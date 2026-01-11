Президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный американскими военными и вместе с супругой помещенный в тюрьму в Нью-Йорке, чувствует себя хорошо. Об этом он заявил своему сыну Герре, который, в свою очередь, передал отцовские слова журналистам.

«У нас все хорошо. Мы бойцы», — процитировал Герра Мадуро своего отца. По его словам, политик также призвал своих сторонников не грустить.

Напомним, 3 января 2026 года глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил об атаке США на гражданские и военные объекты в столице страны Каракасе. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил факт нанесения ударов и объявил, что глава государства Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен в Нью-Йорк.

Их обоих поместили в следственный изолятор в Бруклине, а 5 января привели в федеральный суд Южного округа штата и предъявили обвинение в наркоторговле. В соответствии с американским законодательством политику, который отказался признать вину, грозит лишение свободы на срок до 45 лет.

Американские СМИ узнали, что операция по захвату Мадуро готовилась на протяжении нескольких месяцев, в течение которых Трамп предлагал ему добровольно покинуть пост и отправиться в изгнание — например, в Турцию, — но тот категорически отказался. Местонахождение венесуэльского президента отслеживали агенты ЦРУ.

По некоторым данным, в ходе подготовки операции Ватикан пытался убедить Трампа предоставить Мадуро политическое убежище в России — по примеру свергнутого президента Сирии Башара Асада, который поселился в деловом комплексе Москва-сити. Еще в октябре 2025 года СМИ утверждали, что венесуэльский лидер обращался к Владимиру Путину за помощью в противостоянии агрессивным американским планам.