем не теоретической, а прикладной и, возможно, «контактной».

В интервью, опубликованном в феврале 2023 года, Сурков дал понять, что при работе над минскими соглашениями изначально не исходил из того, что они должны быть выполнены. Он ответил «Нет» на вопрос: «Работая над минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?»

Комментируя слова Суркова о минских соглашениях, Песков завил, что их основная задача заключалась в том, чтобы заставить Украину выполнить взятые на себя обязательства и выйти на урегулирование. По его словам, российская сторона приложила для этого «изрядные усилия», но на заключительной стадии возник «определенный пессимизм», и Москва пришла к выводу, что «никто не собирался» исполнять эти договоренности.

Впоследствии Сурков исключил возможность заключения новых минских соглашений с Украиной.

После мятежа основателя «Вагнера» Евгения Пригожина в июне 2023 года Сурков высказался за роспуск этой частной военной компании (ЧВК) и отказ от практики их использования.

«ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО», — сказал он, предложив совершенствовать контрактную систему в Вооруженных силах.

В марте 2025 года Сурков заявил в интервью L’Express, что Россия будет «распространяться во всех направления, насколько будет угодно Богу».

«Русский мир не имеет границ. Русский мир — это везде, где есть российское влияние, в той или иной форме: культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое, гуманитарное. <…> Главное — не увлекаться и не брать на себя слишком большой кусок», — сказал он.

По словам Суркова, нынешняя Россия соответствует его представлениям о том, какой должна быть страна, на 99,9%, а действующая модель политического устройства идеально ей подходит.

«Нам нужен царь. Периоды без царя всегда заканчиваются для нас катастрофой», — выразил мнение экс-помощник президента, предположив, что в будущем Запад станет более авторитарным, а Россия — менее.

В одном из последних публичных комментариев Сурков обозначил свое отношение к съемкам фильма «Кремлевский волшебник» о Владимире Путине с Джудом Лоу в главной роли (премьера состоялась в августе 2025 года на Венецианском фестивале). Экс-чиновник стал прототипом одного из главных героев картины, политтехнолога Вадима Баранова, которого сыграл актер Пол Дано. По сюжету, Баранов в 1990-х становится советником будущего президента России.

«Никто не застрахован от такого», — сказал Сурков журналу «Русский пионер» в марте 2025 года.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов