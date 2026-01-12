Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал пост с шуточным изображением, на котором он значится как исполняющий обязанности президента Венесуэлы.

Изображение в посте американского лидера стилизовано под скриншот его биографии в «Википедии». На нем, кроме поста 45-го и 47-го президентов, у Трампа также указана должность исполняющего обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года.

3 января 2026 года глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил об атаке Соединенных Штатов на гражданские и военные объекты в столице страны Каракасе. Впоследствии Трамп подтвердил факт нанесения ударов и объявил, что глава государства Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в Нью-Йорк. Их обоих поместили в следственный изолятор в Бруклине, а 5 января привели в федеральный суд Южного округа штата и предъявили обвинение в наркоторговле. В соответствии с американским законодательством политику, который отказался признать вину, грозит лишение свободы на срок до 45 лет.

МВД Венесуэлы позже заявило, что в ходе американской операции по захвату Мадуро 3 января погибло около сотни сотрудников сил безопасности страны.

По некоторым данным, в ходе подготовки операции Ватикан пытался убедить президента США предоставить Мадуро политическое убежище в России — по примеру свергнутого президента Сирии Башара Асада, который поселился в деловом комплексе Москва-сити. Еще в октябре 2025 года СМИ утверждали, что венесуэльский лидер обращался к президенту России Владимиру Путину за помощью в противостоянии агрессивным американским планам.