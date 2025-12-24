Президент России Владимир Путин во время встречи с членами кабинета министров 24 декабря попросил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину чаще бывать на заседаниях правительства.

«Рад видеть, что сегодня правительство в полном составе, представители различных ведомств. <…> Руководитель Центрального банка здесь. Я бы попросил вас почаще бывать на заседаниях правительства», — сказал президент, обращаясь к Набиуллиной.

Путин назвал работу кабмина слаженной и поздравил участников встречи с наступающим Новым годом.

Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года. Затем ее дважды переназначали на этот пост. Во всех случаях кандидатуру Набиуллиной вносил сам Путин — согласно Конституции, такая обязанность возложена на президента. Срок ее полномочий истекает в 2027 году.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Набиуллина после начала военной операции на Украине хотела досрочно покинуть пост главы Банка России, но Путин ее отставку не принял. В ЦБ эту информацию не подтвердили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремлю ничего не известно о том, что Набиуллина якобы планировала покинуть пост.

По данным Bloomberg, глава ЦБ непублично объясняла необходимость предотвратить экономический крах после начала военных действий на Украине тем, что коллапс «означал бы еще большие внутренние репрессии и мог бы привести к политическому хаосу» как после распада СССР. Задачей ЦБ было предотвратить такой сценарий, говорится в статье агентства.

Как писал Bloomberg, еще до начала СВО банкиры, предприниматели и высокопоставленные российские чиновники, включая премьер-министра Михаила Мишустина, выразили Путину недовольство Набиуллиной из-за высокой ключевой ставки. Согласно публикации, главу ЦБ обвиняли в «разрушении» экономики высокими процентными ставками. В свою очередь президент, как утверждает агентство, уверен в необходимости принимаемых Набиуллиной мер по поддержке экономики.

Набиуллину Bloomberg называет «аномалией», которую Путин «стремится защитить». Президент считает ее прямолинейным, незапятнанным коррупцией человеком, который может показывать результаты в кризисные годы, заявил агентству бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин, знакомый с Набиуллиной более 20 лет. По его словам, глава регулятора может говорить главе государства «то, что ему не нравится», и он «это принимает». Путин ценит ее советы и доверяет им, утверждали источники Bloomberg.

После истечения срока полномочий Набиуллиной на посту главы ЦБ Кремль может столкнуться с «дилеммой преемственности», писало агентство. Речь идет о «проблеме 2027», под которой собеседники агентства подразумевают уход и других членов команды ЦБ. По словам источников Bloomberg, Набиуллина сохранит свой пост до истечения срока ее полномочий в 2027 году, несмотря на критику со стороны депутатов Госдумы и крупных бизнесменов при условии, что не будет допущено «никаких серьезных политических ошибок».

В декабре депутаты фракций «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ представили законопроекты, предлагающие ограничить полномочия Центробанка и расширить основания для досрочной отставки главы ЦБ. Правительство не поддержало эти инициативы.