Военных руководителей Вооруженных сил России необходимо обеспечить личной охраной, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов на фоне покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Организация направила соответствующие предложения в Минобороны, Генштаб и Совбез.

«Предлагаем пересмотреть порядок обеспечения личной охраной начальников ЦОВУ, их заместителей, а также командующих объединениями с учетом реальных рисков и террористических угроз», — заявил Резяпов.

Кроме того, общественник призвал увеличить численность сил, которые охраняют высокопоставленных офицеров, и актуализировать нормативную базу, регулирующую критерии предоставления охраны. Критерии, по его словам, должны опираться на должностную значимость и характер выполняемых задач в условиях спецоперации.

6 февраля Любомир Корба несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева на лестничной площадке у квартиры в доме на Волоколамском шоссе в Москве.

Генерал получил три огнестрельных ранения — два в брюшную полость и одно в ногу. Военкор Александр Коц со ссылкой на жену Алексеева писал, что несмотря на тяжесть ранений генерал остается в сознании и может разговаривать.

9 февраля двое фигурантов дела о покушении на генерала — Корба и его пособник Виктор Васин признали вину и дали показания об участии в преступлении. Корба выступил исполнителем, а Васин арендовал для него конспиративную квартиру и обеспечил его проездными в общественном транспорте. Третья фигурантка дела Зинаида Серебрицкая успела выехать на территорию Украины через Стамбул за день до покушения.

По данным ФСБ, Корбу завербовала СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Ведомство отмечает, что в вербовке принимали участие спецслужбы Польши. В том числе его сын 1998 года рождения, который имеет польское гражданство.

С декабря 2024 года произошло три убийства высокопоставленных российских военных в должности генерал-лейтенанта.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов погиб в декабре 2024 года после детонации взрывного устройства, заложенного в электросамокат, стоявший возле его дома на Рязанском проспекте в Москве. 21 января 2026 года убийца генерала, гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов получил пожизненный срок, остальные фигуранты дела — от 18 до 25 лет лишения свободы.

В апреле 2025 года в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика, когда тот проходил мимо. Он скончался от полученных ранений. Исполнителя убийства — завербованного СБУ Игната Кузина — в ноябре того же года приговорили к пожизненному заключению.

22 декабря в московском районе Орехово-Борисово в результате взрыва автомобиля скончался генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По данным прокуратуры, взрывчатку заложили под днище машины.