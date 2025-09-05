В Казахстане продолжается скандал, связанный с появлением информации об аресте министра иностранных дел, вице-президента Олимпийского комитета и сотрудников Комитета национальной безопасности. Несмотря на официальные опровержения и напоминания об уголовной ответственности, издание Оrda настаивает на арестах, связывая их с убийством в Киеве блогера Айдоса Садыкова. Опрошенные RTVI эксперты разбираются, является ли происходящее намеренной провокацией, «кознями Запада» или внутренним конфликтом новых казахских элит.

«Если говорить про фактическую сторону дела, ничего такого не происходило. Мне кажется, либо кто-то сошел с ума, либо этому поспособствовали или помогли», — прокомментировал RTVI скандал с выходом новости об аресте министра иностранных дел секретарь (заместитель) председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты казахстанского парламента Айдос Сарым.

По словам депутата, «аресты — это абсолютная ерунда». Сарым добавил, что только что закончился отчет правительства перед фракцией AMANAT (президентская партия с парламентским большинством — прим. RTVI), где «всё правительство в полном составе было», включая якобы арестованного министра.

На вопрос RTVI о возможных версиях и причинах появления информации Айдос Сарым ответил, что он сам и «другие наблюдатели» находятся «в таком хорошем шоке»:

«Это, конечно, удивительно. И даже звучат мнения, что, дескать, человек (главный редактор Orda.kz, известный казахстанский журналист Гульнара Бажкенова — прим. RTVI) уже зарабатывает на грин-карту или что-то еще».

Депутат удивлен тем, что Orda.kz продолжает настаивать на своей версии.

«Я видел в этой жизни разное: подставы, интриги, но такое — это первый раз. Я могу допустить, что — если отбросить совсем экстремальную версию о том, что человек за несколько дней сошел с ума, — у него происходит конфликт со своим источником. Если он так рьяно и уверенно защищает эту версию, тогда с источниками что-то: либо их взломали, либо изначально они были заточены на то, чтобы дискредитировать», — считает Айдос Сарым.

Как рассказал RTVI известный в Казахстане политолог Данияр Ашимбаев, информационные атаки против главы МИДа и бизнесмена Гаджи Гаджиева (также якобы задержанного) идут несколько лет. Но раньше, по словам политолога, этим занималось редактируемое из Лондона издание «Республика», связанное с бывшим казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым, выдачи которого за многомиллиардные хищения требуют Казахстан, Россия и Украина.

Однако «сейчас информация появилась в издании относительно приличном, но в последнее время известном своими громкими вбросами на разные темы — в частности про якобы кончину жены Нурсултана Назарбаева, которая потом была опровергнута. А теперь — новость про арест вице-премьера Нуртлеу и бизнесмена Гаджиева, вице-президента Олимпийского комитета, причем в контексте, якобы увязывая все это с прошлогодними событиями в Киеве», рассказал RTVI Ашимбаев.

По его мнению, есть две версии случившегося. «Единственный вопрос — это внутренний заказ на дискредитацию или внешний», — рассуждает эксперт.

Политолог уверен, что в Казахстане существуют «внутриэлитные конфликты», хотя «демонстрируется консолидация элиты и сплоченность рядов»:

«При Назарбаеве были более-менее структурированные группы влияния, с одним или несколькими лидерами, наличием медийных ресурсов, банковских, административных — олигархи, Семья, политические тяжеловесы. Поэтому новая команда, которая пришла в 2019 году и “вторая волна” 2022 года, состоящая из представителей третьего-четвертого эшелонов власти, долго не воспринималась большинством наблюдателей в качестве серьезных игроков».

Однако теперь эта новая элита, уверен Ашимбаев, «обросла связями, своей клиентелой, ресурсами и где-то уже находится в определенных противоречиях между собой», которые «периодически выходят наружу, фиксируются».

«Видно, что есть конфликты внутри правительства, есть определенные противодействия между разными группами», — отметил политолог.

При этом он считает такого уровня дискредитацию «в рамках борьбы кланов» достаточно бессмысленной затеей, «так как за таким вбросом может последовать серьезная ответка».

Более вероятной версией казахстанский политолог назвал внешнее воздействие.

«За последние месяцы резко выросло количество информационных атак против Казахстана как раз-таки по поводу его внешнеполитических приоритетов: многих не устраивает многовекторность страны, связи с Россией, поэтому идут атаки на казахстанско-российские, казахстанско-китайские отношения, даже на казахстанско-узбекские. И в них задействована достаточно большая сеть из либералов, иноагентов и национал-популистов»,— заявил Ашимбаев RTVI.

Он напомнил, что якобы арестованный глава МИД Мурат Нуртлеу — один из давних соратников действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, еще со времен работы того во внешнеполитическом ведомстве.

«Он [Нуртлеу] работал в Женеве, где Токаев занимал должность замгенсека ООН, потом в ходе январских событий 2022 года в Казахстане был направлен первым зампредом Комитета нацбезопасности (КНБ), а после завершения возглавил администрацию президента. В этом качестве он провел несколько электоральных кампаний и был одним из архитекторов новой политической системы», — отметил политолог.

Особое внимание Ашимбаев обратил на попытку связать несуществующие аресты с прошлогодним покушением на казахстанского оппозиционного блогера Садыкова в Киеве. По версии оппозиции республики, к нему причастны люди, якобы связанные со спецслужбами Казахстана.

Неслучайно и то, что новость об аресте Нуртлеу появилась сразу после успешного визита Токаева в Китай, заявил политолог RTVI. Он напомнил, что опубликовавшее эту информацию издание Orda.kz в целом «демонстрирует прозападный курс» — как и его главный редактор, которая утверждает, что «аккредитована при Белом доме».

«Создается впечатление, что кто-то хотел испортить впечатление от визита и создать на его месте скандал. Опровергнуть легко, но душок все равно останется, тем более что новость расползается по иностранным изданиям, а на опровержение уже мало обращают внимание», — резюмировал Ашимбаев.

Напомним, 4 сентября издание Orda.kz со ссылкой на свои источники заявило, что Нуртлеу был задержан и арестован сразу после возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Вскоре после публикации этой новости министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева подчеркнула, что СМИ распространяют неподтвержденные сведения, и призвала журналистов проявить ответственность.

Затем официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал сообщение о задержании министра не соответствующим действительности и обвинил Orda.kz в нарушении журналистской этики и республиканского законодательства.