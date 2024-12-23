Рекордная ключевая ставка, скандальный развод основателей маркетплейса Wildberries и неожиданный арест основателя Telegram Павла Дурова. RTVI представляет обзор самых знаковых событий в российских экономике и бизнесе в уходящем 2024-м.

Главный “мастер экономического саспенса” — Банк России

Фраза “Банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании” стала лейтмотивом экономической повестки в 2024 году. И в октябре регулятор превзошел ожидания: ключевая ставка выросла в третий раз подряд и сразу на 200 б.п. — с 19 до рекордных 21%. Это максимальное значение за всю историю. В декабре регулятор сохранил ставку на этом уровне.

Предыдущий рекорд в 20% был установлен в феврале 2022 года — ставку повысили на фоне начала военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Тогда регулятор быстро перешел к снижению ставки. Нынешняя ситуация иная — Банк России готов продолжать ужесточение.

Такая политика ведет к угрозе стагфляции — сочетания застоя в экономике и высокой инфляции, предупредили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их мнению, повышение ставок не помогает снизить инфляцию, но затрудняет работу реального сектора и увеличивает риск рецессии.

«Нет повода для оптимизма». Аналитики ждут очередного повышения ключевой ставки Банком России

Власти прогнозируют рост экономики на 2,5—2,8% в 2025—2027 годах и ускорение до 3% к 2030 году. Однако опрошенные Bloomberg российские миллиардеры ставят под сомнение эти прогнозы. По их словам, текущая экономическая ситуация не способствует развитию. Многие предприниматели предпочитают хранить средства на депозитах вместо инвестиций в производство. Такая стратегия, как отмечают бизнесмены, уже вызывает недовольство в Кремле.

Напряженность усилили слухи о возможной заморозке вкладов — в частности, с таким прогнозом выступил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, а россияне вспомнили пример павловской денежной реформы 1991 года, когда многие потеряли свои сбережения. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвергла эти предположения, назвав их “бессмыслицей”.

Самый грустный финал — конец льготной ипотеки и слухи о банкротствах девелоперов

2024 год стал переломным для российского рынка недвижимости. Ипотека превратилась в роскошь: ставки в ведущих банках превысили 30%, а переплата за жилье может в семь раз превышать его начальную стоимость. Ежемесячные платежи в крупных городах выросли до 150—300 тысяч рублей, что сделало покупку жилья недоступной для большинства россиян. Эксперты фиксируют стагнацию на рынке — выдача кредитов на покупку жилья практически прекратилась, за исключением льготных программ, таких как семейная, IT и дальневосточная ипотека. Однако даже с ними возникают перебои.

Льготная ипотека, вместо того чтобы стать спасением, только разогнала цены: за первый год программы стоимость жилья выросла на 25—30%. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, за три года цены на новостройки удвоились, а зарплаты — нет. Отмена льготной ипотеки летом 2024 года мощно ударила по девелоперам.

Банки резко взвинтили ставки по рыночной ипотеке: как это скажется на россиянах

Сигналы о грядущем кризисе в отрасли появились еще в начале года. В трех крупнейших строительных компаниях страны сменились генеральные директора, а в ГК «Самолет» — одном из крупнейших застройщиков — начались перестановки среди топ-менеджеров. Слухи о продаже акций основным акционером только усилили опасения о возможном банкротстве компании.

На фоне проблем с ипотекой взлетели и цены на аренду квартир. В третьем квартале 2024 года ее стоимость обновила максимум по всем категориям комнатности, подсчитал Дом.рф. В Москве стоимость аренды студий и однокомнатных квартир выросла на 23% — до 78 и 75 тысяч рублей в месяц. Двушки подорожали на 19%, а многокомнатные — на 17%. Но на фоне растущей инфляции проблемы застройщиков и арендаторов оказались лишь частью общей экономической картины…

Самый стремительный рост — цены на сливочное масло, икру и не только

К Новому году праздничные продукты — сливочное масло и красная икра — стали символами роста цен. С начала 2024 года сливочное масло в России, по данным Росстата, подорожало на 25,7%. Красная икра преодолела психологическую отметку в 10 тысяч рублей за килограмм: причиной стало сокращение вылова лососевых почти в три раза.

В Екатеринбурге пачки масла даже начали упаковывать в защитные боксы, как икру, чтобы предотвратить кражи. Тем временем в Госдуме объяснили рост цен на масло ростом доходов россиян. Власти решили спасать рынок масла увеличением импорта из Беларуси. Аналогичную тактику применили и в прошлом году, когда неожиданный скачок цен на яйца потребовал срочных мер.

О грядущем росте цен предупреждают и поставщики мандаринов — перед праздниками эти цитрусы могут подорожать на 20—30%. Обычно цитрусовые дешевеют к Новому году, но в этом году рынок постигла череда проблем: сокращение урожая в Турции, наводнения в Испании и колебания курса рубля.

Салат оливье также становится деликатесом. С начала года его цена удвоилась: в январе порция с вареной колбасой стоила 205 рублей, а сейчас — 414 рублей. Бюджетный вариант с куриной грудкой обойдётся примерно в 348 рублей за 200 грамм. Шоколад в России «похудел» на 4%, тогда как цена за упаковку выросла на 31%.

Не обошло подорожание и одежду. Цены на продукцию российских брендов по итогам 2024 года могут вырасти на 22%, прогнозируется в исследовании Fashion Factory School. Увеличение стоимости сырья и других затрат создает давление на производителей, но это не единственная проблема, которая интересовала участников рынка в 2024-м…

Самый громкий скандал в бизнесе — развод Бакальчуков

Летом 2024 года напряжение в семейных отношениях Владислава и Татьяны Бакальчуков — супругов, стоявших у истоков главного маркетплейса одежды Wildberries — неожиданно переросло в один из самых громких публичных конфликтов российского бизнеса. Все началось с того, что Владислав обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой вернуть в семью жену. Позднее он объяснил, что жену “одурманили и развели [братья] Мирзояны”.

Татьяна ушла от Владислава незадолго до слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ (его главой является Роберт Мирзоян, а его брата Левана Мирзояна называют одним из бенефициаров владеющего Russ ООО «Стинн»). Для рынка это стало неожиданностью. Владислав, оказавшийся в стороне от объединения, назвал сделку “рейдерским захватом”.

Сначала конфликт ограничивался взаимными обвинениями в СМИ и публичными выпадами. Владислав утверждал, что “жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес и выводит активы”. Татьяна, в свою очередь, парировала, что “это не рейдерский захват, это развод”, намекая на личные проблемы в отношениях с Владиславом.

Стрельба у офиса Wildberries в Москве. Сотрудники экстренных служб у бизнес-центра «Романов двор»
Михаил Климентьев / ТАСС

Однако вскоре конфликт перешел в силовую плоскость. У офиса Wildberries в центре Москвы произошла перестрелка между представителями Владислава и охраной Wildberries. Инцидент закончился трагически: два человека погибли, а семь получили ранения. Владислава Бакальчука задержали, предъявив обвинения по четырем статьям: убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. Однако вскоре его отпустили на свободу.

Конфликт получил дальнейшее развитие, когда Рамзан Кадыров обвинил сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в попытке отобрать бизнес у Татьяны и организовать покушение на него самого. Кадыров пригрозил объявить им кровную месть, если они не докажут свою непричастность.

Самый демократический арест — дело основателя Telegram Павла Дурова

В августе 2024 года судьба Telegram — одного из самых популярных мессенджеров в мире — оказалась под угрозой. Основателя платформы Павла Дурова задержали в Париже у трапа его частного самолета — на глазах у телохранителя и сопровождавшей Дурова женщины.

Спусковым крючком для этого дела стал отказ Telegram предоставить французской полиции данные для расследования дела о сексуальной эксплуатации детей. За претензиями Франции последовала волна требований из других стран. Германия упрекнула Telegram в недостаточном сотрудничестве с властями. Евросоюз усомнился в данных о численности аудитории: якобы Telegram занижал ее, чтобы не соблюдать строгие нормы модерации.

Tatan Syuflana / AP

В конце августа парижский суд отпустил Дурова под судебный надзор с обязательством дважды в неделю являться в полицию и под залог в €5 млн — вместо €20 млн, которые запрашивала прокуратура. При принятии решения суд учел слова Дурова о том, что его официальный доход составляет 1 дирхам (примерно 25 рублей) в год. Хотя ранее его состояние оценивали в сумму от $9 млрд до $15,5 млрд.

«Плеть господина». Чем Павел Дуров похож на древнеримского раба

Проблемы с французскими властями вынудили Telegram пересмотреть политику конфиденциальности. В официальном канале Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет передавать властям IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих закон, по правомерным юридическим запросам. Ранее такие данные могли предоставлять только на основании судебного решения.

Позднее Дуров уточнил, что изменения касались лишь формулировок: якобы Telegram с 2018 года раскрывает подобные данные в большинстве стран, хотя ранее он заявлял, что мессенджер игнорирует запросы властей, которые нарушают свободу слова и конфиденциальность переписки. Об этом в частности, он говорил в интервью Такеру Карлсону на фоне двух стульев: один с деревянными фаллосами, другой — с деревянными пиками. The Financial Times пишет, что проблемы Павла Дурова связаны с тем, что он “не смог отличить требования автократических режимов от законных демократических требований”.

Самый разочаровывающий опыт — кликер “Хомяк”

На 2024 год пришелся расцвет игр-кликеров. Лидером среди них стала Telegram-игра Hamster Kombat (HMSTR), появившаяся в мае, спустя несколько месяцев после запуска Notcoin — игры, которую лично рекламировал Павел Дуров. Суть Hamster Kombat была проста: пользователи должны были как можно дольше нажимать на виртуального хомяка на экране, чтобы «майнить» игровую валюту, которую обещали обналичить при листинге монеты.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На пике популярности игра привлекла более 150 млн игроков по всему миру. Шумиха вокруг Hamster Kombat не осталась незамеченной даже российскими депутатами. Виталий Милонов назвал ее очередным интернет-помешательством, сравнив с ловлей покемонов и модой на тиктоки. А первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев («Новые люди») напомнил, что большие деньги таким простым способом не заработать, и посоветовал отнестись к этому как к обычной игре и беречь свое время.

Hamster Kombat: реально ли заработать миллионы, тапая на хомяка

В сентябре состоялся долгожданный листинг токена HMSTR, но вместо обещанных миллионов пользователей ждало разочарование. Цена монеты на старте составила $0,009. В итоге пользователям в лучшем случае заплатили $8—15 за полгода, потраченных на «тапание» хомяка. Но даже эти деньги получили не все. До раздачи токенов допустили только 131 млн игроков, а еще 30,6 млн аккаунтов заблокировали за предполагаемое читерство. В соцсетях возмущенные пользователи жаловались на потраченное впустую лето и обвиняли разработчиков в обмане.

Создатели Hamster Kombat, очевидно, поняли, что первый сезон оказался провальным — и анонсировали запуск второго сезона для самых верных юзеров. В начале ноября они запретили выводить активы и выпустили официальное заявление: «Все игроки, сохранившие свои токены $HMSTR в игре, будут вознаграждены». На этом фоне токен вновь вырос на 37%.

Самая странная блокировка — “замедление” Youtube

В 2024 году угроза полной блокировки YouTube в России оказалась ближе, чем когда-либо до этого. Разговоры о том, что платформу ждут тяжелые времена начались с декабря 2020 года — тогда появился законопроект, который разрешил блокировки за дискриминацию российского контента.

Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

С 1 августа 2024 года доступ к YouTube начал резко ухудшаться: пользователи жаловались на то, что невозможно смотреть видео без VPN. Замедление объясняли несколькими причинами: от проблем с устаревшим оборудованием Google, которое компания якобы перестала поддерживать, до ответа РКН на блокировки каналов российских артистов — Шамана, Олега Газманова, Полины Гагариной и Григория Лепса. Последнее стало поводом для нового витка дискуссий о «дискриминации российского контента» платформой.

«Кружочек крутится и больше ни хрена». Как в России реагируют на замедление YouTube

К концу года пошли слухи о скорой блокировке YouTube в России, позитива не добавили масштабные судебные претензии российских телеканалов. Суд обязал владельца YouTube корпорацию Google выплатить астрономическую сумму — два ундециллиона рублей (это 36 нулей) — за блокировку их каналов. Таким образом сумма штрафа превысила все совокупное богатство мира.

Ситуация достигла кульминации в ноябре, когда гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров публично заявил, что Владимир Путин пообещал ему «разобраться» с замедлением платформы. Через несколько часов Telegram-каналы сообщили, что доступ к YouTube якобы восстановлен, но фактически туда не войти без VPN.

Пока ситуация остается неопределенной: никто из экспертов или официальных источников не берется прогнозировать, удастся ли платформе сохранить полноценное присутствие в России. Но одно ясно точно: 2024 год стал переломным моментом для YouTube и его пользователей из России.