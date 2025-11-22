Разработанный США проект мирного плана по Украине — «полное предательство» Киева, написал в колонке для Daily Mail бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, представленный Вашингтоном проект соглашения «предусматривает военную кастрацию Украины», а также содержит положения о невступлении страны в НАТО и территориальных уступках.

«Это полное предательство Украины <…> Это Мюнхен (Мюнхенское соглашение 1938 года между Германией, Великобританией, Францией и Италией, согласно которому Чехословакия должна была передать Германии приграничную территорию, населенную в основном немцами. — Прим. RTVI)», — пишет Джонсон.

Джонсон утверждает, что если бы Киев принял все условия плана США, то Украина столкнулась бы с постоянным риском нового конфликта. Британский экс-премьер назвал предлагаемый проект соглашения «полной капитуляцией так называемых друзей Украины».

«Украинцам предъявили ультиматум о начале переговоров на этих позорных условиях. Где их союзники? Где их друзья?» — продолжает Джонсон.

Аналогичный вопрос он задает в отношении британцев, которые, по его словам, «мобилизовали поддержку и оружие для Украины».

В ноябре 2023 года участник переговорного процесса от Украины, депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что сделка Москвы и Киева в Стамбуле сорвалась в том числе из-за Бориса Джонсона, который, по его словам, убедил президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные действия. Сам Джонсон назвал это «полным бредом».

Новый мирный план США

Проект мирного плана США, представленного украинской стороне 20 ноября, состоит из 28 пунктов. Он подразумевает внеблоковый и безъядерный статус Украины, сокращение численности ВСУ, вывод украинских войск с подконтрольных им территорий Донбасса, международное признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими территориями, заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии фронта, возвращение России в мировую экономику, предоставление Украине гарантий безопасности и помощь стране в восстановлении.

Трамп заявил, что Украина должна принять мирный план и ей следует поторопиться с принятием соответствующего решения. Глава Белого дома назвал 27 ноября дедлайном для того, чтобы украинская сторона согласилась с предложением Вашингтона.

Президент России Владимир Путин заявил, что мирный план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. По его словам, документ не обсуждается предметно, поскольку «Украина против», но российская сторона открыта к консультациям по поводу деталей.

Лидеры Европы и стран G7 на саммите G20 в ЮАР 22 ноября выразили обеспокоенность пунктом плана о сокращении численности украинских вооруженных сил, что, по их мнению, делает Украину «уязвимой для будущих нападений». Они также настаивают на том, что границы страны «не должны изменяться силой». По данным Bild, представители Европы хотят изменить как минимум четыре пункта американского плана, в том числе о признании Крыма, ЛНР и ДНР российскими территориями.

План США по Украине будет обсуждаться на встрече представителей ЕС, США и Украины 23 ноября в Женеве.