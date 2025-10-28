За последние пять лет Россия сильно изменилась, и туристическая отрасль не стала исключением. География зарубежного отдыха россиян сейчас тоже кардинально поменялась — от Европы, где им теперь не рады, к экзотическим странам Азии. Ждать ли снижения цен на отдых в Турции, поедут ли российские туристы в Китай, Иран и Северную Корею и как обезопасить свою заграничную поездку, RTVI рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

Где отдыхают россияне

В последние годы колоссально просело европейское направление. На него сейчас приходится около 200−300 тысяч туристов — это примерно 5−10% от допандемийных объемов. И то вряд ли все они чистые туристы: в большинстве своем это люди, которым в силу разных причин необходимо ездить в Европу.

Сильно вырос даже по сравнению с допандемийными значениями турпоток на Ближний Восток (особенно в ОАЭ) и в Таиланд, где мы сейчас ставим рекорды. Еще можно назвать Мальдивы, где Россия хоть и является вторым по объему рынком, но цифры еще не очень впечатляющие.

Что касается Турции, то она по-прежнему не вернулась к допандемийным значениям, хотя близка к ним. Активно наращивает объемы Египет, хотя его нынешние показатели трудно сравнить с теми, что были до ноября 2015 года, когда произошла трагедия над Синайским полуостровом и курорты Красного моря на несколько лет оказались закрыты для россиян. Заметно выросли в последнее время также Япония и Южная Корея.

О высоких ценах на Турцию

В ряде СМИ появилась информации о завышенных ценах на Турцию в 2025 году, но это не соответствует действительности. Я скажу больше — Турция в этом году местами была дешевле, чем в 2024-м. Просто многие люди сравнивают неправильно и некорректно. Это как сопоставлять Анталию в середине декабря и в августе. Конечно, в августе там будет дороже примерно на 300%.

Поэтому всё нужно сравнивать в тех же форматах — период к периоду, отель к отелю и так далее.

Никаких предпосылок к снижению цены на отдых в Турции мы пока не видим. На это есть две серьезные причины.

Во-первых, сейчас перевозка находится в сбалансированном состоянии, и существенное увеличение полетной программы может привести к перегреву предложения и финансовым потерям участников. Но так делать никто не будет, поскольку у российских и турецких перевозчиков нет ни желания, ни возможности уходить в демпинг.

Во-вторых, экономика Турции сейчас находится не в самом хорошем состоянии, и инфляция в стране колоссальная. Ежегодная индексация, конечно, производится, но мало на что влияет — ее размер всегда находится в пределах 5−15% в зависимости от отелей.

Но для нас с вами, российских туристов, определяющим является именно значение рубля. Именно в нем измеряются туристические продукты за границу. То есть от того, что я продам один тур за тысячу долларов, он не станет дороже или дешевле, если курс будет 100 рублей или 50 рублей. В любом случае для потребителя этот тур будет стоить тысячу долларов. Поэтому цены на отдых за границей во многом зависят от курса рубля, нежели от партнеров.

Мы видим, что ни одна из популярных у россиян стран сейчас не завышает цены. Более того, в летнем сезоне мы видели некоторый избыток предложения в Египте и ОАЭ, что заставило участников корректировать цены, но в Турции «горения» не было.

Про постсоветские страны

В последнее время в качестве именно туристического направления сильно выросли Грузия, Узбекистан и Армения. В первом полугодии произошел некоторый спад по Азербайджану после инцидента с самолетом AZAL, но потом ситуация стабилизировалась. Когда в сентябре 2025 года в Баку проходил очередной этап чемпионата мира «Формулы-1», его посетили много наших соотечественников.

Если говорить про Казахстан, то с этой страной у нас большой трафик, но реального туризма там почти нет. Россия с Казахстаном настолько близкие по духу и смыслу страны, что люди ездят друг к другу скорее с личными или деловыми целями, чем для отдыха.

Отдельно стоит сказать о значительном росте турпотока в Белоруссию. Здесь сошлось сразу несколько факторов — отсутствие языковых и визовых барьеров, шопинг, санаторно-курортное лечение, достопримечательности и расширение авиасообщения российских и белорусского перевозчика. «Белавиа» недавно существенно расширила свою полетную программу в Россию на фоне еще действующих европейских санкций и ограничений.

Туристический поток из России сейчас растет туда, где нас готовы видеть. Произошла переориентация спроса с Европы на Азию.

Но совокупный объем заграничных путешествий все-таки снизился. За девять месяцев 2025 года зарубежные страны посетили 16 миллионов россиян, хотя раньше их ежегодное количество превышало 25 миллионов человек.

Поедут ли россияне в Китай после отмены виз

Безусловно, прибавление будет существенным. Но сложно сказать, насколько сильно в этом сыграет отмена визы, потому что Китай и без того рос по 50−60% в год и еще явно не нащупал верхнюю границу, в отличие от того же Таиланда. Но отмена Китаем виз для россиян, конечно, приведет к кратному росту объема.

Но следует правильно понимать структуру этого потока. Если мы будем говорить о туристах из европейской части России, то динамика будет впечатляющей, но не космической. Но основной рост туризма из России будет связан прежде всего с нашими приграничными регионами.

Представляете, что жители Благовещенска или Хабаровска каждые выходные станут ездить в Китай? И весь этот массовый поток в статистике будет учитываться как туризм. Это очень похоже на структуру российского туризма в Финляндию, который процветал вплоть до последнего времени. Приграничный туризм — это вроде бы тоже туризм (хотя в нем больше шопинга), но туроператоры к нему никакого отношения не имеют.

Про Иран и Афганистан

Нельзя эти направления всерьез считать потенциально перспективными. На Иран до сих пор действует ограничение по реализации туристического продукта со стороны Минэкономразвития и МИД. Мы недавно запрашивали Минэкономразвития, которое курирует нашу отрасль, собираются ли пересматривать эти правила, потому что Иран недавно изменил политику въезда и отменил безвизовый режим для россиян, путешествующих самостоятельно.

Теперь иранскую визу можно получить только в составе организованной туристической группы, а это наносит еще один сильный удар по и так не очень большому туристическому потоку из нашей страны. Поэтому с Ираном все очень сложно, особенно на фоне недавней вооруженной эскалации его застарелого конфликта с Израилем. Сейчас уже можно уверенно сказать, что в этом году туристический сезон в Иран полностью закончен.

Если говорить про Афганистан, то туда никто никаких туров вообще не продавал и не собирается продавать. По закону туроператор несет полную ответственность за жизнь и здоровье туриста, поэтому рисковать и подводить себя под уголовную ответственность никто из ведущих туроператоров точно не будет.

Про КНДР

Что касается Северной Кореи, то она, безусловно, вызывает интерес среди российских туристов на фоне сближения позиций двух стран и продвижения этого направления на государственном уровне.

Но здесь возникает большой вопрос — а так ли нужен туризм самой КНДР?

У российских туроператоров складывается впечатление, что на самом деле массовый туризм властям Северной Кореи не очень-то и нужен. Потому что купить тур в эту страну сейчас можно только у двух-трех компаний, не состоящих в АТОР, где работают этнические корейцы.

Например, на следующий год в КНДР запланировано пять групп из России. А мы, члены АТОР и РСТ, хотели бы тоже продавать туда туры. Но нам этого делать нельзя, потому что у нас нет доступа к оформлению разрешения на въезд в страну.

Причем получить визу в КНДР можно только при покупке турпакета. Соответственно, визовую поддержку может также оказать только аккредитованный туроператор.

Северная Корея, как это ни удивительно, могла бы стать интересным направлением для наших туристов, где потенциально можно сочетать экскурсионные программы с пляжным отдыхом. Но, видимо, властям КНДР это не нужно, потому что иначе бы они давно аккредитовали реальных игроков с российского рынка и дали бы им возможность продавать туры.

Другое препятствие для развития этого направления — слабая транспортная доступность. Из Москвы в Пхеньян летает один рейс в месяц, из Владивостока — дважды в неделю. Но это крайне недостаточно для развития туризма.

Железнодорожное сообщение также есть, но с очень небольшой регулярностью — раз в три недели с перерывом на зимний сезон. Поэтому сейчас нет никаких реальных предпосылок для роста массового туризма из России в Северную Корею.

Карибский кризис российского туризма

Что касается карибского направления, очень востребованного у россиян в допандемийные времена, то потенциал у него по-прежнему есть, но пока нет технической возможности туда летать. Это во многом связано с санкционным давлением на Россию и особенностью перелетов на дальнемагистральных самолетах.

Дело в том, что перелеты из России в страны Карибского бассейна сейчас происходят в облет Европы и побережья США и Канады. В случае возникновения каких-либо проблем на борту экипажу придется осуществлять экстренную посадку на территориях недружественных стран со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому, оценивая все эти риски, перевозчики сейчас не ставят рейсы на это направление. Фактически весь этот макрорегион на нашем рынке представлен только Кубой.

Сезонные предпочтения россиян

Сейчас начался сезон в Юго-Восточной Азии — это Вьетнам и Таиланд. То же самое касается ОАЭ и всех стран Ближнего Востока. В Египте хорошая погода будет до декабря, а потом возобновится с марта.

Но тренд последних трех лет говорит о том, что сезонность направлений — это уже миф. Сейчас уже нет никакой сезонности.

В Турцию, ОАЭ или Таиланд теперь летают как летом, так и зимой. Но это смотря с какими целями вы туда едете. Если хотите покупаться в море, то надо выбирать время, когда в том ли ином месте стоит самая комфортная погода для пляжного отдыха. Например, летом в Таиланде на некоторых курортах течения не позволяют купаться в открытом море, но это не мешает там прекрасно отдыхать иным образом.

Проблемы российской туриндустрии

Российский турбизнес чувствует себя привычно к той реальности, в которой он находится. Безусловно, сложности, связанные с валютными колебаниями или ограничениями на полеты в аэропортах, сказываются на стабильности отрасли как во внутреннем сегменте, так и на заграничных направлениях.

Также есть трудности в плане удовлетворения спроса: ёмкости открытых для россиян направлений с прямым авиасообщением во многом уже максимально загружены. Наши туристы пытаются искать им альтернативы, но получается это с большим трудом и не у всех.

Что касается прикладных сложностей, то к ним относятся трудности с платежами за границу. Безусловно, мы сталкиваемся с растущими административными сложностями. Одни из них связаны с избыточным регулированием туристической отрасли в части туроператоров и повышением уровня налоговой нагрузки.

Появилась электронная путевка, которая обязывает туроператоров постоянно отчитываться о реализованных турах. Это привело к финансовым расходам, связанным с сертификацией рабочих мест на предмет безопасности передачи данных.

Другие сложности возникли из-за конкуренции со стороны турагрегаторов. В отличие от крупных игроков на рынке, они пока в массе не испытывают такой регуляторной нагрузки, которую имеют классические участники, и не состоят в едином федеральном реестре туроператоров.

Российская туриндустрия до сих пор не вернулась к допандемийным показателям, и сейчас существует в условиях колоссальных ограничений.

За последние годы в отрасли произошел очень серьезный передел сфер влияния. Особенно сильно пострадали операторы, которые занимались преимущественно европейским сегментом.

Кадровый голод в турбизнесе

Все упомянутые выше факторы накладываются на большой кадровый дефицит в туроператорской отрасли. После пандемии часть сотрудников сменили сферу деятельности и не спешат возвращаться. Мы видим, что зарплаты в турбизнесе не всегда являются конкурентными по сравнению с другими отраслями экономики.

В результате сейчас буксует обновление кадров. В туроператорской отрасли в принципе нельзя научиться хорошо работать за полгода или год, особенно если речь идет про высококлассных профильных специалистов продуктового сектора.

А молодежь, к сожалению, сейчас живет в парадигме быстрого успеха, где долго работать на одной должности считается моветоном, и поэтому туризм их не привлекает. В результате престиж нашей профессии находится на невысоком уровне, и не очень много граждан реально способны погрузиться в его нюансы: большинство из них не отличают турагента от туроператора.

Советы туристам для зарубежных поездок

Во-первых, обязательно оформляйте расширенное страхование жизни и здоровья. Если собираетесь заниматься чем-то, не входящим в стандарт классического путешествия (дайвинг, поездки на велосипедах или мотоциклах), то берите под это соответствующую страховку. То же самое касается любых других видов активного отдыха, сопряженных с повышенным риском. Поверьте, страховка в 10−15 долларов в сутки обойдется в разы дешевле, чем лечение за границей.

Во-вторых, приобретайте комплексные туры у турагентов и туроператоров, потому что в таком случае вы будете полностью защищены законом. Как показала ситуация этого лета, когда из-за ирано-израильского конфликта ряд авиакомпаний просто отменили полеты над Ираном, именно туристы, которые планировали поездки через туроператоров, смогли гораздо быстрее переориентироваться на новые направления или вернуть деньги. Самостоятельным туристам все эти проблемы приходилось решать в индивидуальном порядке.

В целом, если во время поездки возникнут какие-либо проблемы, то при покупке отдельной услуги или полного туристического пакета судебная практика и подходы к разрешению споров кардинально отличаются.

В-третьих, что на сегодняшний день, к сожалению, самое актуальное. С учетом частого введения плана «Ковер» в российских аэропортах и связанных с этим регулярных задержек рейсов не планируйте короткие стыковки ни у нас в стране, ни за границей.

Настоятельно советую не рассматривать стыковку длительностью менее пяти часов. Лучше даже заложить больше времени на стыковку, чтобы не опоздать на следующий рейс.

И не жалейте денег на покупку страховки на случай введения плана «Ковер». Она тоже теперь есть в портфеле у туроператоров на случай переноса или отмены рейса.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции