С тех пор, как Азербайджан получил полный контроль над территорией Нагорного Карабаха, откуда вывели российских миротворцев и «поголовно ушли» армяне, было «более чем достаточно фактов, связанных с разрушением памятников, осквернением церквей». Об этом заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он назвал новый курс Баку «наступлением на историческую память, на общекультурное сотрудничество» и порассуждал о том, к чему он может привести.

«Не принимаю объяснения азербайджанской стороны»

Константин Затулин прокомментировал позицию спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который в разговоре с РБК осудил снос памятников деятелям культуры в Карабахе, в том числе художнику Ивану Айвазовскому.

В середине августа власти Армении сообщили, что в столице Нагорного Карабаха Ханкенди (армянское название — Степанакерт) разрушены 25 памятников и бюстов деятелей и героев Великой Отечественной войны, а также памятники деятелям культуры, большевикам и революционерам. В конце июля стало известно о сносе памятника художнику Ивану Айвазовскому и исчезновении из города памятника академику Андрею Сахарову.

Затулин сказал, что поддерживает беспокойство о памятниках, «точно выражает свое возмущение» и не принимает объяснений азербайджанской стороны.

«Я не принимаю объяснения азербайджанской стороны, которая говорит, что это чуть ли не оскорбление — [установить памятник Айвазовскому] без их ведома в бытность российских миротворцев в Карабахе. Сейчас там, как вы знаете, миротворцев никаких нет, как и армян уже нет в Нагорном Карабахе, потому что все они поголовно ушли, бросив свои дома, свои памятники, свои могилы, свои церкви. Так вот, я, безусловно, не принимаю такого рода объяснений, когда памятник всемирно известному живописцу, которому не так давно исполнилось 200 лет (это отмечалось во всем мире), был снесен под предлогом, что он оскорбляет чувства азербайджанского народа, который теперь получил под полный контроль территории Нагорного Карабаха», — заявил Затулин.

Нагорный Карабах, который многие годы был предметом территориального спора между Арменией и Азербайджаном, полностью перешел под контроль Баку после его военной операции в сентябре 2023 года. В августе 2025-го лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев парафировали в Вашингтоне при посредничестве США соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Согласно проекту мирного договора между двумя странами, они отказываются от территориальных претензий друг к другу.

«Наступление на культуру»

Затулин выразил удивление тем, что Швыдкой ограничился только заявлением на тему сноса памятников и «ни слова не сказал» по поводу других проблем, которые возникают в Азербайджане и относятся к культурному сотрудничеству.

«Это он, а не я представитель президента по международному культурному сотрудничеству, и он набрал в рот воды с тех пор, как Азербайджан полностью занял Нагорный Карабах. Это было в 2023 году, исполнилось два года этому событию. За это время более чем достаточно и других фактов, кроме Айвазовского, связанных с разрушением памятников, с осквернением церквей, с их разрушением», — продолжил депутат.

По его словам, власти Азербайджана намерены на официальном уровне объявить все памятники на территории Нагорного Карабаха не являющимися памятниками истории и культуры всемирно исторического наследия.

«Вообще объявить все памятники религии, истории, культуры на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, какой она называлась весь советский период, или Нагорно-Карабахской Республики — но это название Азербайджан не признает — объявить все памятники на самом деле не принадлежащими армянскому народу», — заявил Затулин.

Он указал на противоречие между действиями азербайджанских властей и выражением некоего сожаления на словах по поводу того, что «якобы армяне приняли добровольное решение уйти из Нагорного Карабаха».

«Объявляют монастыри VI, XI, XII веков на территории, могу их назвать — Амарас, Гандзасар, Дадиванк, — что они все являются не армянскими, а какими-то албанскими, якобы в тот момент они вообще армянам не принадлежали. Это все для доказательства того, что вообще на земле Нагорного Карабаха нет места ни армянскому следу, ни армянской истории, и все, кто там жил — это оккупанты, захватчики, которых можно, как это сейчас происходит в Баку, судить за военные преступления», — сказал Затулин.

Депутат отметил, что судьба бывших руководителей Нагорного Карабаха, которые «вот уже несколько лет в плену и находятся под судом [в Азербайджане] по обвинению в преступлении», доказывает, что «правильно сделали армяне, которые ушли, потому что их судьба могла бы быть такой же, как и их руководителей».

В Азербайджане с 17 января 2025 года идет судебный процесс над представителями бывшего руководства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, который армянская сторона считает «сфабрикованным». Среди подсудимых — экс-президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, экс-глава МИД Давид Бабаян и экс-спикер парламента Давид Ишханян. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям УК Азербайджана, в том числе о насильственном захвате власти. В отдельном производстве находится дело бывшего госминистра Рубена Варданяна. Всем им грозят приговоры вплоть до пожизненного заключения.

«И вот господин Швыдкой, пусть политика не его удел, но он ни слова не сказал за все это время о наступлении на культуру, на религию, я ничего не слышал от него по поводу, скажем, выступлений господина [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна против Армянской апостольской церкви — это тоже, наверное, элемент культурного сотрудничества. Ну вот по поводу Айвазовского он высказался. Но после того, как это вызвало возмущение в России, как-то неудобно ему не высказываться по этому поводу», — полагает Константин Затулин.

Он напомнил, что Швыдкой «очень тесно сотрудничал с Азербайджаном». В частности, экс-министр культуры России и бывший посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы состояли в правлении созданного ими Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств‑участников СНГ, который, по оценке депутата, «активно пропагандировал Азербайджан, азербайджанскую культуру под предлогом того, что это международный фонд».

«И не было никогда ни одного слова со стороны Михаила Швыдкого по поводу каких-то проблем, которые возникают в Азербайджане с памятниками культуры», — обратил внимание первый зампред думского комитета по делам СНГ.

«Надо понимать, ради чего это делается»

Затулин выразил обеспокоенность тем, к чему может привести новый курс Азербайджана, «вдохновленного тем, что он свои проблемы в Карабахе решил».

«Уже обещают закрытие русских школ. Закрыли, как вы знаете, “Русский центр” и так далее. И переписывают активно историю, но занимаются этим на самом деле не со вчерашнего дня. Они — это все во имя независимости Азербайджана — рассказывают, что Азербайджан пострадал от рук князя Святослава, который нанес поражение Хазарскому каганату. Вообще, Азербайджан возник впервые в истории в Советском Союзе как национальная республика, до этого его просто не существовало. В XIX веке никто не называл азербайджанцев азербайджанцами, называли их турко-татарами в Российской империи. А теперь они рассказывают, что они там жили тысячелетиями. Да, они там давно жили, это надо уважать, но это совсем не значит, что на самом деле в Карабахе не жило никого другого и что памятники истории, которые насчитывают тысячелетия, на самом деле не принадлежат кому-то другому», — заявил депутат.

По его мнению, руководство Азербайджана намеренно ведет такой курс, пользуясь противостоянием России и Запада.

«Это наступление на историческую память, на общекультурное сотрудничество. Это, на мой взгляд, имеет глубокие причины в самом курсе руководства Азербайджана, которому сегодня выгодно вести это наступление под впечатлением того, что Россия в конфронтации находится с Западом, и продвигать сотрудничество со своим ближайшим союзником — Турцией, которая рвется дальше в Среднюю Азию, на Каспий и так далее через Азербайджан. Ради этого все эти Зангезурские коридоры, проспекты-перекрестки Трампа и так далее. Это все ради этого делается, это надо понимать», — подчеркнул Затулин.

Как считает собеседник RTVI, Швыдкой несет часть ответственности за то, что долгое время на такие шаги со стороны Баку в России не обращали внимания.

«Он высокого уровня придворный, который как придворный реагирует на то, на что, он считает, ему важно как чиновнику реагировать, а то, не дай Бог, его там в чем-то заподозрят. Я считаю, что господин Швыдкой несет свою долю ответственности за то, что мы долгое время не обращали внимания на происходящее в Азербайджане. Только сейчас очнулись вместе со Швыдким», — подытожил Константин Затулин.