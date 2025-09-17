Сломав ногу при восхождении на пик Победы, российская альпинистка Наталья Наговицина попросила передать ее сыну, что задержится. Об этом подруга женщины Лия Попова рассказала в интервью программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«Передайте Мише, что мама задерживается», — сказала Наговицина после того, как стало ясно, что ей не удастся самостоятельно завершить поход из-за полученной травмы.

Напомним, что сын Натальи долгое время настаивал на том, что она жива, и обращался в различные органы власти РФ с просьбой помочь ее спасти. Ему ответили, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и представитель МИД России Мария Захарова. Ситуацию с Наговициной комментировал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Группа с россиянкой в составе начала подниматься на пик Победы 5 августа. Через неделю, 12 августа, на высоте около 7200 метров Наговицина упала и сломала ногу. Спутники оставили ее и спустились в лагерь, откуда на следующий день принесли ей теплые вещи, газовое оборудование и продукты. При попытке спасти женщину погиб один из участников восхождения — итальянский альпинист Лука. Его тело оставили в пещере ниже того места, где застряла россиянка.

Власти Киргизии предприняли две попытки отправить к Наговициной вертолет, но обе закончились жесткой посадкой с травмами находившихся на борту людей. Через несколько дней после того, как россиянка сломала ногу, к ней подняли дрон, который она заметила и помахала рукой. Потом друзья женщины и другие альпинисты пытались организовать ее эвакуацию в частном порядке, но по ряду причин, включая погодные условия и высоту местонахождения экстремалки, сделать это не удалось.

В альпинистских чатах активно обсуждали шансы Наговициной на выживание. В конечном итоге МЧС Киргизии официально признало ее пропавшей без вести. Впоследствии к ней подняли еще один коптер с видеокамерой. Он не обнаружил никаких признаков жизни в палатке, где лежала россиянка. Член Федерации альпинизма России (ФАР) и редактор портала Mountain.Ru Анна Пиунова заявила, что альпинистку можно было спустить вниз — но для этого требовалось «десять акклиматизированных здоровых мужиков», а таковых не нашлось.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин напомнил RTVI, что Наговицина пошла на пик Победы «на свой страх и риск», поскольку это не было «альпинистское мероприятие» в рамках деятельности ФАР, которая регистрирует все восхождения на своем официальном сайте и привлекает экспертов для оценки готовности альпинистов. Он также подчеркнул, что маршрут на пик Победы имеет категорию сложности 5Б (при максимуме 6Б) и является «в кубе серьезным», а у Наговициной для его прохода не хватало опыта и навыков.

СМИ выяснили, что перед восхождением россиянка подписала документ, снимающий с турфирмы ответственность за ее безопасность, жизнь и здоровье.