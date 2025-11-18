Москва и Вашингтон обсудили возможность еще одного обмена заключенными, сообщил Axios спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Это подтвердил изданию неназванный американский чиновник, но подчеркнул, что никаких конкретных договоренностей нет и пока нельзя сказать о том, что они неминуемы.

«Я встречался с некоторыми официальными лицами США и членами команды [президента Дональда] Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможный обмен пленными, над которым работает американская сторона», — сообщил Дмитриев Axios 17 ноября.

Осведомленный источник в США уточнил, что Дмитриев говорил на эту тему со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и другими чиновниками администрации Белого дома.

По его словам, обсуждения были позитивными, хотя и не завершились никакими соглашениями. «США будут приветствовать освобождение любого задержанного американца», — заявил он.

Axios пишет, что возможность нового обмена заключенными была одной из тем повестки во время визита Дмитриева в США 24—26 октября. Сам Дмитриев по его итогам не исключал новых масштабных обменов, указав, что речь идет не о «громких делах», а об «обычных».

По мнению издания, обмен мог бы помочь Москве в стремлении улучшить отношения Вашингтоном, несмотря на напряженность из-за Украины. Как сказал собеседник Axios, в России надеются, что новый обмен пленными с США «продемонстрирует добрую волю и укрепит доверие между странами».

Ни Дмитриев, ни американский чиновник не сообщили, кого именно с каждой стороны могут включить в списки возможного обмена, говорится в статье.

В мае президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили во время телефонного разговора возможный обмен заключенными по формуле «девять на девять», рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Тогда же источник, близкий к Кремлю, сообщил Reuters, что власти США передали Москве список из 10 своих граждан, находящихся в российских тюрьмах, которых они хотят вернуть.

Самым старшим в списке был 73-летний Стефан Хаббард, осужденный на 6 лет 10 месяцев колонии по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины. Из американцев, приговоренных к наибольшим срокам, там значились Дэвид Барнс, (21 год по обвинению о сексуализированном насилии над собственными сыновьями), Джин Спектор (15 лет по обвинению в шпионаже) и Майкл Трэвис Лик (13 лет по делу о наркотиках).

В августе 2024 года Россия и Беларусь, с одной стороны, и США с другими западными странами, с другой, провели самый масштабный со времен окончания холодной войны обмен заключенными, в рамках которого из тюрем были выпущены 24 человека. Россия передала на Запад 15 человек, в том числе семерых деятелей российской оппозиции, имеющих только российское гражданство. Восемь человек вернулись в Россию, ключевой фигурой был офицер ФСБ Вадим Красиков, приговоренный в Германии в 2021 году к пожизненному заключению. Президент Владимир Путин встречал его в аэропорту лично.

В 2025 году Россия и США дважды обменялись заключенными — в феврале и апреле.