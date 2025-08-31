Российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением на пик Победы в Киргизии подписала расписку, снимающую с туристической фирмы Ak-Sai Travel ответственность, если с ней произойдет ЧП не по вине компании. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В расписке указано, что Наговицина принимает на себя «персональную ответственность за состояние своего здоровья, адекватность своих действий и безопасность». Также у нее нет «моральных, материальных, административных, юридических и иных претензий» к фирме Ak-Sai Travel и ее сотрудникам.

«В случае получения какого-либо увечья, произошедшего по моей вине или неосторожности, понесенные в результате моего участия в данной программе, я обязуюсь не подавать какие-либо заявления против организаторов или сотрудников компании «Ак-Сай Трэвел»», — говорится в документе.

Руководитель Ak-Sai Travel Елена Калашникова рассказала «Известиям», что компания все равно приняла решение взять все расходы по ведению поисково-спасательных операций на себя. В частности, турфирма поднимала в небо вертолеты за свой счет, что обошлось ей в $60 тысяч, из которых страховая компания покрывает только 10—12%. Ak-Sai Travel не имеет никаких претензий к сыну Наговициной из-за понесенных затрат, подчеркнула глава турфирмы.

Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа. Альпинисты из ее группы спустились в штурмовой лагерь, откуда потом подняли ей продукты питания, газовое оборудование и теплые вещи. Эвакуировать пострадавшую они не смогли, решив предпринять повторную попытку на следующий день. Один из спасателей-добровольцев — итальянец Лука — в ходе спусков-подъемов к Наговициной получил обморожение рук и скончался от отека мозга, его тело осталось в пещере на высоте 6,9 тысячи метров.

Попытки добраться до Наговициной также предпринимало Минобороны Киргизии. Из-за плохой погоды отправленный ведомством вертолет был вынужден совершить аварийную посадку намного ниже запланированной высоты, при этом несколько членов экипажа получили травмы, среди них — опытный спасатель Баир Батуев. Впоследствии он заявил, что сломавшая ногу россиянка не смогла бы прожить на высоте 7 тысяч метров более пяти дней.

23 августа спасательную операцию приостановили на неопределенный срок из-за погодных условий. В частном порядке было решено попытаться отправить к Наговициной беспилотник, чтобы оценить ее состояние, и если она жива — 25 августа поднять за ней еврокоптер с иностранными пилотами. Позднее был запущен дрон, оснащенный тепловизором, который не показал признаков жизни у россиянки. МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести, указав, что погодные условия не позволяют продолжать спасательную операцию.

При этом сын Натальи долгое время настаивал на том, что она жива, и обращался в различные органы власти РФ с просьбой оказать содействие в ее спасении. Ему ответили, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и представитель МИД России Мария Захарова. Ситуацию с Наговициной комментировал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.