30 апреля в США обсуждают итоги ста дней нахождения Дональда Трампа в Овальном кабинете. Республиканец вихрем вернулся в мировую политику и уже влияет на ее ландшафт серьезным образом. Самые главные внешнеполитические решения Трампа в первые сто дней своего второго президентства — в материале RTVI.

Изменил подход США к конфликту России и Украины…

Еще до инаугурации Дональд Трамп восклицал, что сможет урегулировать военный конфликт на Украине за первые 24 часа своего после возвращения в Белый дом. Вряд ли кто-то это заявление воспринимал всерьез, да и сам американский президент позже назвал свои слова «небольшим сарказмом».

Но именно при республиканской администрации США и Россия впервые с февраля 2022 года вернулись к диалогу. Трамп пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, а российская и американская делегации встретились на двусторонних переговорах в Саудовской Аравии. За это время спецпосланник Трампа Стив Уиткофф уже трижды ездил в Москву, а Вашингтон успел посетить глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Одним из главных достижений за этот период можно назвать Пасхальное перемирие между Москвой и Киевом, хотя обе стороны впоследствии обвиняли друг друга в его нарушении. Кроме того, накануне Путин объявил трехдневное перемирие с 8 по 11 мая на юбилей Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг это предложение, высказавшись за полное прекращение огня минимум на 30 дней.

В другой срок урегулирования конфликта, который заявлялся в СМИ, — 100 дней — Трамп также в итоге не уложился, хотя и неоднократно рассчитывал на то, что Москва и Киев придут к мирному соглашению.

Не исключено, что в ближайшее время президент США, критиковавший в последнее время как Путина, так и Зеленского, потеряет терпение, выйдет из переговоров и переключится на другие приоритеты. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп все больше разочаровывается в лидерах России и Украины.

…и к партнерству по линии НАТО

Сдвиг в сторону диалога с Москвой повлиял и на отношения США с Европой, где не одобрили новую позицию Вашингтона в урегулировании российско-украинского конфликта. Выступающие за поддержку Украины европейцы решили в ответ создать «коалицию желающих» во главе с Францией и Великобританией.

Серьезную роль в ней скоро может сыграть и Германия — при руководстве будущего канцлера Фридриха Мерца.

Трамп же призвал своих европейских партнеров по НАТО взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Более того, он не подтвердил прямые гарантии их безопасности на случай будущей эскалации в Европе.

Активные дискуссии о будущем НАТО ожидаются на саммите альянса в Гааге 24-25 июня. Одним из ключевых на мероприятии может стать и украинский вопрос.

Потребовал от Украины редкоземельные металлы

Президент США убежден, что Вашингтон должен получить что-то ценное в обмен на оказание помощи Украине в предыдущие годы — и такую ценность обрело соглашение по редкоземельным металлам. Трамп и Зеленский должны были подписать этот документ в конце февраля в Белом доме, но из-за неожиданной словесной перепалки между ними перед телекамерами сделка сорвалась.

Следующая личная встреча американского и украинского президентов прошла только спустя два месяца, на церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане, где они провели краткую беседу «с глазу на глаз».

Власти США и Украины пока заключили только меморандум о намерении заключить сделку о разработке полезных ископаемых на украинской территории к 26 апреля. Не скрывающий свою нетерпеливость Трамп призывал Украину немедленно подписать соглашение по минералам — однако за 100 дней этого не добился.

Начал торговую войну…

Слово «тариф» — любимое в лексиконе Трампа. По мнению президента США, американцы в долгосрочной перспективе только выиграют от обширных импортных пошлин, анонсированных им 2 апреля. Пока что тарифы лишь вызвали в мировой экономике землетрясение с ощутимыми афтершоками — особенно на биржах.

Издание Politico охарактеризовало меры Белого дома как «самую значительную протекционистскую торговую акцию США с 1930-х годов». Однако, по сути не успев вступить в силу, действие большинства пошлин было приостановлено Трампом на 90 дней.

Такое решение коснулось всех стран, но не Китая. С Пекином Вашингтон начал играть в тарифные гонки, каждый раз повышая ставку. В итоге минимальный тарифный порог на китайские товары достиг 145%, на что власти Китая ответили тарифом 125%. Позже Трамп заявил, что снизит пошлины на китайскую продукцию, однако подчеркнул, что ставка не будет нулевой.

По окончании стодневного периода нахождения Трампа у власти в силе остаются универсальный тариф размером 10- и 25-процентные пошлины на импортируемую сталь, алюминий и автомобили.

…и военную операцию против хуситов

При республиканской администрации США усилили жесткую риторику в отношении Ирана и его прокси, а американские военные начали крупную операцию против йеменских хуситов, которым Трамп пообещал «ад».

На фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке уже произошло два скандала, связанные с руководством Пентагона и их тягой к использованию мессенджера Signal. Так, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что администрация Трампа случайно добавила его в секретный чат, где тот невольно стал свидетелем обсуждения ударов по хуситам.

А позже газета The New York Times сообщила о еще одной утечке секретной информации, которой глава Минобороны США Пит Хегсет якобы поделился в закрытом чате в том числе с женой, братом и личным адвокатом. И первое, и второе утверждение сам Хегсет отрицал.