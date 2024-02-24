За два года российско-украинского конфликта риторика мировых лидеров в отношении хода боевых действий неоднократно менялась. Оценки российского руководства постепенно стали более осторожными, а на Украине и Западе успели пройти путь от пессимистических прогнозов к оптимистическим и обратно. RTVI собрал главное из риторики лидеров насчет хода боевых действий.

Как оценивают в России

Президент России Владимир Путин:

3 марта 2022 года: «Военная спецоперация идет по плану, строго в соответствии с графиком. Все поставленные задачи успешно решаются».

12 апреля 2022 года: «Я сейчас слышу вопросы, можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — выполнить, достичь все поставленные цели, минимизируя потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом».

7 июля 2022 года:

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали».

15 января 2023 года: «Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба».

13 июня 2023 года:

«Если они [США] действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники — всё. Украина сама-то ничего не производит. На завтра они захотят вести переговоры уже не формально, а по существу, и не ставить нам ультиматумы, а вернуться к тому, о чем договаривались, скажем, в том же Стамбуле».

4 сентября 2023 года: «Это не пробуксовка, это провал [контрнаступления ВСУ]. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеемся, что и дальше будет именно так».

1 января 2024 года:

«В целом, знаете, высших оценок [ходу военной операции] мы стараемся не давать. Но — удовлетворительно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

22 марта 2022 года:

«Никто с самого начала не думал, что [военная операция на Украине] займет пару дней. Это серьезная операция с серьезными целями».

Декабрь 2022 года: «Всё станет намного сложнее. Это займет очень и очень много времени» (цитата из частной беседы, приведенная газетой The Guardian).

10 мая 2023 года: «Почему прошел год, а еще так много нужно сделать? Спецоперация началась как конфликт между Россией и Украиной. <…> Но на самом деле в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт. [Прогресс в военной операции достигается медленно], потому что русские не воюют, мы не воюем. Совсем другое дело — вести войну, это тотальное разрушение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем».

14 февраля 2024 года:

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может».

Как оценивают на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский:

25 февраля 2022 года:

«Мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно: не вижу таких».

15 апреля 2022 года: «Российские войска начали битву за Донбасс, к которой долго готовились. Значительная часть всей армии России сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим».

15 ноября 2022 года: «Я убежден, что сейчас настало время, когда <…> разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней».

17 февраля 2023 года: «У Голиафа нет шансов. Но, к сожалению, у него есть потенциал… Он пытается выиграть дополнительное время для своей агрессии, торгуя с миром… Поэтому надо спешить. Нам нужна скорость. Он обязательно падет. Уже в этом году! Мы можем это сделать».

3 июня 2023 года: «Мы твердо верим, что добьемся успеха [в рамках контрнаступления]».

11 октября 2023 года:

«Это последняя часть войны, не середина. <…> Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной».

1 декабря 2023 года: «Мы не отступаем — я удовлетворен. Мы сражаемся со второй армией мира — я доволен. Мы теряем людей — я не удовлетворен. Мы не получили все оружие, которое хотели, — я не могу быть этим доволен, но я также не могу слишком сильно жаловаться. Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт».

8 февраля 2024 года:

«Мы должны честно говорить: ощущение стагнации на южном направлении и сложности в боях на донецком направлении повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе, но украинский дух не утратил веры в победу».

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк:

21 мая 2022 года: «Мы сейчас входим в финальную фазу, вопрос — сколько времени она будет занимать. <…> Перелом будет во второй половине августа. До конца этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинские власти на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым».

20 сентября 2022 года: «Это [окончание боевых действий] вовсе не вопрос лет, как все говорят… Это вопрос трех, пяти, шести месяцев».

10 января 2023 года: «Очень коротко и четко: первое — война закончится в 2023 году. Это важно. Потому что для нас затягивание — это очень плохой сценарий и очень плохой процесс».

12 октября 2023 года:

«Мы выбились из графика [ведения боевых действий], потому что после Харьковской операции начались интенсивные переговоры о предоставлении соответствующей техники и соответствующих видов оружия, и вместо того, чтобы это быстро сделать осенью 2022 года, это медленно разворачивалось. Логистика отрабатывалась, было много согласований, и мы уже тогда вышли из графика поставок».

1 февраля 2024 года: «Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году. Да, были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство».

Как оценивают на Западе

Президент США Джо Байден:

24 апреля 2022 года: «Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы и в дальнейшем будем поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли».

11 ноября 2022 года:

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет с Украины».

9 февраля 2023 года: «Нет никакого шанса, что Путин справится. Он уже потерял Украину».

13 июля 2023 года:

«Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России — экономических, политических или иных».

13 декабря 2023 года: «Мы хотим, чтобы Украина выиграла войну. Как я уже говорил ранее, победа означает, что Украина является независимым государством и она может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую агрессию. Это наша цель».

8 февраля 2024 года: Украина находится в «критической точке войны».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг:

7 мая 2022 года: «Мы должны готовиться к наступлению россиян и к еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов. К сожалению, мы должны быть готовыми к длительной войне на Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы».

9 декабря 2022 года: «Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим. <…> Важнейшей задачей НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и над этим мы работаем каждый божий день».

22 марта 2023 года:

«Это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для поддержания [поставок]».

23 мая 2023 года: «Война на истощение превращается в битву логистики, а затем и производства».

3 декабря 2023 года: