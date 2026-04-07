Ленинский районный суд Курска назначил бывшему вице-губернатору Курской области Алексею Дедову 17 лет колонии строгого режима по делу о взятках от подрядчиков при строительстве приграничных укреплений. Об этом сообщила пресс-служба областной судебной системы.

Также Дедова обязали выплатить штраф в размере 450 млн рублей. Ему на 12 лет запрещено занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Суд также взыскал с Дедова в пользу государства 20 млн 950 тыс. рублей.

Кроме того, суд приговорил Дмитрия Шубина, бывшего посредником при передаче взяток, к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в сумме 388,5 млн рублей. Фигуранту изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО, Шубина взяли под стражу в зале суда.

Гособвинение запрашивало для Дедова 19 лет колонии и штраф в 500 млн рублей.

Во время последнего слова 31 марта бывший заместитель губернатора заявил, что полностью признает вину, передал ТАСС. Он объяснил свое согласие брать взятки тем, что находился под давлением вышестоящего руководителя и опасался последствий отказа. По его словам, он должен был передавать деньги Алексею Смирнову, занимавшему пост губернатора региона.

Дедов заявил, что раскаивается в содеянном и просил о снисхождении и «гуманном наказании», которое позволит ему «остаться человеком», процитировав при этом пословицу «повинную голову меч не сечет». Он добавил, что имеет проблемы со здоровьем и что у него на иждивении престарелые мать и теща с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Во время своей речи экс-чиновник прослезился и сказал, что ему «стыдно смотреть людям в глаза».

Накануне, 6 апреля, по тому же уголовному делу руководитель Дедова, бывший глава Курской области Алексей Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима и штраф в 400 млн рублей. Нынешний губернатор Александр Хинштейн приветствовал приговор, назвав его «жирной, но не финальной точкой».

«Приговор Смирнову — это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы. Будем делать все, чтобы выжигать ее каленым железом», — написал он в своем телеграм-канале.

Дело Смирнова и Дедова

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область чуть более полугода, с мая по декабрь 2024-го. При нем в августе 2024 года началось вторжение Вооруженных сил Украины в курское приграничье. Смирнов вышел в отставку по собственному желанию в декабре 2024-го, после него регион возглавил экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Предшественником Смирнова на посту курского губернатора был Роман Старовойт, который потом стал министром транспорта России, а в июле 2025 года был снят с должности президентом Владимиром Путиным. В день внезапной отставки стало известно, что Старовойт покончил с собой. В марте 2026 года Смирнов заявил на допросе, что тот во время губернаторства получал «десятки миллионов рублей» в качестве откатов.

Самого Смирнова, а также его бывшего зама Алексея Дедова задержали в середине апреля 2025 года, этапировали в Москву и арестовали по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве фортификационных сооружений на границе Курской области. Сумму похищенных при этом средств, по оценкам, превысила 1 млрд рублей.

В сентябре 2025 года СМИ узнали, что против Смирнова возбуждено новое уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Тогда же стало известно, что фигурант получил госзащиту в рамках сделки со следствием. Он признался в получении около 30 млн рублей взяток по контрактам на строительство укреплений и рассказал, что Дедов «также брал взятки».

В окончательной редакции материалов следствия речь идет о двух эпизодах взяточничества. В первом случае Смирнов и Дедов получили 12,9 млн рублей за действия в рамках их служебных полномочий, а также за покровительство компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2 000».

Второй эпизод связан с получением фигурантами 8 млн рублей за аналогичные действия в интересах компании «КТК сервис», аффилированной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. По их указанию должностные лица Корпорации развития Курской области заключили договор подряда на строительство приграничных укреплений на сумму свыше 192 млн рублей.

Смирнов в последнем слове на суде заявил, что с августа 2024 года «практически круглосуточно был на работе» и старался «максимально сжато» устранить все негативные последствия вторжения ВСУ для жителей и экономики региона.

Экс-губернатор заявил, что вину в получении взяток через Дедова и посредника Дмитрия Шубина признает и раскаивается, попросил прощения «у курян, у всех родных и близких», и назвал одной из причиной своих действий «работу в экстренных условиях».

Суд, помимо 14 лет колонии и штрафа в 400 млн рублей, постановил взыскать со Смирнова сумму полученных им взяток в 20,95 млн рублей, лишить почетного звания «Заслуженный работник ЖКХ России» и запретить в течение 10 лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.