Позиция России относительно поставок вооружений Украине хорошо известна Азербайджану, такие действия «только усугубят ситуацию на земле». Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев.

Дипломат прокомментировал сообщения азербайджанских СМИ, в которых утверждалось, что Баку может снять эмбарго на поставки вооружений Киеву, если Вооруженные силы России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на территории Украины.

Фадеев отметил, что в МИД обратили внимание на эти сообщения. По его словам, «азербайджанским партнерам» хорошо известна позиция Москвы относительно поставок Киеву вооружений и гуманитарной помощи двойного назначения.

«Считаем, что такие действия никак не способствуют мирному урегулированию конфликта и только усугубят ситуацию на земле», — сказал он.

Как отметил Фадеев, Москва исходит из того, что «значительным шагом в процессе стабилизации межгосударственных отношений России и Азербайджана» стало бы скорейшее освобождение и возвращение домой российских граждан, удерживаемых в Баку. В настоящее время Москва ведет с Баку работу над вариантами такого решения, добавил дипломат. Он рассказал, что российская сторона добилась обеспечения консульского доступа сотрудников посольства РФ в Азербайджане к арестованным россиянам.

«Оказываем им необходимую помощь, реагируем на их вопросы и запросы», — заявил замдиректора департамента информации и печати МИД.

Фадеев также сообщил, что Москва изучит детали проекта транспортного коридора между Азербайджаном и Арменией, который, согласно мирному договору между странами, получит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Дипломат напомнил позицию МИД по этому вопросу:

«Подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий».

Кроме того, Фадеев указал, что при проработке решений по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе «необходимо считаться» с такими факторами, как членство Армении в ЕАЭС и присутствие российских пограничников в Сюникской области.

В МИД и Кремле ранее констатировали, что отношения России и Азербайджана переживают сложный период, выражая надежду на то, что в ближайшее время он пройдет. Москва с момента начала военной операции на Украине не соглашалась с позицией Баку по российско-украинскому конфликту, но эти разногласия не были препятствием для двусторонних отношений, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения азербайджанских СМИ о том, что Баку может снять эмбарго на поставки вооружений Киеву, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с RTVI допустил, что Азербайджан, вероятно, уже поставляет оружие Украине «через посредников».

«Оружие Украине поставляют гораздо более вооруженные страны, и тем не менее Украине это ничем в сегодняшней ситуации не помогает. Так что угрозы Азербайджана на нас, я думаю, вряд ли подействуют», — сказал депутат.

Сообщения о том, что Баку может начать поставки оружия Киеву, можно расценивать как способ давления на Москву, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил надежду на то, что Азербайджан «так не поступит».