Всё будет только хуже: чего не случилось в мире в 2025 году

«2026 год ознаменует собой новый мировой хаос» — неутешительно предрекает журнал The Time. А премьер Италии Джорджа Мелони и вовсе «успокоила» сограждан, что следующий год будет «еще хуже». Впрочем, в уходящем 2025-м сбылись далеко не все прогнозы — как негативные, так и позитивные. Одни возлагали надежды на Дональда Трампа, обещавшего всех помирить, другие опасались, что тот под занавес года начнет полноценную войну с Венесуэлой. Главные итоги того, что не случилось и почему, RTVI подводит вместе с экспертами, которые весь год помогали нам разбираться в перипетиях мировой политики.

Почему не договорились Трамп и Путин

Покончить с военным конфликтом на Украине за 24 часа — с таким обещанием Дональд Трамп переизбирался в Белый дом.

При нем челночная дипломатия, и правда, заработала, делегации США и России возобновили контакты впервые за долгое время, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф летал в Москву как на работу, а два президента даже лично встретились на Аляске.

В течение года продолжались переговоры и между американскими и украинскими политиками, а ссора президентов Трампа и Зеленского в Белом доме вошла в анналы. Впрочем, позже они примирились, особенно когда президент Украины исправился и надел на следующую аудиенцию костюм. А под занавес 2025-го стало известно, что Владимир Зеленский снова собирается к американскому лидеру — на сей раз в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Один же из последних раундов консультаций прошел в Майами, где Уиткофф попеременно пообщался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровом.

Там они обсуждали вариант «плана Трампа», который всплыл в конце года и обещал лечь в основу будущего урегулирования. Но оно пока так и не случилось.

«Было бы несправедливо утверждать, что в российско-украинском урегулировании нет совсем никакого прогресса. Еще год назад никто и подумать не мог о возможности переговоров, а сегодня в Москве и Киеве с подачи Вашингтона обсуждают, сокращают и дополняют определенный документ», — напоминал RTVI американист Алексей Забродин.

При этом ключевые разногласия до сих пор не удалось преодолеть.

«Главное из них — вопрос о той части территории Донецкой области, которая по-прежнему остается под контролем Киева», — отметил эксперт.

Есть и другие пункты, по которым Москва и Киев не могут договориться, например — о численности украинской армии или о формате гарантий безопасности Украине. Но именно территориальный вопрос заводит переговоры в тупик.

«Что же будет дальше? Честного ответа никто дать не может. По сути, единственное, что заставляет российско-украинское урегулирование оставаться частью информационной повестки — это никуда не исчезнувшее желание Трампа добиться прекращения боевых действий. И в нынешней ситуации Америка уже вряд ли свернет с тропы миротворчества. Но это, пожалуй, единственное, в чем можно почти не сомневаться», — заключил Алексей Забродин.

Почему не наступил прочный мир на Ближнем Востоке

В уходящем году в зону турбулентности попал Ближний Восток. Все началось с внезапного падения правительства Башара Асада в Сирии под занавес 2024-го, что запустило цепную реакцию в регионе.

На первый план вышло противостояние между Ираном — главным союзником Дамаска при Асаде — и Израилем. Заодно в Белый дом вернулся ярый критик Тегерана Дональд Трамп — именно в его первый президентский срок в 2018 году США вышли из «ядерной сделки». В 2025 она окончательно канула в лету.

В апреле Иран и Израиль впервые в истории обменялись прямыми авиаударами, а уже в июне израильтяне и американцы вместе бомбили иранские ядерные объекты. Одновременно ЦАХАЛ усилил наступление на тех, кого принято называть «шиитской осью».

Весь год Израиль продолжал воевать на несколько фронтов — против ХАМАС в Газе, навлекая гнев мирового сообщества за разрушения и гибель мирных жителей; против командиров Ирана и ослабевшей «Хезболлы», уничтожая физиков-ядерщиков в их домах, нанося удары по югу и востоку Ливана и взрывая пейджеры в руках шиитских ополченцев (операция «Моссада» вошла в историю самых дерзких диверсий спецслужб).

Лавры же миротворца (хотя и не Нобелевская премия мира) достались президенту США Дональду Трампу. Под его эгидой на «саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе объявили о долгожданном перемирии между Израилем и ХАМАС. А в своем обращении к нации республиканец и вовсе объявил, что «впервые за 3000 лет принес мир на Ближний Восток».

На первом этапе сделки ЦАХАЛ действительно отвел войска к буферной зоне («желтой линии»), а из тоннелей Газы вышли последние 20 заложников, выживших в теракте 7 октября 2023 года. В обмен из израильских тюрем выпустили почти 2 тысячи заключенных палестинцев, в том числе осужденных пожизненно за терроризм.

Но перемирие остается шатким. ХАМАС не спешит разоружаться и самоликвидироваться, время от времени происходят новые столкновения.

До 25 декабря Дональд Трамп собирался объявить состав «правительства технократов» в Газе и тем самым перейти ко второму этапу своего плана. Как признавал в интервью RTVI замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, «по-прежнему ряд конкретных деталей еще не до конца прояснены».

По словам дипломата, «переход на новую стадию, где должен работать Совет мира, где должны работать [Международные] стабилизационные силы, потребует дополнительных усилий и понимания, каким будет четкий мандат, как они будут работать, какие методы будут применяться».

На днях The Wall Street Journal обнародовала хотя бы некоторые подброности плана Трампа по Газе. Документ в виде красочной презентации под многообещающим названием «Восход солнца» разрабатывали зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и другие члены команды. Из него ясно, что в Белом доме не отказались от идеи создания «ближневосточной Ривьеры» на месте нынешних руин палестинского эксклава.

Но «Ривьера» появится не скоро — дорожная карта рассчитана как минимум на 10 лет, мировому сообществу предлагается потратить более $112 млрд, чтобы, как пишет WSJ, «руины Газы превратились в футуристический прибрежный курорт», а палестинцев на это время предстоит куда-то выселить.

Фантастичность затеи признают и американские эксперты.

«Они могут нарисовать какие угодно слайды. Ничего не будет, если ХАМАС не разоружится. А ХАМАС на разоружится», — сказал WSJ старший научный сотрудник по Ближнему Востоку в Совете по международным отношениям Стивен Кук.

О том, считают ли на Смоленской площади, что хамасовцев в Газе быть не должно, Сергей Вершинин ответил дипломатично: «Что там будет потом и кто и как будет присутствовать, — конечно, это должны решать уже непосредственно стороны, палестинцы сами. А в том, что касается роли ХАМАС или любых других организаций, то, конечно, здесь надо решать по мере того, как мы перейдем к другим этапам. Как я понимаю, сейчас контакты между сторонами, в том числе между региональными сторонами, на этот счет ведутся».

Почему Макрону не объявили импичмент

Эмманюэль Макрон завершает 2025-й в ранге одного из самых непопулярных лидеров европейских государств. Рейтинг президента Франции в этом году неоднократно опускался до рекордных для Макрона минимумов.

Осенью французы несколько раз выходили на массовые акции протеста, чтобы высказать свою неприязнь к власти. Согласно недавнему опросу Ipsos, французских граждан, в первую очередь, волнуют внутренние проблемы, связанные с экономикой, будущим социальной системы, уровнем преступности.

Ситуацию усугубляют и постоянные разногласия в Национальном собрании, где ни одна сила не имеет абсолютного большинства. Политический тупик тормозит принятие жизненно важных для республики законов. Предмет наиболее острых дискуссий депутатов — это бюджетный законопроект. Провальные переговоры вокруг него уже привели к тому, что Франция встретит 2026 год без бюджета.

Масла в огонь внутриполитического хаоса подлил и приближенный к Макрону премьер-министр Себастьен Лекорню, когда в начале октября неожиданно подал в отставку. Впрочем, она оказалась краткосрочной: альтернативы Лекорню не нашлось, и ему пришлось вернуться в свое кресло.

Сегодня Франция переживает глубокий политический, демократический и институциональний кризис, рассказывал RTVI глава франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Тем не менее, по его словам, маловероятно, что Макрон досрочно оставит свой пост.

Такого же мнения придерживается и заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Эксперт объяснял в беседе с RTVI, что организовать импичмент президенту Франции крайне сложно — это долгий и ресурсоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов и требующий значительной поддержки парламентариев в обеих палатах.

Эмманюэль Макрон остается на своей должности в том числе благодаря… Шарлю де Голлю, который инициировал процесс принятия ныне действующей конституции Пятой республики. Согласно ее 68-й статье, президента могут отправить в отставку исключительно «в случае невыполнения им своих обязанностей, несовместимого с исполнением полномочий». Но сегодня нет оснований применять эту норму к Макрону, отмечал Тимофеев.

Да, президент Франции может добровольно уйти в отставку, однако Макрон этого делать не собирается. Он не раз заявлял о своем намерении доработать второй мандат до конца — до 2027 года, когда во Франции пройдут новые выборы главы государства. Тогда имя Макрона в избирательном бюллетене будет отсутствовать: французская конституция запрещает одному человеку занимать пост президента более двух сроков подряд.

Почему ЕС не решился изъять замороженные активы России

Одной из главных интриг оставался вопрос о том, решатся ли европейцы на конфискацию российских денег.

Приближение нового 2026 финансового года заставило европейских лидеров активизировать дискуссии о дальнейшей поддержке Украины. Отказ администрации Дональда Трампа от прямого финансирования Украины привел к тому, что основная тяжесть расходов должна был лечь на европейские страны.

Самым резонансным предложением в Брюсселе стала идея использовать замороженные в ЕС государственные активы России для выдачи «репарационного кредита» Украине. Эту инициативу поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Однако внутри ЕС эта позиция встретила серьезное сопротивление со стороны Бельгии, которая весьма обеспокоилась юридическими последствиями такой меры. Дело в том, что именно в этой стране располагается депозитарий Euroclear, который отвечает за хранение значительной части российских средств.

К 18 декабря, дате итогового в 2025 году саммита ЕС, дискуссия накалялась. В день мероприятия европейские политики дольше 16 часов обсуждали конфискацию российских активов, но так и не решились на столь беспрецедентный шаг. Выбор в итоге был сделан в пользу предоставления Украине беспроцентного кредита из собственных средств.

Ключевую роль в провале «репарационного кредита» сыграли премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон, рассказали Financial Times источники в дипломатических кругах ЕС. Обоих лидеров беспокоило, поддержат ли парламенты их государств финансовые гарантии, которых Бельгия добивалась от стран ЕС для общего снижения рисков.

Более того, именно Эмманюэль Макрон склонил чашу весов в сторону «плана Б» по финансированию Украины, сообщало Politico со ссылкой на источники. По их словам, во время евросаммита президент Франции вел переговоры непосредственно со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, который называл потенциальное использование ЕС замороженных российских активов «объявлением войны».

Как говорил RTVI юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, на пути европейцев действительно остаются серьезные юридические барьеры, чтобы легально забрать у Euroclear российские деньги. Для этого еврочиновникам пришлось бы поменять законодательство или принять дополнительные нормативные акты.

«Понятное дело, что Москву это абсолютно не устраивает и она это расценивает как фактически прямое хищение ее средств», — отметил Топорнин.

Совпадение или нет, но вскоре официальные лица и Франции, и России сообщили, что были бы готовы возобновить диалог при определенных условиях. Правда, в Париже подчеркнули, что намерены вести любые переговоры с Москвой «в полной прозрачности» и при участии президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

Почему Трамп не исключает войну с Венесуэлой

Хотя Трамп и претендует на лавры миротворца, который, согласно его собственным подсчетам, остановил то ли семь, то ли десять войн, его политика в отношении Венесуэлы отнюдь не миролюбивая. С сентября США наносят удары по венесуэльским судам, которые, как утверждает Вашингтон, перевозят наркотики.

В распространении запрещенных веществ на территории Штатов Дональд Трамп обвиняет лично президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, который был объявлен ни много ни мало главой некого «картеля Солнц». СМИ уверяют, что истинная цель американцев — свергнуть правительство Мадуро.

В декабре власти Вашингтон объявил о блокаде венесуэльских танкеров, перевозящих нефть. 21 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты задержали уже третий по счету нефтяной танкер у берегов Венесуэлы — Bella 1.

К тому же ВМС США согнали в акватории Атлантики и Тихого океана близ Боливарианской республики рекордные 15 тыс. военных. Все предрекали, что Трамп вот-вот начнет полноценную войну. В недавнем интервью NBC глава Белого дома и сам не исключил такого развития событий.

«Я этого не исключаю, нет», — сказал Дональд Трамп.

При этом большинство американцев не поддерживают начало войны США против Венесуэлы. Согласно результатам опроса Quinnipiac, опубликованным 17 декабря, 63% респондентов выступают против начала военных действий на территории республики.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев рассказал RTVI, что угроза начала войны между США и Венесуэлой «действительно есть».

«В ноябре Трамп принял новую стратегию безопасности, согласно которой Латинская Америка вновь стала одним из самых важных приоритетов внешней политики США. Соответственно, должен поменяться и характер межамериканских отношений», — объяснил эксперт.

Если накал в отношениях Вашингтона и Каракаса достигнет точки кипения, эксперт не исключил и вмешательства России.

«Разумеется, Венесуэла наш союзник, и мы ее без помощи не оставим. Но каковы могут быть конкретные меры этой поддержки, сказать сложно», — подчеркнул эксперт в разговоре с RTVI.