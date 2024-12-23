Рекордная ключевая ставка, скандальный развод основателей маркетплейса Wildberries и неожиданный арест основателя Telegram Павла Дурова. RTVI представляет обзор самых знаковых событий в российских экономике и бизнесе в уходящем 2024-м.

Главный “мастер экономического саспенса” — Банк России

Фраза “Банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании” стала лейтмотивом экономической повестки в 2024 году. И в октябре регулятор превзошел ожидания: ключевая ставка выросла в третий раз подряд и сразу на 200 б.п. — с 19 до рекордных 21%. Это максимальное значение за всю историю. В декабре регулятор сохранил ставку на этом уровне.

Предыдущий рекорд в 20% был установлен в феврале 2022 года — ставку повысили на фоне начала военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Тогда регулятор быстро перешел к снижению ставки. Нынешняя ситуация иная — Банк России готов продолжать ужесточение.

Такая политика ведет к угрозе стагфляции — сочетания застоя в экономике и высокой инфляции, предупредили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их мнению, повышение ставок не помогает снизить инфляцию, но затрудняет работу реального сектора и увеличивает риск рецессии.

Власти прогнозируют рост экономики на 2,5—2,8% в 2025—2027 годах и ускорение до 3% к 2030 году. Однако опрошенные Bloomberg российские миллиардеры ставят под сомнение эти прогнозы. По их словам, текущая экономическая ситуация не способствует развитию. Многие предприниматели предпочитают хранить средства на депозитах вместо инвестиций в производство. Такая стратегия, как отмечают бизнесмены, уже вызывает недовольство в Кремле.

Напряженность усилили слухи о возможной заморозке вкладов — в частности, с таким прогнозом выступил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, а россияне вспомнили пример павловской денежной реформы 1991 года, когда многие потеряли свои сбережения. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина отвергла эти предположения, назвав их “бессмыслицей”.

Самый грустный финал — конец льготной ипотеки и слухи о банкротствах девелоперов

2024 год стал переломным для российского рынка недвижимости. Ипотека превратилась в роскошь: ставки в ведущих банках превысили 30%, а переплата за жилье может в семь раз превышать его начальную стоимость. Ежемесячные платежи в крупных городах выросли до 150—300 тысяч рублей, что сделало покупку жилья недоступной для большинства россиян. Эксперты фиксируют стагнацию на рынке — выдача кредитов на покупку жилья практически прекратилась, за исключением льготных программ, таких как семейная, IT и дальневосточная ипотека. Однако даже с ними возникают перебои.

Льготная ипотека, вместо того чтобы стать спасением, только разогнала цены: за первый год программы стоимость жилья выросла на 25—30%. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, за три года цены на новостройки удвоились, а зарплаты — нет. Отмена льготной ипотеки летом 2024 года мощно ударила по девелоперам.

Сигналы о грядущем кризисе в отрасли появились еще в начале года. В трех крупнейших строительных компаниях страны сменились генеральные директора, а в ГК «Самолет» — одном из крупнейших застройщиков — начались перестановки среди топ-менеджеров. Слухи о продаже акций основным акционером только усилили опасения о возможном банкротстве компании.

На фоне проблем с ипотекой взлетели и цены на аренду квартир. В третьем квартале 2024 года ее стоимость обновила максимум по всем категориям комнатности, подсчитал Дом.рф. В Москве стоимость аренды студий и однокомнатных квартир выросла на 23% — до 78 и 75 тысяч рублей в месяц. Двушки подорожали на 19%, а многокомнатные — на 17%. Но на фоне растущей инфляции проблемы застройщиков и арендаторов оказались лишь частью общей экономической картины…

Самый стремительный рост — цены на сливочное масло, икру и не только

К Новому году праздничные продукты — сливочное масло и красная икра — стали символами роста цен. С начала 2024 года сливочное масло в России, по данным Росстата, подорожало на 25,7%. Красная икра преодолела психологическую отметку в 10 тысяч рублей за килограмм: причиной стало сокращение вылова лососевых почти в три раза.

В Екатеринбурге пачки масла даже начали упаковывать в защитные боксы, как икру, чтобы предотвратить кражи. Тем временем в Госдуме объяснили рост цен на масло ростом доходов россиян. Власти решили спасать рынок масла увеличением импорта из Беларуси. Аналогичную тактику применили и в прошлом году, когда неожиданный скачок цен на яйца потребовал срочных мер.

О грядущем росте цен предупреждают и поставщики мандаринов — перед праздниками эти цитрусы могут подорожать на 20—30%. Обычно цитрусовые дешевеют к Новому году, но в этом году рынок постигла череда проблем: сокращение урожая в Турции, наводнения в Испании и колебания курса рубля.

Салат оливье также становится деликатесом. С начала года его цена удвоилась: в январе порция с вареной колбасой стоила 205 рублей, а сейчас — 414 рублей. Бюджетный вариант с куриной грудкой обойдётся примерно в 348 рублей за 200 грамм. Шоколад в России «похудел» на 4%, тогда как цена за упаковку выросла на 31%.

Не обошло подорожание и одежду. Цены на продукцию российских брендов по итогам 2024 года могут вырасти на 22%, прогнозируется в исследовании Fashion Factory School. Увеличение стоимости сырья и других затрат создает давление на производителей, но это не единственная проблема, которая интересовала участников рынка в 2024-м…

Самый громкий скандал в бизнесе — развод Бакальчуков

Летом 2024 года напряжение в семейных отношениях Владислава и Татьяны Бакальчуков — супругов, стоявших у истоков главного маркетплейса одежды Wildberries — неожиданно переросло в один из самых громких публичных конфликтов российского бизнеса. Все началось с того, что Владислав обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой вернуть в семью жену. Позднее он объяснил, что жену “одурманили и развели [братья] Мирзояны”.

Татьяна ушла от Владислава незадолго до слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ (его главой является Роберт Мирзоян, а его брата Левана Мирзояна называют одним из бенефициаров владеющего Russ ООО «Стинн»). Для рынка это стало неожиданностью. Владислав, оказавшийся в стороне от объединения, назвал сделку “рейдерским захватом”.

Сначала конфликт ограничивался взаимными обвинениями в СМИ и публичными выпадами. Владислав утверждал, что “жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес и выводит активы”. Татьяна, в свою очередь, парировала, что “это не рейдерский захват, это развод”, намекая на личные проблемы в отношениях с Владиславом.

Однако вскоре конфликт перешел в силовую плоскость. У офиса Wildberries в центре Москвы произошла перестрелка между представителями Владислава и охраной Wildberries. Инцидент закончился трагически: два человека погибли, а семь получили ранения. Владислава Бакальчука задержали, предъявив обвинения по четырем статьям: убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. Однако вскоре его отпустили на свободу.

Конфликт получил дальнейшее развитие, когда Рамзан Кадыров обвинил сенатора Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова в попытке отобрать бизнес у Татьяны и организовать покушение на него самого. Кадыров пригрозил объявить им кровную месть, если они не докажут свою непричастность.

Самый демократический арест — дело основателя Telegram Павла Дурова

В августе 2024 года судьба Telegram — одного из самых популярных мессенджеров в мире — оказалась под угрозой. Основателя платформы Павла Дурова задержали в Париже у трапа его частного самолета — на глазах у телохранителя и сопровождавшей Дурова женщины.

Спусковым крючком для этого дела стал отказ Telegram предоставить французской полиции данные для расследования дела о сексуальной эксплуатации детей. За претензиями Франции последовала волна требований из других стран. Германия упрекнула Telegram в недостаточном сотрудничестве с властями. Евросоюз усомнился в данных о численности аудитории: якобы Telegram занижал ее, чтобы не соблюдать строгие нормы модерации.

В конце августа парижский суд отпустил Дурова под судебный надзор с обязательством дважды в неделю являться в полицию и под залог в €5 млн — вместо €20 млн, которые запрашивала прокуратура. При принятии решения суд учел слова Дурова о том, что его официальный доход составляет 1 дирхам (примерно 25 рублей) в год. Хотя ранее его состояние оценивали в сумму от $9 млрд до $15,5 млрд.

Проблемы с французскими властями вынудили Telegram пересмотреть политику конфиденциальности. В официальном канале Павел Дуров сообщил, что мессенджер будет передавать властям IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих закон, по правомерным юридическим запросам. Ранее такие данные могли предоставлять только на основании судебного решения.

Позднее Дуров уточнил, что изменения касались лишь формулировок: якобы Telegram с 2018 года раскрывает подобные данные в большинстве стран, хотя ранее он заявлял, что мессенджер игнорирует запросы властей, которые нарушают свободу слова и конфиденциальность переписки. Об этом в частности, он говорил в интервью Такеру Карлсону на фоне двух стульев: один с деревянными фаллосами, другой — с деревянными пиками. The Financial Times пишет, что проблемы Павла Дурова связаны с тем, что он “не смог отличить требования автократических режимов от законных демократических требований”.

Самый разочаровывающий опыт — кликер “Хомяк”

На 2024 год пришелся расцвет игр-кликеров. Лидером среди них стала Telegram-игра Hamster Kombat (HMSTR), появившаяся в мае, спустя несколько месяцев после запуска Notcoin — игры, которую лично рекламировал Павел Дуров. Суть Hamster Kombat была проста: пользователи должны были как можно дольше нажимать на виртуального хомяка на экране, чтобы «майнить» игровую валюту, которую обещали обналичить при листинге монеты.

На пике популярности игра привлекла более 150 млн игроков по всему миру. Шумиха вокруг Hamster Kombat не осталась незамеченной даже российскими депутатами. Виталий Милонов назвал ее очередным интернет-помешательством, сравнив с ловлей покемонов и модой на тиктоки. А первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев («Новые люди») напомнил, что большие деньги таким простым способом не заработать, и посоветовал отнестись к этому как к обычной игре и беречь свое время.

В сентябре состоялся долгожданный листинг токена HMSTR, но вместо обещанных миллионов пользователей ждало разочарование. Цена монеты на старте составила $0,009. В итоге пользователям в лучшем случае заплатили $8—15 за полгода, потраченных на «тапание» хомяка. Но даже эти деньги получили не все. До раздачи токенов допустили только 131 млн игроков, а еще 30,6 млн аккаунтов заблокировали за предполагаемое читерство. В соцсетях возмущенные пользователи жаловались на потраченное впустую лето и обвиняли разработчиков в обмане.

Создатели Hamster Kombat, очевидно, поняли, что первый сезон оказался провальным — и анонсировали запуск второго сезона для самых верных юзеров. В начале ноября они запретили выводить активы и выпустили официальное заявление: «Все игроки, сохранившие свои токены $HMSTR в игре, будут вознаграждены». На этом фоне токен вновь вырос на 37%.

Самая странная блокировка — “замедление” Youtube

В 2024 году угроза полной блокировки YouTube в России оказалась ближе, чем когда-либо до этого. Разговоры о том, что платформу ждут тяжелые времена начались с декабря 2020 года — тогда появился законопроект, который разрешил блокировки за дискриминацию российского контента.

С 1 августа 2024 года доступ к YouTube начал резко ухудшаться: пользователи жаловались на то, что невозможно смотреть видео без VPN. Замедление объясняли несколькими причинами: от проблем с устаревшим оборудованием Google, которое компания якобы перестала поддерживать, до ответа РКН на блокировки каналов российских артистов — Шамана, Олега Газманова, Полины Гагариной и Григория Лепса. Последнее стало поводом для нового витка дискуссий о «дискриминации российского контента» платформой.

К концу года пошли слухи о скорой блокировке YouTube в России, позитива не добавили масштабные судебные претензии российских телеканалов. Суд обязал владельца YouTube корпорацию Google выплатить астрономическую сумму — два ундециллиона рублей (это 36 нулей) — за блокировку их каналов. Таким образом сумма штрафа превысила все совокупное богатство мира.

Ситуация достигла кульминации в ноябре, когда гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров публично заявил, что Владимир Путин пообещал ему «разобраться» с замедлением платформы. Через несколько часов Telegram-каналы сообщили, что доступ к YouTube якобы восстановлен, но фактически туда не войти без VPN.

Пока ситуация остается неопределенной: никто из экспертов или официальных источников не берется прогнозировать, удастся ли платформе сохранить полноценное присутствие в России. Но одно ясно точно: 2024 год стал переломным моментом для YouTube и его пользователей из России.