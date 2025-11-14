Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться уже в начале 2026 года, считает политолог и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал такие сроки рациональными ввиду плотных графиков глав государств под конец года.

«Если рассуждать рационально, то она состоится в начале следующего года, потому что в конце этого года слишком мало времени и слишком плотный график. Вероятности того, что созреют условия для того, чтобы встреча была в ноябре-декабре, практически нет», — отметил эксперт.

По его словам, для новых переговоров необходимо наличие конкретных предложений и решений, которые и будут обсуждать главы стран. Предстоящий контакт Путина и Трампа при этом будет отличаться от августовского саммита на Аляске, когда стороны подготовили почву для дальнейшего диалога, отметил политолог.

Шаповалов обратил внимание, что встреча возможна лишь в том случае, если позиции сторон станут схожими, а Россия военным путем укрепит свое положение на переговорах, принудив США и их союзников признать свои правомочия. Встречаться же для подтверждения диалога, по его словам, непродуктивно.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что только Трамп способен уговорить Путина сесть за стол переговоров по российско-украинскому конфликту.

Последний раз главы России США встречались 15 августа в Анкоридже — тогда Путин и Трамп впервые за четыре года провели очные переговоры. Главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны по итогам саммита признали, что встреча была продуктивной.

Позднее Financial Times со ссылкой на свидетельства западных и украинских дипломатов, знакомых с ходом переговоров, писала, что встреча в Анкоридже стала «критической точкой» в отношениях Вашингтона и Москвы. Источники издания утверждают, что Путин отказался от предложения Трампа смягчить санкции в обмен на прекращение огня. Собеседники FT добавили, что президент США несколько раз повышал голос и грозился уйти.

В середине октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого договорились встретиться в Будапеште. Сроки при этом не уточнялись, однако речь шла о ближайшем времени.

Подготовкой встречи должны были заниматься глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Однако после их телефонного разговора саммит в Венгрии перенесли на неопределенный срок. В России отмечают, что перенос встречи инициировала американская сторона.

В ноябре глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что подготовка к новой встрече России и США может занять от недель до нескольких месяцев, поскольку стороны заинтересованы завершить переговоры подписанием соглашения.