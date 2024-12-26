Уходящий 2024 год, который окрестили годом «супервыборов», одним политикам принес удачу, а от других она отвернулась. Кто-то немного не дошел до цели, иные потеряли поддержку или вовсе стали жертвами переворотов. Самые громкие кейсы — в материале RTVI.

«Светофор» сломался: канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц — тот, у кого перед Новым годом развалилась коалиция. Ее называли «светофором» — по цветам трех партий: «красной» Социал-демократической, «желтой» либеральной и «зеленой». Она пришла на смену кабмину Ангелы Меркель в 2021 году. До тех пор на федеральном уровне в ФРГ еще ни разу не было альянса столь разношерстных политических сил.

Из-за разногласий «светофор» не дотянул до очередных выборов в бундестаг. Они были запланированы на октябрь 2025-го, но теперь страну ждет досрочное голосование 23 февраля. Его добился сам Шольц. Он стал пятым канцлером в истории ФРГ, который инициировал в бундестаге голосование о доверии (последним до него был Герхард Шредер, тоже социал-демократ). Вотум был отклонен — расчет Шольца оправдался.

За эти годы Олафа Шольца много критиковали — одни называли его недостаточно решительным (например, из-за отказа дать зеленый свет поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus), другие недостаточно гибким (недаром за ним закрепилось прозвище «шольцомат» — намек на бездушного технократа). Время от времени всплывают все новые детали расследования нашумевшей банковской аферы «cum-ex» в бытность Шольца мэром Гамбурга.

Сам Шольц понимает, что делает максимальную ставку: он уже дал понять, что его не устроит даже кресло вице-канцлера в новом правительстве. Пока его шансы отыграться и удержаться выглядят минимальными.

Согласно свежим опросам Forsa и Insa, впереди уверенно идет консервативный блок ХДС/ХСС — у него 31%. СДПГ, в которой состоит Шольц, — на втором месте с большим отставанием (16%). Тройку замыкает «Альтернатива для Германии» (19% и более). «Зеленые» — только четвертые (не более 13%). Популярности правым силам добавил недавний теракт в Магдебурге на рождественской ярмарке, повергший страну в шок.

Тем временем партии, которые могли бы стать союзниками Шольца (это «Левые» и, возможно, отколовшийся от них «Союз Сары Вагенкнехт»), пока не преодолевают пятипроцентный порог , равно как и либералы — та самая Свободная демократическая партия Германии, которая вышла из коалиции.

И все же немецкие СМИ не спешат называть канцлера «хромой уткой». Во-первых, он все еще руководит кабмином, пусть и во главе правительства меньшинства. А во-вторых, до выборов остается почти два месяца. А немецкая политика может быть какой угодно — но только не предсказуемой.

Демократы, которые не смогли: вице-президент США Камала Харрис

Всеобщие выборы в США стали настоящим провалом для Демпартии, ведь по итогам голосования, которое завершилось 5 ноября, и конгресс, и Белый дом окрасились в красный цвет. А вице-президент Камала Харрис не смогла стать первой женщиной-президентом в истории Америки. До нее попыталась Хиллари Клинтон — тоже демократка, но и она проиграла Трампу в 2016 году — по голосам выборщиков.

Впрочем, мало кто винит в провале лично Харрис. Как известно, «синие» сначала делали ставку на Джо Байдена. По негласному правилу, действующему президенту, который решил идти на второй срок, партия не создает проблем, расчищая путь на праймериз. Так и вышло: 46-й глава государства заявил, что будет переизбираться, так что конкуренции у него особо не было.

После республиканских праймериз стало однозначно понятно, что Байдену вновь придется столкнуться с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Их противостояние в 2020-м привело к победе демократа и штурму Капитолия 6 января 2021 года, так как сторонники Трампа были не согласны с итогами выборов.

Их первое очное столкновение в прямом эфире произошло 27 июня. Байден показал себя далеко не лучшим образом, так что партия стала настаивать, чтобы он снялся с гонки. Спустя месяц Байден объявил, что вместо него демократов будет представлять вице-президент Камала Харрис.

Несмотря на молниеносный старт кампании и сборы, которые превысили $1 млрд, сохранить за собой Белый дом, как и сенат, у «синих» не получилось. Трамп получил 312 голосов выборщиков, а Камала Харрис — 226. В сенате республиканцы получили 53 места из 100 возможных, а в палате представителей «красные» сохранили свое преимущество.

Зато вице-президент (первая женщина на этом посту) за несколько месяцев успела больше раскрыться с человеческой стороны. Американцы обсуждали ее необычный стиль — микс из брючных костюмов, жемчужных украшений и «конверсов», ее заразительный смех и гармоничные отношения с супругом, который чуть не стал первым «первым джентльменом» в истории США.

Башар сдулся: экс-президент Сирии Асад

Падение правительства Башара Асада, возглавлявшего Сирию 24 года, — это историческое событие, изменившее политический ландшафт на Ближнем Востоке. Оно случилось столь внезапно, что озадачило даже специалистов по региону. А сам Асад, чье исчезновение из Дамаска в первые часы породило множество слухов, в итоге получил убежище в Москве.

Стремительное продвижение вооруженных ополченцев во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* на севере страны в течение 12 дней закончилось взятием Дамаска в ночь на 8 декабря без особого сопротивления правительственных войск. Теперь истерзанной войной Сирии предстоит передел власти. Временным премьером до марта 2025 года стал Мухаммед аль-Башир. Его называют близким соратником лидера ХТШ* Абу Мухаммеда аль-Джулани.

Для России столь быстрый крах Асада стал серьезной неожиданностью — по крайней мере, в Москве дали понять, что не имели к этому отношения.

«В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала», — такое заявление сделали в российском МИД.

Основной вопрос, который Москва уже обсуждает с пришедшими к власти ополченцами, — будущее российских военных баз на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А сам Владимир Путин во время «Прямой линии» 19 декабря сообщил, что с Асадом еще не виделся.

Башар Асад возглавил страну в 2000 году после смерти своего отца Хафеза Асада — тот находился у власти тридцать лет. Асада-младшего называют противоречивой фигурой в новейшей истории Сирии, которая с 2011 года находится в состоянии гражданской войны. Офтальмолог по образованию, чья юность, как считается, прошла в Великобритании, вообще не должен был идти в политику. Своим преемником Хафез Асад видел старшего сына Басиля, но тот погиб в автокатастрофе в 1994 году.

Британия, правь без Риши: экс-премьер Соединенного королевства

2024-й стал катастрофой не только для Демократической партии США, но и для британских консерваторов. 4 июля в Соединенном Королевстве прошли всеобщие выборы, на которых победу одержала Лейбористская партия под руководством Кира Стармера.

Тори смогли получить лишь 23,7% (121 место в палате общин), а вот их соперники-лейбористы — 33,6% (411 мест). Этот результат стал концом не только 14-летнего правления консерваторов в Великобритании, но и премьер-министра Риши Сунака. Он возглавил британское правительство 25 октября 2022-го после того, как его предшественница Лиз Трасс пробыла на Даунинг-стрит всего 45 дней.

Сунак продержался почти два года. Он обещал британцам вдвое уменьшить инфляцию и сократить государственный долг, поднять ВВП, решить проблемы в здравоохранении и пресечь нелегальную миграцию через Ла-Манш. Как писали СМИ, к концу декабря 2023 года удалось только справиться с инфляцией.

«Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за это поражение», — заявил Сунак по итогам выборов.

Риши Сунака называли одним из самых «элитарных» британских премьеров. Выпускник Оксфорда и бывший сотрудник инвестиционных банков и фирм хедж-фондов, он шил шелковые рубашки на заказ и признавался, что у него, «кажется, совсем нет друзей из рабочего класса». Недаром СМИ прозвали его «Магараджей Йоркширский долин». А кот Ларри, официальный мышелов Даунинг стрит, 10, разразился в своем аккаунте саркастическим постом, что, мол, новый «сожитель» теперь будет кормить его икрой и лобстерами.

А еще все запомнили совместное интервью Риши с супругой Акшатой Мурти — дочерью индийского миллиардера. Пара попыталась выглядеть ближе к народу, но получилось не очень. Зато на Сунака обрушились обвинения в сексизме, когда он попенял жене на то, что та до сих пор не умеет нормально заправлять постель, а во время их знакомства имела «отвратительную привычку» есть в кровати.

Как бы то ни было, Сунак вошел в историю и как первый «небелый» премьер королевства — урожденный британский подданный в первом поколении, и как тот, кто принес присягу сразу новому монарху Карлу III (до него Трасс успела присягнуть и Елизавете II, и ее наследнику). А еще потомок пенджабских иммигрантов и практикующий индуист при избрании в парламент принес присягу на «Бхагаватгите».

Круговорот переворотов: экс-глава Абхазии Аслан Бжания

Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания (из стран-членов ООН независимость Абхазии признают пять стран: помимо России это Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. — Прим.RTVI) ушел в отставку после нескольких дней беспорядков, которые находились в фокусе СМИ. Они привели к захвату административных зданий абхазской оппозицией.

Протестующие выступали против соглашения с Россией об инвестиционной деятельности. По нему российские инвесторы претендовали на крупные льготы для своих проектов в Абхазии. Где сейчас может быть политик, точно неизвестно. Так, 16 ноября абхазская оппозиция заявила, что Бжания бежал в неизвестном направлении, но его пресс-служба объявила, что Бжания находится в своем родном селе Тамиши, а вовсе не на российской военной базе, как ходили слухи.

Сам Бжания пришел к власти в результате другого политического кризиса: в 2020 году он возглавил протесты против абхазского лидера Рауля Хаджимбы, который был вынужден покинуть свой пост.

После отставки Бжании в Абхазии начались серьезные проблемы с дефицитом электроэнергии. На этом фоне в парламенте даже подняли вопрос о полном запрете майнинга криптовалюты. Обсуждение привело к перестрелке, во время которой погиб депутат Вахтанг Голандзия.

Поначалу абхазская оппозиция обратилась за помощью к Грузии, которая не признает независимость республики, но получила отказ. А 22 декабря и.о. президента Абхазии Бадра Гунба заявил, что Россия протянула «руку помощи» и начинает «осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику».

* организация признана в России террористической и запрещена