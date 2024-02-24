За два года российско-украинского конфликта риторика мировых лидеров в отношении хода боевых действий неоднократно менялась. Оценки российского руководства постепенно стали более осторожными, а на Украине и Западе успели пройти путь от пессимистических прогнозов к оптимистическим и обратно. RTVI собрал главное из риторики лидеров насчет хода боевых действий.

Как оценивают в России

Президент России Владимир Путин:

3 марта 2022 года: «Военная спецоперация идет по плану, строго в соответствии с графиком. Все поставленные задачи успешно решаются».

Пресс-служба администрации президента РФ

12 апреля 2022 года: «Я сейчас слышу вопросы, можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — выполнить, достичь все поставленные цели, минимизируя потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом».

7 июля 2022 года:

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали».

15 января 2023 года: «Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба».

Путин: Россия и Украина рано или поздно договорятся

13 июня 2023 года:

«Если они [США] действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники — всё. Украина сама-то ничего не производит. На завтра они захотят вести переговоры уже не формально, а по существу, и не ставить нам ультиматумы, а вернуться к тому, о чем договаривались, скажем, в том же Стамбуле».

4 сентября 2023 года: «Это не пробуксовка, это провал [контрнаступления ВСУ]. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеемся, что и дальше будет именно так».

Сергей Мальгавко / ТАСС

1 января 2024 года:

«В целом, знаете, высших оценок [ходу военной операции] мы стараемся не давать. Но — удовлетворительно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

22 марта 2022 года:

«Никто с самого начала не думал, что [военная операция на Украине] займет пару дней. Это серьезная операция с серьезными целями».

Декабрь 2022 года: «Всё станет намного сложнее. Это займет очень и очень много времени» (цитата из частной беседы, приведенная газетой The Guardian).

Когда закончатся военные действия на Украине? Прогнозы Путина, Зеленского, НАТО

10 мая 2023 года: «Почему прошел год, а еще так много нужно сделать? Спецоперация началась как конфликт между Россией и Украиной. <…> Но на самом деле в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт. [Прогресс в военной операции достигается медленно], потому что русские не воюют, мы не воюем. Совсем другое дело — вести войну, это тотальное разрушение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем».

Сергей Бобылёв / ТАСС

14 февраля 2024 года:

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может».

Как оценивают на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский:

25 февраля 2022 года:

«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких».

15 апреля 2022 года: «Российские войска начали битву за Донбасс, к которой долго готовились. Значительная часть всей армии России сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим».

Пресс-служба президента Украины

15 ноября 2022 года: «Я убежден, что сейчас настало время, когда <…> разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней».

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17 февраля 2023 года: «У Голиафа нет шансов. Но, к сожалению, у него есть потенциал… Он пытается выиграть дополнительное время для своей агрессии, торгуя с миром… Поэтому надо спешить. Нам нужна скорость. Он обязательно падет. Уже в этом году! Мы можем это сделать».

3 июня 2023 года: «Мы твердо верим, что добьемся успеха [в рамках контрнаступления]».

11 октября 2023 года:

«Это последняя часть войны, не середина. <…> Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной».

1 декабря 2023 года: «Мы не отступаем — я удовлетворен. Мы сражаемся со второй армией мира — я доволен. Мы теряем людей — я не удовлетворен. Мы не получили все оружие, которое хотели, — я не могу быть этим доволен, но я также не могу слишком сильно жаловаться. Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт».

Пресс-служба президента Украины

8 февраля 2024 года:

«Мы должны честно говорить: ощущение стагнации на южном направлении и сложности в боях на донецком направлении повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе, но украинский дух не утратил веры в победу».

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк:

21 мая 2022 года: «Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос — сколько времени она будет занимать. <…> Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым».

Максим Гучек / БелТА / ТАСС

20 сентября 2022 года: «Это [окончание боевых действий] вовсе не вопрос лет, как все говорят… Это вопрос трех, пяти, шести месяцев».

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10 января 2023 года: «Очень коротко и четко: первое — война закончится в 2023 году. Это важно. Потому что для нас затягивание — это очень плохой сценарий и очень плохой процесс».

12 октября 2023 года:

«Мы выбились из графика [ведения боевых действий], потому что после Харьковской операции начались интенсивные переговоры о предоставлении соответствующей техники и соответствующих видов оружия, и вместо того, чтобы это быстро сделать осенью 2022 года, это медленно разворачивалось. Логистика отрабатывалась, было много согласований, и мы уже тогда вышли из графика поставок».

1 февраля 2024 года: «Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство».

Как оценивают на Западе

Президент США Джо Байден:

24 апреля 2022 года: «Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы и в дальнейшем будем поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли».

11 ноября 2022 года:

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет с Украины».

9 февраля 2023 года: «Нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину».

Julie Rogers / ZUMA / TASS

13 июля 2023 года:

«Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России — экономических, политических или иных».

13 декабря 2023 года: «Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Как я уже говорил ранее, победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию. Это наша цель».

8 февраля 2024 года: Украина находится в «критической точке войны».

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг:

7 мая 2022 года: «Мы должны готовиться к наступлению россиян и к еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов. К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне на Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы».

ZUMA / TASS

9 декабря 2022 года: «Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим. <…> Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день».

22 марта 2023 года:

«Это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для поддержания [поставок]».

23 мая 2023 года: «Война на истощение превращается в битву логистики, а затем и производства».

3 декабря 2023 года:

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена».