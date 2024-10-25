Грузия готовится к парламентским выборам — они пройдут в субботу 26 октября. Как и в Молдове, от исхода голосования во многом зависит, какой внешнеполитический курс выберет Тбилиси. Принятые правящей партией «Грузинская мечта» (она надеется остаться у власти) законы «об иноагентах» и «о защите семейных ценностей», по мнению оппозиции, развернули страну в сторону России. И хотя Брюссель объявил о заморозке приема республики в ЕС, в правительстве уверяют, что это все равно случится к 2030 году. О раскладе в Грузии накануне выборов — в материале RTVI.

Как и кого выбирают в Грузии

Выборы в парламент Грузии в 2024 году впервые пройдут только по пропорциональной системе, а не по смешанной мажоритарно-пропорциональной, как раньше. Места в высшем законодательном однопалатном органе (всего их 150) будут распределены между партиями, которые преодолеют порог в 5%. Если никто не получит большинство, то партиям придется формировать коалиционное правительство — на это и рассчитывает оппозиция, разделенная между несколькими политическими силами.

Всего в выборах, запланированных на 26 октября, примут участие 27 партий, но основных — несколько. В первую очередь, это партия «Грузинская мечта», основанная в 2012 году миллиардером Бидзиной Иванишвили и с тех пор находящаяся у власти в республике. «Грузинская мечта» идет на эти выборы в коалиции с партией «Сила народа».

Правящей партии противостоят четыре крупных объединения, выступающих за будущее Грузии в Евросоюзе. Это «Единство — Национальное движение» (куда входит бывшая правящей партия «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили), «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Что предшествовало выборам

Грузия подходит к парламентским выборам, находясь на «историческом минимуме» отношений с Евросоюзом, — об этом накануне заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. В 2024 году парламент Грузии во главе с «Грузинской мечтой» принял два резонансных закона — «О прозрачности иностранного влияния» (также известный как «закон об иноагентах») и «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который запрещает в стране пропаганду ЛГБТ*. Оба закона окрестили «российскими», против них выступили президент страны Саломе Зурабишвили и проевропейски настроенные граждане.

На Западе эти законы, принятые после предоставления Грузии статуса официального кандидата на вступление ЕС в декабре 2023 года, также подверглись резкой критике. Процесс вступления Грузии в Евросоюз был «фактически приостановлен», а посол ЕС допустил пересмотр безвизового режима для грузинских граждан. Кроме того, Брюссель заморозил €30 млн, выделенных для минобороны Грузии, а власти США ввели визовые санкции в отношении десятков грузинских чиновников и приостановили предоставление Грузии помощи в размере более $95 млн.

Несмотря на ухудшение отношений с Западом, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили пообещал, что Грузия станет членом Евросоюза в 2030 году. Впрочем, миллиардер все больше воспринимается как сила, выводящая Тбилиси из орбиты ЕС, чтобы умиротворить Москву, пишет Politico в статье «Человек, который купил страну» — она была опубликована в преддверии выборов. Издание называет грядущий избирательный процесс «самым сложным испытанием для правления «Грузинской мечты»» из-за недовольства общества в связи с «поворотом страны в сторону России».

С начала боевых действий на Украине грузинские власти отказывались вводить санкции против Москвы. В 2023 году между Грузией и Россией было открыто прямое авиасообщение, а российский президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для грузинских граждан (россияне могли пользоваться безвизом в Грузию с 2012 года). Совсем недавно безвизовый режим был Путиным расширен.

О чем мечтает «Грузинская мечта»

Номером один в списке от «Грузинской мечты» на парламентских выборах идет сам Бидзина Иванишвили. В своих предвыборных заявлениях основатель партии призывает избирателей выбирать между «миром и войной» — в вероятности последней Иванишвили обвиняет «партию глобальной войны», которая, по его словам, влияет на действия Запада, побуждая его использовать Грузию и Украину в качестве «пушечного мяса» против России. Накануне миллиардер утверждал, что неназванный высокопоставленный иностранный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, а затем «уйти в леса с партизанским движением».

Отдельный скандал разразился вокруг предвыборных баннеров правящей партии, на которых в противовес кадрам пострадавших от боевых действий городов Украины были изображены восстановленные здания в Грузии под лозунгом «Выбери мир».

Еще одна центральная тема предвыборных выступлений Иванишвили — это вопрос территориальной целостности Грузии и обещание наказать «зачинщиков войны» 2008 года. После парламентских выборов и «грузинского Нюрнбергского процесса» власти Грузии «найдут в себе силы, чтобы извиниться» перед «осетинскими братьями и сестрами» за действия «Единого национального движения», заявил Иванишвили на предвыборном митинге в Гори.

В конце мая этого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году. Такой шаг он назвал «грузинской мечтой».

Вместе с тем в случае победы на выборах «Грузинская мечта» не планирует убирать из Конституции страны статью об интеграции в ЕС и НАТО. Напротив, европейская интеграция остается внешним приоритетом Тбилиси, и, по словам Кобахидзе, уже к 2030 году Грузия планирует присоединиться к Евросоюзу — вместе с Абхазией и Южной Осетией.

Согласно статье 78 Конституции Грузии, «конституционным органам в пределах своих полномочий необходимо принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».

23 октября на площади Свободы в Тбилиси прошел митинг правящей «Грузинской мечты». Со сцены, на фасаде которой повторялось число «41» (номер партии в избирательном бюллетене), Иванишвили, выступая за пуленепробиваемым стеклом, призвал избирателей обеспечить конституционное большинство в парламенте для своей партии, чтобы пресечь попытки оппозиции «и их иностранных союзников вернуть себе власть путем революции и втянуть Грузию в международные конфликты».

Чего хочет оппозиция

За несколько дней до митинга «Грузинской мечты» оппозиционные партии — также на площади Свободы в Тбилиси — провели акцию «Грузия выбирает Европейский союз», на которой выступила президент страны Саломе Зурабишвили. Она обратилась к президенту Молдовы Майе Санду и президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами «мы войдем в Европу вместе», а еще поделилась с участниками митинга, что у нее в тот день родился внук — Габриэль.

Большинство партий от грузинской оппозиции во время предвыборной кампании подписали «Грузинскую хартию» — этот документ, который обнародовала Зурабишвили, обязывает после выборов отменить мешающие европейскому курсу страны законы, провести реформы и по их завершении организовать новые досрочные парламентские выборы.

Срок полномочий Саломе Зурабишвили истекает в конце декабря 2024 года. Затем, согласно поправкам к Конституции 2017 года, президент Грузии будет избираться не путем прямых всеобщих выборов, а Избирательной коллегией из 300 делегатов. В их число войдут депутаты парламента, а также представители местных и региональных властей. Так как Грузия — парламентская республика, настоящие властные полномочия находятся у главы правительства. Президент же исполняет представительские функции, а также обладает правом вето. Впрочем, парламент это вето может преодолеть большинством голосов — что и было сделано, например, для принятия законопроекта «об иностранных агентах», который вызвал массовые протесты в стране.

Что будет дальше

Социологические опросы показывают полярные результаты — в зависимости от того, кто их опубликовал. Так, исследовательская компания Gorbi по заказу близкого грузинским властям телеканала Imedi предсказывает «Грузинской мечте» 60,2% голосов. «Единство — Национальное движение», по их оценкам, может получить 15,4%, а «Коалиция за перемены» — 9%. Остальные партии, согласно результатам опроса, пятипроцентный избирательный барьер не преодолевают. При таком раскладе «Грузинская мечта» получила бы парламентское большинство (107 мест).

С другой стороны, британская консалтинговая компания SAVANTA по заказу «Фонда свободы медиа» и телеканала Mtavari представила результаты опросов, более благоприятствующие оппозиции. По этим данным, правящей партии свои голоса отдали бы 35% избирателей, а четырем основным проевропейским оппозиционным объединениям, подписавшим «Грузинскую хартию», — 52%. Согласно такому раскладу, большинство в парламенте было бы у оппозиционной коалиции (89 мест).

Грузинские политические силы приходят к парламентским выборам на фоне внешнего и внутреннего давления, а также большой поляризации в обществе, сказал в беседе с RTVI политолог, эксперт центра «Орбели» Джонни Меликян. Он также отметил, что за выборами будет следить беспрецедентное количество международных наблюдателей и организаций.

По мнению эксперта, итоги выборов в Грузии во многом зависят от того, какой будет явка. Чем меньше будет явка, тем более уверенней будет победа правящей «Грузинской мечты» — и тем меньше других политических сил войдут в парламент. Если явка окажется от 60% и выше, то больше шансов появляется у оппозиции.

Собеседник RTVI допускает, что парламентское большинство по итогам выборов, скорее всего, получит «Грузинская мечта», после чего оппозиция может не признать результаты — и, как следствие, начнутся уличные акции протеста.

«Если на Западе заподозрят власти в том, что выборы были нетранспарентными, то это даст лишний повод оппозиции еще больше мобилизовать людей на улицах Тбилиси, заявляя о махинациях и подтасовках. Чем меньше будет негатива и критики по отношению к результатам и процессу выборов, тем больше шансов, что ситуация успокоится быстрее, и уже в середине или в конце ноября Грузия перейдет к нормальным внутриполитическим процессам», — заключил Джонни Меликян.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России