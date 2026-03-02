Основная задача России во время конфликта между США и Ираном заключается в том, чтобы обеспечить безопасность своих граждан, которые оказались заблокированными в странах Ближнего Востока, заявила «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. При этом Москва может принять участие в переговорах, если этого захотят стороны, отметила она.

Позицию России на данный момент Журова назвала «довольно сдержанной», несмотря на выраженное негодование. Она напомнила, что ранее Москва уже была переговорщиком в переговорах США и Ирана по вопросу ядерной программы Тегерана.

В январе 2025 года — в начале второго президентского срока — президент США Дональд Трамп возобновил давление на Иран, пытаясь заставить руководство страны отказаться от разработки ядерного оружия. В марте того же года Bloomberg узнал, что глава Белого дома обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой выступить посредником на переговорах с Ираном. По данным агентства, Москва согласилась стать посредником в обсуждении ядерной программы. Информацию позднее подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Но пока не понятно, заинтересованы ли США в этом сейчас. Думаю, тут должны быть договоренности на уровне президентов», — заявила парламентарий.

Журова отметила, что сейчас все внимание России сосредоточено на том, чтобы помочь согражданам покинуть страны, которые затронул конфликт. Депутат обратила внимание, что в Израиле и Саудовской Аравии сейчас находятся целые семьи и дети-футболисты на сборах, которые не могут вернуться в Россию из-за ограничений полетов.

«Кто бы мог подумать, что что-то подобное произойдет в Дубае? Так что, помимо посредничества в урегулировании, наша страна озабочена безопасностью граждан», — заключила Журова.

28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. Вашингтон объяснял необходимость военных действий угрозой для американских граждан со стороны Тегерана.

«Иран — крупнейший спонсор терроризма в мире. У них никогда не будет ядерного оружия. Мы собираемся уничтожить иранские ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность», — заявлял в тот день Трамп.

Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В первый же день конфликта погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также главы Минобороны, Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Генштаба и Совета по обороне.

КСИР объявил о начале ответной операции. В тот же день Иран атаковал гражданские и военные объекты в Израиле, а также базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Удары по ОАЭ вызвали транспортный коллапс, из-за которого задержали или перенесли сотни рейсов в Абу-Даби и Дубае. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), только 20 тыс. российских туристов застряли в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства.

После сообщений о гибели аятоллы Хаменеи Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера. В МИД России негативно отреагировали на начало боевых действия и призвали к срочной деэскалации и возвращению к дипломатическому процессу.